Chandra Grahanam 2025: మరికొన్ని గంటల్లో రాహు గ్రస్త సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. మరి హైదరాబాద్‌లో ఈ గ్రహణం కనిపిస్తుందా..?

Lunar Eclipse 2025: 2022 సంవత్సరం తర్వాత ఇప్పుడు మళ్లీ భారతదేశంలో అందరూ చూడగలిగే సుదీర్ఘ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం జరగబోతోంది. మన దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో, అలాగే హైదరాబాద్‌లో కూడా ఇది కనిపించనుంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 7, 2025, 11:28 AM IST

Chandra Grahanam 2025: మరికొన్ని గంటల్లో రాహు గ్రస్త సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. మరి హైదరాబాద్‌లో ఈ గ్రహణం కనిపిస్తుందా..?

Lunar Eclipse: మరికొన్ని గంటల్లో ఖగోళశాస్త్ర ప్రకారం చంద్రగ్రహణం (Lunar Eclipse) ఏర్పడబోతుంది. ఈ ఆదివారం రాత్రి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం జరగనుంది. సూర్యుడు, భూమి, చంద్రుడు ఒకే రేఖపైకి వచ్చినప్పుడు.. భూమి నీడ చంద్రుడిపై పడుతుంది. అప్పుడు చంద్రుడు ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తాడు. దీన్ని బ్లడ్ మూన్ అని కూడా అంటారు. ఆదివారం అనగా సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ రాత్రి 9:58 గంటలకు చంద్రగ్రహణం మొదలవుతుంది. ఇది అర్ధరాత్రి 1:26 గంటలకు ముగుస్తుంది. గ్రహణం మొత్తం వ్యవధి సుమారు 3 గంటల 28 నిమిషాలు ఉంటుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే శాస్త్రాల ప్రకారం.. చంద్రగ్రహణం సూతకాలం గ్రహణానికి తొమ్మిది గంటల ముందు మొదలవుతుంది. అంటే ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12.57 గంటలకే ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటి నుంచి గ్రహణ నియమాలను ఆచరించాలని చెబుతున్నారు. ఈ సూతకాలం చంద్రగ్రహణం ముగిసే వరకు ఉంటుంది.

ఏ ఏ దేశాల్లో కనిపించనుంది..
2022 తర్వాత ఇప్పుడు మళ్లీ భారతదేశంలో అందరూ చూడగలిగే సుదీర్ఘ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం జరగబోతోంది. ఈ గ్రహణం భారతదేశం, చైనాతో సహా ఆసియా దేశాలు, ఆఫ్రికా తూర్పు ప్రాంతాలు, పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియాలో పూర్తిగా కనిపిస్తుంది. యూరోప్, ఆఫ్రికాలో కొంత భాగం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అమెరికాలో ఈ గ్రహణం అసలు కనిపించదు. ప్రపంచంలోని సుమారు 85 శాతం మంది ఈ గ్రహణాన్ని చూడగలరు. మళ్లీ ఇలాంటి గ్రహణం 2028 డిసెంబర్ 31న జరుగుతుంది.

ఎంతసేపు చంద్రగ్రహణం జరుగనుంది..
చంద్రగ్రహణం మొత్తం 3 గంటల 29 నిమిషాల 24సెకన్ల పాటు కొనసాగుతుంది.  ఇందులో సంపూర్ణ గ్రహణం 82 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. గ్రహణం మొదలైనప్పుడు చంద్రుడు భూమి నీడలోకి వస్తాడు. అప్పుడు చీకటి కమ్ముకుంటుంది. ఇది పాక్షిక గ్రహణం అని అంటారు. తర్వాత రేలీ స్కాటరింగ్ ప్రభావంతో చంద్రుడు ఎరుపు రంగులో మెరుస్తాడు. సూర్యుడు, భూమి, చంద్రుడు ఒకే గీతలోకి వచ్చినప్పుడు చంద్రుడు పూర్తిగా భూమి నీడలోకి వెళ్తాడు. అప్పుడు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం జరుగుతుంది. అదే కొంత భాగం మాత్రమే నీడలోకి వెళ్తే అది పాక్షిక గ్రహణంగా చెబుతారు.

భారత్‌లో చంద్రగ్రహణం టైమింగ్స్ ఇవే..
భారతదేశంలో చంద్రగ్రహణం కీలక సమయాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆదివారం రాత్రి 8:58 గంటలకు పెనుంబ్రల్ గ్రహణం మొదలవుతుంది. రాత్రి 9:57 గంటలకు పాక్షిక గ్రహణం ప్రారంభమవుతుంది. రాత్రి 11:00 గంటలకు సంపూర్ణ గ్రహణం జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో చంద్రుడు ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తాడు. గరిష్ట గ్రహణం రాత్రి 11:41 గంటలకు ఉంటుంది. సంపూర్ణ గ్రహణం సోమవారం తెల్లవారుజామున 12:22 గంటలకు ముగుస్తుంది. పాక్షిక గ్రహణం తెల్లవారుజామున 1:26 గంటలకు ముగియనుంది. పెనుంబ్రల్ గ్రహణం తెల్లవారుజామున 2:25 గంటలకు పూర్తవుతుంది. సంపూర్ణ గ్రహణం 82 నిమిషాలు ఉంటుంది. మొత్తం చంద్రగ్రహణం సుమారు 3 గంటల 28 నిమిషాలు కొనసాగుతుంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Chandra Grahanam 2025Blood moon 2025blood moonLunar Eclipse 2025Total Lunar Eclipse

