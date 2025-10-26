Money On Road: రోడ్డుపై దొరికే డబ్బుల్ని తీసుకొని జేబులో పెడుతున్నారా? ఏం జరుగుతుందో తెలుసా!

Money Found On The Road: మనమందరం ఏదో ఒక సమయంలో రోడ్డుపై డబ్బులు పడిపోడవడం గమనించే ఉంటారు. కొంతమంది దానిని అదృష్టంగా భావిస్తే, మరికొందరు దానిని "దురదృష్టకరం"గా భావించి వదిలేస్తారు. అయితే, రోడ్డుపై దొరికిన డబ్బును తీసుకోవడం మంచిదా చెడ్డదా అని చాలా మంది అయోమయంలో ఉన్నారు. నిజానికి, పండితులు, వాస్తు నిపుణులు దీని గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పారు.
వీధిలో దొరికిన డబ్బును తీయడం దురదృష్టకరమని కొందరు నమ్ముతారు. ఎందుకంటే ఎవరైనా డబ్బును పోగొట్టుకుని ఉండవచ్చు లేదా అందులో ప్రతికూల శక్తి ఉండవచ్చు. అంటే ఆ డబ్బు మీ జీవితంలో సమస్యలను కలిగిస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. ముఖ్యంగా, మీరు ఏ పరిస్థితిలోనైనా డబ్బును కనుగొన్నా, దాని మూలం తెలియకపోయినా దాన్ని ఉపయోగించడం సరైనది కాదని చాలా మంది అంటారు.
కానీ మరోవైపు కొంతమంది వాస్తు నిపుణులు, ఆధ్యాత్మిక పండితులు రోడ్డు డబ్బును "దేవుని దీవెన"గా భావిస్తారు. వారి ప్రకారం, మీ పూర్వీకుల ఆశీర్వాదం వల్ల మాత్రమే మీకు డబ్బు వస్తుంది. ముఖ్యంగా నాణేలు దొరకడం అదృష్టానికి సంకేతమని వారు అంటున్నారు. అంటే, భవిష్యత్తులో మీకు ఆర్థికంగా మంచి రోజులు ఉండవచ్చనే సూచన ఇది.
అందుకే, మీరు రోడ్డు మీద డబ్బును చూసినప్పుడు, దానిని తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలి. మీరు ఆ డబ్బును వెంటనే ఖర్చు చేయకూడదు లేదా ఎవరికీ దానం చేయకూడదు. బదులుగా, నిపుణులు దానిని మీ పర్సులో లేదా ఇంట్లోని దేవుడి గదిలో విడిగా ఉంచమని సలహా ఇస్తారు. ఇది మీ జీవితంలో సానుకూల శక్తిని పెంచుతుందని, మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుందని నమ్ముతారు.
కానీ నిపుణులు చెప్పేదేంటంటే, రోడ్డు మీద దొరికే డబ్బును తీసుకోకూడదనుకుంటే, దానిని ఆలయంలో ఉంచడం లేదా పేదలకు దానం చేయడం మంచిది. ఇది మీ కర్మను మెరుగుపరుస్తుందని నమ్ముతారు.
కాబట్టి, రోడ్డుపై దొరికిన డబ్బును "అదృష్టం" అని భావించి వెంటనే తీసుకోకండి. మొదట, దాని వెనుక ఉన్న శక్తి, విశ్వాసాన్ని అర్థం చేసుకోండి. మీరు దానిని దేవుని ఆశీర్వాదాలకు చిహ్నంగా గౌరవంగా ఉంచుకుంటే, అది శుభప్రదం. అయితే, మీరు దానిని నిర్లక్ష్యంగా లేదా స్వార్థపూరితంగా ఉపయోగిస్తే, అది సమస్యలను కలిగిస్తుంది. కాబట్టి, అటువంటి పరిస్థితులలో ఆలోచించి వ్యవహరించడం చాలా ముఖ్యం.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని విశ్వాసాల ద్వారా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
Also Read: PM-Kisan Scheme: రైతుల ఖాతాల్లో రూ.2,000.. రైతు భరోసా 21వ వాయిదా..అకౌంట్లో డబ్బు ఎప్పుడు వస్తుందంటే?
Also Read: Weight Loss: జిమ్ చేస్తున్నా బరువు తగ్గడం లేదా? తమన్నా పర్సనల్ ట్రైనర్ చెప్పిన జీవిత సత్యాలు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook