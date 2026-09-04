/Ee Taram Kathalu: చూసిన వెంటనే ప్రేమించింది.. ఎన్నో కండిషన్లు ఒప్పుకుంది.. చివరికి అతడిని ఎందుకు వదిలేసిందంటే?

Ee Taram Kathalu:అంజలి అనే అమ్మాయి ఒకసారి కృష్ణ అనే అబ్బాయిని చూసింది. అతడిని చూడగానే ఆమెకు ప్రేమ కలిగింది. అయితే అప్పుడు అతడి గురించి ఆమెకు ఏమీ తెలియదు. కొన్నేళ్ల తర్వాత తాను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న సమయంలో కృష్ణ తన జూనియర్ అని తెలిసింది.
ఓ కాలేజీ ఈవెంట్లో కృష్ణ కూడా అంజలిని చూసి ఇష్టపడ్డాడు. అప్పటి నుంచి ఆమె వెంట తిరుగుతూ తన ప్రేమను చెప్పే ప్రయత్నం చేసేవాడు. అంజలికి కూడా అతడు తన వెంట పడటం చాలా ఇష్టం. కానీ తాను ప్రేమిస్తున్నానని మాత్రం చెప్పకుండా ఆ ఫీలింగ్ను ఆస్వాదించేది. చివరకు కృష్ణ ప్రపోజల్ను అంగీకరించింది.
ఆ తర్వాత వారి ప్రేమ మరింత పెరిగింది. కాలేజీ పూర్తయినా ఒకరిని ఒకరు కలవడం కొనసాగించారు. అంజలికి ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత కూడా కృష్ణ ఆమెను కలవడానికి వచ్చేవాడు. కలిసినప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఉండేవారు. విడిపోయే సమయంలో మాత్రం ఇద్దరి కళ్లలోనూ నీళ్లు వచ్చేవి. అంతగా వారి మధ్య అనుబంధం ఏర్పడింది.
కానీ కృష్ణకు మొదటి నుంచే చాలా అనుమానించే స్వభావం ఉండేది. అంజలి ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఎలా ఉండాలి అనే విషయాల్లో కూడా ఎన్నో కండిషన్లు పెట్టేవాడు.
ఆమె సోషల్ మీడియా అకౌంట్లను కూడా తరచూ చెక్ చేసేవాడు. అంజలి మాత్రం అతడి ప్రేమ కోసం ఆ కండిషన్లన్నింటినీ అంగీకరిస్తూ వచ్చింది.
అతడు చూపించే ప్రేమలో అంజలికి ఒక తెలియని సంతోషం ఉండేది. తన తల్లిదండ్రులు తనను ఎంతగా ప్రేమిస్తారో.. కృష్ణ కూడా తనను అంతే ప్రేమిస్తున్నాడని ఆమె నమ్మింది. అందుకే అతడు చెప్పిన చాలా విషయాలకు సరేనంటూ వచ్చింది.
అయితే కొంతకాలానికి కృష్ణ ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది. అంజలితో మాట్లాడే సమయం తగ్గింది. చివరకు అతడు మరో అమ్మాయితో సన్నిహితంగా ఉన్న విషయం ఆమెకు తెలిసింది.
అంజలి అడిగితే.. “ఆమెపై కేవలం ఆకర్షణ మాత్రమే. పెళ్లి చేసుకునేది మాత్రం నిన్నే” అని కృష్ణ చెప్పాడు. అంజలి తీవ్రంగా బాధపడింది. కానీ కృష్ణ తనను వదిలిపెట్టొద్దంటూ ఏడుస్తూ, తప్పు జరిగిపోయిందని చెప్పడంతో మరో అవకాశం ఇచ్చింది.
కొంతకాలం తర్వాత మళ్లీ అదే జరిగింది. కృష్ణ మరో అమ్మాయి దగ్గరకు వెళ్లాడు. ఈసారి అంజలి మాత్రం తనను తాను ప్రశ్నించుకుంది. ఇంతగా ప్రేమించినా.. మళ్లీ మళ్లీ తన నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్న వ్యక్తితో జీవితాంతం ఎలా ఉంటానని ఆలోచించింది. చివరకు కృష్ణను వదిలేయాలని నిర్ణయించుకుంది.
ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం అంత సులభం కాదు. ఎందుకంటే సమాజంలో చాలామంది “ఇంతకాలం కలిసి తిరిగారు కదా.. అతడినే పెళ్లి చేసుకోవాలి” అని అనుకోవచ్చు. కానీ అంజలి మాత్రం తన భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించింది. ఆ తర్వాత ఆమెకు మంచి వ్యక్తితో పెళ్లి జరిగింది. ఇప్పుడు ఆమె ఎంతో సంతోషంగా ఉందని చెబుతోంది.
కృష్ణ కోణంలో కూడా చూడాలి..
అయితే ఈ సంఘటనను కేవలం అంజలి కోణంలోనే చూడాల్సిన అవసరం లేదని అంజలి చెబుతోంది. కృష్ణకు ఎన్నో కారణాల వల్ల మరో అమ్మాయి పట్ల ఆకర్షణ కలిగి ఉండొచ్చు. ఈ తరం అబ్బాయిలైనా.. అమ్మాయిలైనా ఒకరిపై ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ మరొకరి పట్ల ఆకర్షణ కలగడం గురించి భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు. కానీ అసలు ఆలోచించాల్సిన విషయం మరోటి.
“ఒకరిని వదిలేయాలని ముందే అనుకుంటున్నప్పుడు.. వారిని అంతగా ప్రేమిస్తున్నట్టు ఎందుకు చూపించాలి? వాళ్లతో అంత ఎమోషనల్గా ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వాలి?” అని అంజలి ప్రశ్నిస్తోంది.
అబ్బాయి అయినా.. అమ్మాయి అయినా ఇదే వర్తిస్తుందని ఆమె చెబుతోంది. ఒక బంధాన్ని కొనసాగించాలనే ఉద్దేశం లేకపోతే మొదటి నుంచే ఎదుటి వ్యక్తికి ప్రపంచం అంతా వాళ్లే అన్నట్టుగా ప్రేమను చూపించడం చివరకు వారి మనసును మరింత గాయపరచవచ్చు.
ప్రేమించడం తప్పు కాదు. ఆకర్షణ కలగడం కూడా తప్పు కాకపోవచ్చు. కానీ ఒకరి మనసుతో ఆడుకోవడం మాత్రం తప్పే. ఒకరిని జీవితంలో నుంచి దూరం చేయాల్సి వస్తుందని తెలిసినప్పుడు.. ముందుగానే వారికి అంత ప్రేమ, అంత నమ్మకం, అంత ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఇవ్వకుండా ఉండటం మంచిది.
ఎదుటి వ్యక్తి ఎంత ఎమోషనల్గా ఉంటాడో మనకు తెలియదు. మనం సరదాగా తీసుకున్న ఓ రిలేషన్షిప్ను వాళ్లు మాత్రం జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే బంధంగా భావించి ఉండొచ్చు. అందుకే ఎవరినైనా వదిలేయాలని అనుకుంటే.. లేక ఆ బంధాన్ని సీరియస్గా తీసుకోకపోతే.. మొదటి నుంచే వారికి తప్పుడు ఆశలు కలిగించేంత ప్రేమ చూపించకూడదు.
చివరగా అంజలి చెప్పిన మాట ఒక్కటే..
“ఎవరినైనా వదిలేయాల్సి వస్తే వదిలేయండి.. కానీ వాళ్లు మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారో తెలిసి కూడా వారికి తప్పుడు ఆశలు మాత్రం ఇవ్వకండి. ఎందుకంటే మనకు చిన్న విషయంగా అనిపించేది.. ఎదుటివారి జీవితంలో చాలా పెద్ద గాయంగా మారవచ్చు.”
అంజలి జీవితంలో జరిగిన ఈ సంఘటన చివరకు ఆమెకు ఒక విషయాన్ని నేర్పింది. ఒక బంధం ముగిసిందని జీవితం ముగిసిపోదు. కొన్నిసార్లు మనం వదిలేసిన వ్యక్తి కాదు.. మనం కాపాడుకున్న మనశ్శాంతే మన జీవితంలో నిజమైన గెలుపు అవుతుంది.
గమనిక: ఈ సంఘటనను జీ తెలుగు న్యూస్తో ఓ పాఠకురాలు పంచుకున్నారు. ఇందులోని వ్యక్తుల గోప్యత కోసం పేర్లు, కొన్ని గుర్తింపు వివరాలను మార్చాం. ఈ కథనం ఆమె మాతో పంచుకున్న అనుభవం ఆధారంగా రాస్తున్నాం.
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