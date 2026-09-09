/ఇచ్చిన మాటపై నిలబడి ఉండటమే నిజమైన ధర్మం అని చెబుతున్న పులి, ఆవు నీతి కథ..!!

Moral Stories: అనగనగా ఒక అడవి అంచున ఉన్న గ్రామంలో ఒక ఆవు, దాని ముద్దుల దూడ నివసిస్తుండేవి. ఆ ఆవు ప్రతిరోజూ ఉదయమే తన చిన్ని దూడకు కడుపారా పాలు తాపి, స్నేహంగా ముద్దు పెట్టుకుని, మేత కోసం దగ్గరలోని అడవికి వెళ్ళేది. సాయంత్రం కాగానే మళ్ళీ పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి దూడ ఆకలి తీర్చేది. దూడ కూడా తన తల్లి వచ్చేవరకు దారి వైపే చూస్తూ వేచి ఉండేది.
ఒకరోజు ఆవు అడవిలో ప్రశాంతంగా పచ్చటి గడ్డి తింటూ, తనకు తెలియకుండానే అడవి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. అదే సమయంలో ఆహారం కోసం వెతుకుతున్న ఒక పెద్ద పులి కంట ఈ ఆవు పడింది. చాలా రోజుల తర్వాత మంచి బలమైన ఆహారం దొరికిందని పులి మనసులోనే ఎంతో సంతోషపడింది. ఆవు గమనించకుండా పొదల చాటు నుండి మెల్లగా అడుగులు వేస్తూ, ఒక్కసారిగా దానిపైకి దూకడానికి సిద్ధమైంది.
చివరి క్షణంలో పులి నీడను చూసిన ఆవు, భయంతో వణికిపోకుండా చాలా వినయంగా, "ఆగండి పులిగారు! ఒక్క నిమిషం నా మాట వినండి, ఆ తర్వాత నన్ను తినండి!" అని గట్టిగా వేడుకుంది. ఇప్పటివరకు తనను చూసి అడవిలోని జంతువులన్నీ భయంతో కేకలు వేస్తూ పారిపోవడమే పులికి తెలుసు. కానీ ఇలా ఒక ఆవు తన ముందే నిలబడి ప్రశాంతంగా మాట్లాడటం పులికి చాలా వింతగా అనిపించింది. అసలు ఏం చెప్తుందో విందామనే కుతూహలంతో పులి వేటను ఆపి, "ఏమిటి విషయం? త్వరగా చెప్పు, నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది" అంది.
దానికి ఆవు కళ్ళల్లో నీళ్ళు నింపుకుని, "పులిగారు! కొట్టంలో నా చిన్న దూడ ఒంటరిగా ఉంది. ఉదయమే దానికి పాలిచ్చి, సాయంత్రం మళ్ళీ వచ్చి పాలు ఇస్తానని మాట ఇచ్చి వచ్చాను. ఇప్పుడు మీరు నన్ను తింటే, నా బిడ్డ అమ్మ కోసం ఏడుస్తూ ఆకలితో అలమటించి ప్రాణాలు విడుస్తుంది. దయచేసి నాకు ఈ ఒక్క రాత్రికి అనుమతి ఇవ్వండి. నేను ఇంటికి వెళ్లి నా బిడ్డకు కడుపారా పాలిచ్చి, దాన్ని వేరే ఆవులకు అప్పజెప్పి, రేపు తెల్లవారేసరికి మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. ఇది నా ప్రమాణం!" అని వేడుకుంది.
పులికి ఆ మాటలు వినగానే పెద్దగా నవ్వు వచ్చింది. "ఎంత చక్కగా నాటకం ఆడుతున్నావు! చావు నుండి తప్పించుకోవడానికి ఇంత పెద్ద కథ చెప్పావా? పులి నోటి నుండి పారిపోయిన ఏ జంతువైనా మళ్ళీ తిరిగొస్తుందా? నన్ను పిచ్చిదాన్ని చేయకు!" అంది.
దానికి ఆవు, "నేను ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పలేదు పులిగారు. నా మాట నమ్మండి, నా బిడ్డ ఆకలి తీర్చి నేను ఖచ్చితంగా తిరిగొస్తాను" అని ధైర్యంగా చెప్పింది.
ఆవు కళ్ళల్లో ఉన్న నిజాయితీని చూసి పులికి ఆశ్చర్యం వేసింది. అది తిరిగొస్తుందనే నమ్మకం పులికి అస్సలు లేదు. అయినా సరే, దాని తెలివికి మెచ్చి, ఈ ఒక్కసారికి వదిలేద్దామని అనుకుంది. "సరే వెళ్ళు! కానీ రేపు పొద్దున్నే నువ్వు రాకపోతే నిన్ను వెతికి మరీ తింటాను" అని చెప్పి పులి దాన్ని వదిలేసింది.
ఆవు వేగంగా పరుగెత్తుకుంటూ ఇంటికి చేరుకుంది. తన దూడను ప్రేమగా నాకి, కడుపారా పాలు ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత తన కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతుండగా, "బిడ్డా! నేను ఇకపై నీతో ఉండలేను. నువ్వు అందరితో మంచిగా ఉండు" అని చెప్పింది. కొట్టంలో ఉన్న మిగతా ఆవులను పిలిచి, అడవిలో పులికి ఇచ్చిన మాట గురించి చెప్పి, "నా దూడను మీ బిడ్డలా చూసుకోండి" అని అడిగింది.
మిగతా ఆవులన్నీ ఆశ్చర్యపోయి, "నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా? పులి నోటి నుండి తప్పించుకుని మళ్ళీ దాని దగ్గరికే వెళ్తావా? అసలు అక్కడికి వెళ్ళవద్దు" అని ఎంతగానో వారించాయి. కానీ ఆవు, "ప్రాణం పోయినా ఇచ్చిన మాట తప్పకూడదు. సత్యం కంటే మించిన ధర్మం లేదు" అని చెప్పి, ఏడుస్తున్న తన దూడకు ముద్దు పెట్టి అడవికి బయలుదేరింది.
అటు అడవిలో పులికి ఆవు వస్తుందనే ఆశ లేదు. అయినా ఊరికే చూద్దామని అనుకున్న చోట నిలబడింది. సరిగ్గా అనుకున్న సమయానికి ఆవు భయం లేకుండా, ప్రశాంతమైన ముఖంతో నడుచుకుంటూ రావడం చూసి పులి నోరెళ్ళబెట్టింది!
"నువ్వు నిజంగానే వచ్చావా? నీకు ప్రాణాలపై తీపి లేదా?" అని ఆశ్చర్యంతో అడిగింది పులి.
ఆవు పులికి దండం పెట్టి, "పులిగారు! నేను నా దూడకు పాలిచ్చి, దాని బాధ్యతను అందరికీ అప్పజెప్పి వచ్చాను. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మీ ముందుకు వచ్చాను. నిరభ్యంతరంగా నన్ను తిని మీ ఆకలి తీర్చుకోండి" అని తన మెడను వంచి నిలబడింది.
ఆవు యొక్క ఆమోఘమైన నిజాయితీని, సత్యనిష్టను చూసి పులి హృదయం కరిగిపోయింది.
పులి ఆవు దగ్గరకు వచ్చి, "ఇంతవరకు నేను నీలాంటి సత్యసంధురాలైన జంతువును చూడలేదు. మాట మీద నిలబడే నీలాంటి మంచి ఆవును చంపడం మహా పాపం. నీ నిజాయితీనే నిన్ను కాపాడుకుంది. ఈ రోజు నుండి నీకు, నీ దూడకు ఈ అడవిలో నా నుండి ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. నువ్వు ప్రశాంతంగా నీ బిడ్డ దగ్గరకు వెళ్ళు" అని చెప్పి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది.
ఆవు ఆనందంతో కళ్ళు చెమర్చగా, పరుగెత్తుకెళ్ళి తన చిన్న దూడను గట్టిగా కౌగిలించుకుంది. మనం ఎప్పుడూ నిజం చెప్తూ, ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడితే... మనకు ఎదురయ్యే పెద్ద పెద్ద కష్టాలు, ఆపదలు కూడా తొలగిపోతాయి.
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