Overweight: 40 ఏళ్లు దాటితే బరువు తగ్గడం కష్టమా? ఈ పని క్రమం తప్పకుండా చేస్తే, కొండైనా కరగాల్సిందే!

Why Not Losing Weigh At 40s: మారుతున్న జీవనశైలి.. బిజీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల చాలామంది బరువు పెరుగుతూ ఉంటారు. కూర్చొని ఎక్కువ గంటల పాటు పనిచేయడం, సరైన డైట్ ఎక్సర్‌సైజ్ చేయకపోవడం, కొన్ని ఆరోగ్య కారణాల వల్ల కూడా బరువు పెరుగుతారు. అయితే చాలా మంది ఎంత ప్రయత్నించినా బరువు తగ్గరు. ప్రధానంగా 40 ఏళ్ల వయసు ఉన్నవారు ఇతరుల కంటే చాలా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 3, 2026, 01:33 PM IST

Why Not Losing Weigh At 40s: 45 ఏళ్ల వయసు వచ్చిన తర్వాత బరువు తగ్గడం చాలా కష్టమా? ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం 20, 30 ఏళ్ల వారి కంటే వీరి ఆరోగ్య పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉంటాయి. అందుకే వీళ్ళు కొన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా బరువు తగ్గటం 40 దాటిన వారిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే వారి డైట్ లో ప్రధానమైన మార్పులు చేసుకోవడంతోపాటు ప్రతిరోజు కొన్ని పనులు అలవాటు చేసుకోవాలి. తద్వారా మెటబాలిజం రేటు పెరగడంతోపాటు, ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరుగుతుంది. 

 బరువు తగ్గే వేగం తగ్గుతుంది..
 40 వయసు వారు ఇదివరకు తీసుకున్న డైట్ కచ్చితంగా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వైద్య నిపుణుల ప్రకారం జీవక్రియ రేటు తగ్గడం వల్ల శక్తి వినియోగం తగ్గుతుంది. తద్వారా బరువు తగ్గే వేగం కూడా ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. దీనికి హార్మోన్ కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రధానంగా శరీర కొవ్వు కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది . మధ్య వయసు వారిలో స్రావం తగ్గడం వల్ల కొవ్వు ఎక్కువగా పేరుకుపోతుంది. తద్వారా గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గిపోతుంది. కండరాల పనితీరు కూడా తగ్గిపోవడం వల్ల సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. 

 క్యాలరీలో వినియోగం..
 ఆహారం విషయంలో కూడా పూర్తిగా డైట్ పాటించాలని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కండరాల క్షీణతను నివారించడానికి ప్రతిరోజూ ప్రోటీన్ తీసుకోవడం అవసరం. అంతే కాదు కొవ్వు లేని మాంసానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. బీన్స్, టోఫు వంటివి డైట్ లో చేర్చుకుంటే శరీర బరువు అదుపులో ఉంటుంది. 

 ఈ మార్పులు గమనించండి..
 ఈ కాలంలో ఎక్కువసేపు కంప్యూటర్ వద్ద కూర్చొని పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో రక్తప్రసరణ కూడా తగ్గిపోతుంది. బరువు పెరుగుతారు. అయితే బరువు తగ్గడానికి మితిమీరిన శ్రమ కాకున్నా.. కనీస శ్రమ అవసరం. అందుకే ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయడం తప్పనిసరి. 

 ప్రధానంగా ఈ మధ్య వయసు వారు ఆస్టియోపోరోసిస్ లేదా డయాబెటిస్ బారిన పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే ప్రతిరోజూ ఎక్సర్‌సైజ్‌ తప్పనిసరి. వారంలో కనీసం నాలుగు రోజులు వ్యాయామం చేయటం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. దీని వల్ల కీళ్లు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. గుండె పనితీరు కూడా మెరుగవుతుంది. 

ఒత్తిడి పెరిగితే?
ప్రస్తుతం మన లైఫ్ స్టైల్ పనిలో ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ ఎక్సర్‌సైజ్ చేయడం వల్ల ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. శరీరం చెమట పట్టించడం ఎంతైనా అవసరం. ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒకసారి కంప్యూటర్ నుంచి పక్కకు వెళ్లాలి. రోజు వారి జీవితంలో చురుగ్గా పెంచే అలవాట్లను ఎంతో ముఖ్యం. అంటే మెట్లు ఎక్కడం, దిగడం వంటివి చేయాలి. 

తగినంత నిద్ర..
ఈ కాలంలో నిద్రలేమిటో చాలామంది బాధపడుతున్నారని నివేదికలు చెబుతూనే ఉన్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం అధికంగా స్ట్రెస్, కుటుంబ సమస్యలు, పనిభారం కూడా నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. రాను రాను ఇది హార్మోన్లు అసమతుల్యతకు కూడా కారణం అవుతుంది. నిద్రలేమి వల్ల స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది. డిప్రెషన్‌కు గురవుతారు. అది మలబద్ధకం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా తీసుకువస్తుంది. 

చిన్న వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల కండరాలు కీళ్లలో ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. రోజూవారీ పనులు సులభంగా చేసుకుంటారు. అంతే కాదు శరీర ఉష్ణోగ్రత, రక్తప్రసరణ కూడా మెరుగ్గా అవుతుంది. ప్రతిరోజు తేలికపాటి సూర్య కిరణాలు పడటం కూడా అవసరం. దీనివల్ల ఎముకలు కూడా బలంగా మారతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరకుండా ఉంటాయి. ఇలా 40 దాటిన వారు ఇతరుల కంటే సరైన డైట్, ఎక్సర్‌సైజ్, మంచి నిద్ర ఉంటే సులభంగా బరువు తగ్గిపోతారు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

