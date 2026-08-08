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భారత మహిళ అరుదైన ఘనత.. పొడవాటి జుట్టుతో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్.. ఆ జుట్టు రహస్యం ఏంటో తెలుసా?

longest hair world record: ఉత్తరాఖండ్ కు చెందిన రేణు ధరియాల్ 8 అడుగుల 10 అంగుళాల పొడవైన జుట్టుతో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు. ఈ జుట్టు పొడవు సాధారణంగా మనిషి ఎత్తు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం రేణు ధరియాల్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు రేణును అప్సరస అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 08, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:54 PM IST
భారత మహిళ అరుదైన ఘనత.. పొడవాటి జుట్టుతో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్.. ఆ జుట్టు రహస్యం ఏంటో తెలుసా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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