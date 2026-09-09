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ఇచ్చిన మాటపై నిలబడి ఉండటమే నిజమైన ధర్మం అని చెబుతున్న పులి, ఆవు నీతి కథ..!!

Moral Stories: అనగనగా ఒక అడవి అంచున ఉన్న గ్రామంలో ఒక  ఆవు, దాని ముద్దుల దూడ నివసిస్తుండేవి. ఆ ఆవు ప్రతిరోజూ ఉదయమే తన చిన్ని దూడకు కడుపారా పాలు తాపి, స్నేహంగా ముద్దు పెట్టుకుని, మేత కోసం దగ్గరలోని అడవికి వెళ్ళేది. సాయంత్రం కాగానే మళ్ళీ పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి దూడ ఆకలి తీర్చేది. దూడ కూడా తన తల్లి వచ్చేవరకు దారి వైపే చూస్తూ వేచి ఉండేది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 09, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:29 PM IST
ఇచ్చిన మాటపై నిలబడి ఉండటమే నిజమైన ధర్మం అని చెబుతున్న పులి, ఆవు నీతి కథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఇచ్చిన మాటపై నిలబడి ఉండటమే నిజమైన ధర్మం అని చెబుతున్న పులి, ఆవు నీతి కథ..!!
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