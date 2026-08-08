/భారత మహిళ అరుదైన ఘనత.. పొడవాటి జుట్టుతో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్.. ఆ జుట్టు రహస్యం ఏంటో తెలుసా?

Renu Dhariyal: భారతదేశానికి చెందిన రేణు దర్వాల్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన జుట్టు కలిగిన మహిళగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును క్రియేట్ చేశారు. ఉత్తరాఖండ్లోని హల్ద్వానీలోని ఆమె జుట్టు పొడవును అధికారికంగా కొలిచారు. ఆ జుట్టు 271.5 0 సెంటీమీటర్లు అంటే 8 అడుగుల 10 అంగుళాలు ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. దీంతో ఆమె పేరు గిన్నిస్ బుక్ లో నమోదు అయింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ లో ఈ రికార్డును అధికారులు ధ్రువీకరించారు. దీంతో ఆమె ఉక్రెయిన్ కు చెందిన అలియా నసీరేవో పేరిట ఉన్న పాత రికార్డును బద్దలు కొట్టారు.
మరో ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన వ్యక్తిగా రికార్డ్ ఎక్కిన రాబర్ట్ వార్ట్ ఎత్తుకు రేణు జుట్టు పొడవు కేవలం కొద్దిగా మాత్రమే తక్కువగా ఉంది. రేణు దర్యాల్ వృత్తిరీత్యా ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్ యూట్యూబర్. మహిళలకు అందం, జుట్టు సంరక్షణపై చిట్కాలు అందిస్తుంటారు. ఆమె భారతీయ సంస్కృతిలో పొడవాటి జుట్టును అందానికి సంప్రదాయానికి చిహ్నంగా భావిస్తారని అదే తనకు స్ఫూర్తినిచ్చిందని రేణు తెలిపారు. 2017 సంవత్సరం నుంచి జుట్టు పెంచుతున్నానని .. అప్పటినుంచి ఒక్కసారి కూడా కత్తిరించలేదని రేణు వివరించారు. ఇంత పొడవాటి జుట్టును సంరక్షించడం చాలా ఓపికతో కూడుకున్న పని అని రేణు చెప్పుకొచ్చారు. జుట్టును పరిశుభ్రం చేయడానికి.. చిక్కులు తీయడానికి గంటల సమయం పడుతుందని చెప్పారు.
నేలపై పడకుండా ఉండేందుకు తను ఒత్తయిన నిగనిగలాడే జుట్టును పెద్ద జడగా అల్లుకుంటానని రేణు పేర్కొన్నారు. రేణు ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు రేణును రాపుంజల్ అని పిలుస్తున్నారు. రాపుంజల్ అంటే జర్మన్ లో అప్సరస అని అర్థం. ఇంత పొడవాటి జుట్టును మెయింటైన్ చేయడం అంత సులభం కాదని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. జుట్టును కడగడం, ఆరబెట్టడం, చిక్కులు తీయడం అంటే ఒక పెద్ద యుద్ధమే అంటున్నారు. అయినా కూడా రేణు తన జుట్టును సంరక్షించుకునే అంకితభావం, హుందాతనం నిజంగా ప్రశంసనీయమంటున్నారు. రేణు దరియాల్ గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు క్రియేట్ చేయడం పట్ల ఆమె కుటుంబం, హల్ద్వానీ ప్రజలు గర్వంతో ఉప్పొంగిపోతున్నారు. ఆమెకు సోషల్ మీడియా వేదికగా అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.
Renu Dhariyal (India) has the longest hair in the world! 🩷
She has claimed the record for longest hair on a living person (female).
Her stunning raven tresses measure an unbelievable 271.50 cm (8 ft 10 in) long. pic.twitter.com/N8FeWdUGP0
— Guinness World Records (@GWR) August 7, 2026
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