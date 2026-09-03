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స్నేహానికి చిన్నా పెద్ద తేడా లేదు అని చాటి చెప్పిన ఏనుగు, కుందేలు నీతి కథ..!!

Moral Stories: స్నేహానికి శరీరాకృతి, రూపం, పెద్ద-చిన్న అనే అసమానతలు ఉండవు. ఆపదలో ఒకరికొకరు స్వార్థం లేకుండా తోడుగా నిలిచే స్వచ్ఛమైన మనసే నిజమైన స్నేహానికి గుర్తింపు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 03, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:45 PM IST
స్నేహానికి చిన్నా పెద్ద తేడా లేదు అని చాటి చెప్పిన ఏనుగు, కుందేలు నీతి కథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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