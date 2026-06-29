/Hair Fall Solution: వర్షాకాలంలో విపరీతంగా జుట్టు రాలుతుందా? హెయిర్ ఆయిల్ కండిషనర్ లో ఏది బెస్ట్!

Monsoon Hair Fall Solution: వర్షాకాలం రాగానే ప్రకృతి పచ్చదనంతో మెరిసిపోతుంది. కానీ, మన జుట్టు మాత్రం పొడిబారి, జీవం కోల్పోయినట్లు తయారవుతుంది. ఉదయం లేవగానే దిండు మీద తల దువ్వుకునేటప్పుడు చుట్టూ చూసి చాలా మంది బాధపడుతుంటారు. గాల్లో ఉండే తేమ, దుమ్ము, ధూళి వల్ల జుట్టు జిడ్డుగా మారి హెయిర్ ఫాల్ దారి తీస్తుంది.
ఇలాంటి సమయంలో జుట్టును కాపాడుకునేందుకు మార్కెట్లో దొరికే అనేక రకాల ఉత్పత్తులను ఏది వాడాలో తెలియక చాలామంది గందరగోళానికి గురవుతారు. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో వస్తున్న కొబ్బరి నూనె జుట్టుకు మేలు చేస్తుందా? లేదా మోడరన్ హెయిర్ కండిషన్ జుట్టు కాపాడుతుందా? అనే అయోమయానికి చాలామంది గురవుతున్నారు. అయితే ఈ రెండిట్లో ఏది బెస్ట్ అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
వర్షాకాలంలో జుట్టు ఎందుకు ఎక్కువ రాలుతుంది?
1) ఈ మాన్సూన్ సీజన్లో గాల్లో ఫేమస్ శాతం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల స్కాల్ప్ ఎప్పుడు జిడ్డుగా మారి, జుట్టు కుదుళ్ళను బలహీన పరుస్తుంది.
2) తేమతో కూడిన వాతావరణం వల్ల తలలో ఫంగల్, బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లు, చుండ్రు వేగంగా విస్తరిస్తాయి.
3) వాతావరణంలోని కాలుష్యం, కెమికల్స్ వర్షపు నీటితో కలిసి ఉంటాయి. ఈ నీటిలో జుట్టు తడవడం వల్ల అది కాంతిహీనంగా మారి త్వరగా చిట్లిపోతుంది.
హెయిర్ ఆయిల్ Vs కండిషనర్
హెయిర్ ఆయిల్, కండిషనర్ అనే ఉత్పత్తులు దేని ప్రయోజనాలు దానికి ఉన్నాయి. అయితే వర్షాకాలంలో వీటిని వాడే పద్ధతి మార్చుకోవాలి.
హెయిర్ కండిషనర్
వర్షాకాలంలో గాలిలోని తేమను జుట్టు పీల్చుకోవడం వల్ల అది ఉబ్బిపోయి, చిక్కుబడి గడ్డిలా మారుతుంది. కండిషనర్ జుట్టుపై పొరను మృదువుగా చేసి తేమను లాక్ చేస్తుంది. జుట్టు చుట్టూ ఒక రక్షణ పొరను ఏర్పరిచి బాహ్య వాతావరణం వల్ల జుట్టు పాడవకుండా కాపాడుతుందని అధ్యయనం పేర్కొంది. కాబట్టి ఈ సీజన్ లో జుట్టు చిక్కబడకుండా, చిట్లిపోకుండా ఉండాలంటే కండిషనర్ వాడటం చాలా ముఖ్యం.
హెయిర్ ఆయిల్
హెయిర్ ఆయిల్ జుట్టుకు మేలు చేస్తుందని మన తరాల నుంచి చెబుతున్న విషయం. అయితే వర్షాకాలంలో నూనె రాసి పద్ధతి మార్చుకోవాలి. తలకు నూనె రాసి గంటలు తరబడి లేదా రోజంతా అలానే వదిలేయకూడదు. అలా చేస్తే బయట ఉండే దుమ్ము, దూళి తలకు అంటుకుని చుండ్రు, ఇన్ఫెక్షన్లు ఎక్కువవుతాయి. తలస్నానం చేయటానికి ఒకటి లేదా రెండు గంటలు ముందు గోరువెచ్చటి నూనెతో కుదుళ్ళను మసాజ్ చేసుకొని.. ఆ తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
వర్షాకాలంలో జుట్టు రాలకుండా పాటించాల్సిన చిట్కాలు..
1) వర్షంలో తడిసి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే మంచి నీటితో తల స్నానం చేసి, జుట్టును పూర్తిగా ఆరబెట్టుకోవాలి.
2) వర్షాకాలంలో తడి చుట్టూ చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో దువ్వెనతో దువ్వితే జుట్టు విపరీతంగా ఊడిపోతుంది.
3) తలలో చెమట, తేమ లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు పొడిగా ఉంచుకోవడమే ఈ రెయినీ సీజన్లో కాపాడుకునే అసలైన సీక్రెట్.
గమనిక: ఈ కథనంలోని సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. కొన్ని అధ్యయనాలు, నిపుణుల సూచన ఆధారంగా ఇది అందించాము. దీన్ని పాటించే ముందు మీ జుట్టు తత్వాన్ని బట్టి మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.
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