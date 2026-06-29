Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /Hair Fall Solution: వర్షాకాలంలో విపరీతంగా జుట్టు రాలుతుందా? హెయిర్ ఆయిల్ కండిషనర్ లో ఏది బెస్ట్!

Hair Fall Solution: వర్షాకాలంలో విపరీతంగా జుట్టు రాలుతుందా? హెయిర్ ఆయిల్ కండిషనర్ లో ఏది బెస్ట్!

Monsoon Hair Fall Solution: వర్షాకాలంలో జుట్టు విపరీతంగా రాలుతుందా? హెయిర్ ఫాల్ కోసం రకరకాల కండీషనర్లు వినియోగిస్తున్నారా? అయితే వర్షాకాలంలో కొబ్బరినూనె, కండీషనర్ ఏది వాడడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 29, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:21 AM IST
Hair Fall Solution: వర్షాకాలంలో విపరీతంగా జుట్టు రాలుతుందా? హెయిర్ ఆయిల్ కండిషనర్ లో ఏది బెస్ట్!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వర్షాకాలంలో విపరీతంగా జుట్టు రాలుతుందా? హెయిర్ ఆయిల్ కండిషనర్ లో ఏది బెస్ట్!
Hair Fall Solution3 min ago
2
Indian gold selling30 min ago
3
NTR Trivikram42 min ago
4
EPFO 3.01 hr ago
5
ap rains1 hr ago