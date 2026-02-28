English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Find Butterfly In This Photo: ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ పజిల్స్ ప్రశ్నలు చాలా విచిత్రంగా.. మరికొన్ని ఫన్నీగా ఉంటాయి. ఇది బ్రెయిన్ ఆలోచన తీరుపై ఎంతగానో ఆధారపడి ఉంటాయి. వాటి ద్వారానే వీటి జవాబు కనుగొనడం కూడా ఈజీగా జరిగిపోతుంది. అయితే ఈ చిత్రంలో ఒక సీతాకోకచిలుక లివింగ్ రూమ్ లో ఉంది మీరు కేవలం 5 సెకండ్లలో దాన్ని కనిపెడితే మీ అంత బెస్ట్ జీనియస్ ఎవరు ఉండరు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 28, 2026, 08:13 AM IST

Find Butterfly In This Photo: ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్..  బ్రెయిన్ పజిల్స్ చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. వాటిని విస్తృతంగా షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ మధ్య కాలంలో బాగా వైరల్ అవుతున్న, మెదడుకు మేత పెట్టే ఈ చిత్రాలు మళ్లీ ట్రెండింగ్ లో నిలుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రంలో మీకు ఒక లివింగ్ రూమ్ కనిపిస్తుంది. అక్కడే ఓ పెద్దాయన క్రోచెట్‌ చేస్తూ కూర్చున్నాడు. ఆయన పక్కనే పెంపుడు కుక్కపిల్ల కూర్చొని ఉంది. 

 అయితే ఈ వీళ్లతోపాటు ఇక్కడ ఒక సీతాకోకచిలుక కూడా దాగి ఉంది. మీ మెదడుకు మేత పెట్టే ఈ ప్రశ్నను ఛేదిస్తే మీ అంత జీనియస్ ఎవరు ఉండకపోవచ్చు. ఇది మీ వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా బయటికి తీస్తుంది. ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ కేవలం మెదడు పనితీరును మాత్రమే కాదు.. మీ వ్యక్తిత్వం ఆలోచన తీరును కూడా వెల్లడిస్తుంది. మన కళ్ళ ముందే ఉన్న అవి మోసం చేస్తాయి. కానీ ఎంతో తీరికగా ఆలోచిస్తే తప్ప ఈ చిత్రాలు కనిపించవు. 

 సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ సీతాకోకచిలుక మీరు కూడా కనిపెడితే మీరు జీనియస్. ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్‌ లివింగ్ రూమ్ కి సంబంధించింది. ఈ చిత్రంలో ఒక తాత గారితో పాటు పక్కన కొన్ని ఫోటో ఫ్రేమ్స్‌ కూడా ఉన్నాయి. ఆయన ఏదో అల్లుతూ కనిపిస్తున్నాడు. పక్కనే ఆయన పెంపుడు కుక్క కూడా సోఫాలో కూర్చొని ఉందిజ ఆ చుట్టుముట్టు ప్రాంతంలోనే ఆ సీతాకోకచిలుక కూడా ఉంది. అది ఎక్కడుంది? అది మీరు కనుగొనాల్సి ఉంటుంది. అయితే దీనికి కేవలం 5 సెకండ్లలో మాత్రమే కనుగొనాలి. 

 సీతాకోకచిలుక దొరికిందా?
 లివింగ్ రూమ్ లోనే సీతాకోకచిలుక దాగి ఉంది ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ ప్రకారం ఆలోచిస్తే మీకు సీతాకోకచిలుక సులభంగా దొరికిపోతుంది. కేవలం 5 సెకండ్లలోనే ఈజీగా కనుగొనవచ్చు కూడా. దీన్ని నిశితంగా పరిశీలించాలి. పరిష్కరించడానికి మీ మెదడు ఎంతో షార్ప్ గా ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే మీకు సీతాకోకచిలుక కనిపించి ఉండాలి. అయితే, ఐదు సెకండ్లలో ఎంతమంది కనిపెట్టారు?

 

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Find ButterflyOptical IllusionOptical Illusion ChallengeOptical Illusion MeaningOptical illusion images

