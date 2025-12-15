Lucky Moles For Males: మగాళ్లకి ఈ భాగాల్లో పుట్టుమచ్చలు ఉంటే అదృష్టం..కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయి..మహారాజ వైభోగం!

Lucky Moles Male Body: మగాళ్ల శరీరంలోని వివిధ భాగాలపై ఉండే పుట్టుమచ్చల ఆధారంగా వారి అదృష్టం, స్వభావం, వ్యక్తిత్వ లక్షణాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. అయితే అలాంటి పుట్టుమచ్చలు వారి జీవితంపై ఏ విధమైన ప్రభావాలు చూపుతాయో జోతిష్య శాస్త్రం కొన్ని విశేషాలను చెబుతోంది. అయితే పురుషుల శరీరంపై కొన్ని ప్రదేశాలలో పుట్టుమచ్చలు ఉంటే అలాంటి వారికి అపారమైన ఐశ్వర్యం, మంచి భార్యతో పాటు సుఖసంతోషాలు లభిస్తాయట.
ఐశ్వర్యం, అహంకారం
1) పురుషుల్లో నుదుటి మధ్యలో పుట్టుమచ్చ ఉండి.. దానిపై వెంట్రుకలు కూడా ఉంటే..అలాంటి వారికి ఏ రంగంలో అయినా తిరుగు ఉండదు. వీరు అపారమైన ఐశ్వర్యవంతులు అవ్వడమే కాకుండా గొప్ప సంపదను పొందుతారట.
2) ముఖ భాగంలో పెద్ద పుట్టుమచ్చ ఎక్కడైనా పెద్దదిగా ఉండి దాని నుంచి వెంట్రుకలు వస్తే, అది పురుషులకు శుభప్రదమైనదని జోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
3) నెత్తి మీద.. ముఖ్యంగా నడినెత్తి మీద పుట్టుమచ్చ ఉన్న మగాళ్లలో ఎక్కువగా గర్వం ఉంటుందట. వీరు అహంకారంతో ఎవరికీ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనే భావన ఉంటారట.
4) సాధారణంగా నుదుటి మీద పుట్టుమచ్చ ఉన్నవారికి వారి తలరాత మారుతుందని అంటుంటారు. కానీ, వారు ఏ పని చేసినా తృప్తి పడుతూనే సుఖసంతోషాలతో జీవితం సాగిస్తారట.
స్వభావం, సంబంధాలు..
గడ్డం మీద పుట్టుమచ్చ ఉన్న పురుషులు బంధుప్రీతితో ఉంటారట. వీరు తమ బంధువుల పట్ల అధిక ప్రేమతో ఉండడమే కాకుండా వాళ్లని బాగా చూసుకుంటూ సంతృప్తి పరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తారట.
కుడి చెంప మీద పుట్టుమచ్చ పురుషుల్లో కేవలం బంధుప్రీతి ఒక్కటే కాకుండా.. ప్రపంచంలోని ప్రజలందరి పట్ల మక్కువ ఎక్కువ. అందర్ని ఉద్ధరించాలని కోరికతో తెలియకుండా వాళ్లే కష్టాలను కొని తెచ్చుకుంటారట.
అలాగే నాలుక మీద పుట్టుమచ్చ పురుషుల్లో వారి మాట చాలా స్పష్టంగా ఉంటుందట. అవతలి వ్యక్తిని సులభంగా ఆకర్షించే విధంగా ఉంటారట.
పురుషులకు ఎడమ భాగం వారి భార్య భాగంగా పరిగణిస్తారట. ఈ ఎడమవైపున పుట్టుమచ్చలు ఉన్నవారి జీవితంలోకి అనుకూలమైన, ఆదర్శవంతమైన భార్య వస్తుందట. ఆమె భర్త చెప్పిన మాట వినడమే కాకుండా.. వారు అన్యోన్యంగా ఉంటారట.
పురుషుల్లో కంఠం మీద పుట్టుమచ్చ ఉన్న వాళ్లకు సంతానం పట్ల అమితమైన ప్రేమ ఉంటుందట. వీరు పిల్లలపై దృష్టి సారించి, వారిని సంరక్షించి, ఒక మంచి స్థాయికి తీసుకెళ్తారట. పిల్లల కోరికలను తీరుస్తూ, వారి ఇష్టాయిష్టాలను చూసుకుంటూ ఉంటారట.
నీలం రంగు పుట్టుమచ్చల గురించి తెలుసా?
సాధారణంగా పుట్టమచ్చలు నలుపు రంగులో ఉంటాయి. అలా కాకుండా నీలం రంగులో పుట్టుమచ్చలు ఉన్నవారికి శరీరంలో ఏ భాగంలో ఉన్నా, వాళ్ల ఆలోచన, మైండ్ సెట్ సరిగా ఉండదట. అలాంటి వారు త్వరగా మాటలు మారుస్తారట. అలాంటి నీలం రంగు మచ్చలు ఎక్కువగా ఉంటే అది ఆరోగ్య సమస్య అయ్యిండొచ్చు. అలాంటి వారు వెంటనే వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం జోతిష్య శాస్త్రం, విశ్వాసాల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
