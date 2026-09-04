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Ee Taram Kathalu: చూసిన వెంటనే ప్రేమించింది.. ఎన్నో కండిషన్లు ఒప్పుకుంది.. చివరికి అతడిని ఎందుకు వదిలేసిందంటే?

Ee Taram Kathalu:మనలో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు మనపై బలమైన ముద్ర వేస్తాయి. ఆనందాన్ని ఇచ్చే అనుభవాలు కొన్ని అయితే.. బాధ నుంచి ఎన్నో విషయాలు నేర్పించే సంఘటనలు మరికొన్ని. అలాంటి నిజ జీవిత అనుభవాలను పాఠకులతో పంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో జీ తెలుగు న్యూస్ ఈ ప్రత్యేక ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రతి అనుభవం వెనుక ఒక భావోద్వేగం, ఒక పాఠం, ఒక సందేశం ఉంటుంది. ఈ కథనంలోని వ్యక్తుల వ్యక్తిగత వివరాలను, వారి గోప్యతను కాపాడేందుకు పేర్లు మార్చాం.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 04, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:03 AM IST
Ee Taram Kathalu: చూసిన వెంటనే ప్రేమించింది.. ఎన్నో కండిషన్లు ఒప్పుకుంది.. చివరికి అతడిని ఎందుకు వదిలేసిందంటే?
Image Credit: Ee Taram Kathalu(Source: AI)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Ee Taram Kathalu: చూసిన వెంటనే ప్రేమించింది.. ఎన్నో కండిషన్లు ఒప్పుకుంది.. చివరికి అతడిని ఎందుకు వదిలేసిందంటే?
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