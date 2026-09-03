/స్నేహానికి చిన్నా పెద్ద తేడా లేదు అని చాటి చెప్పిన ఏనుగు, కుందేలు నీతి కథ..!!

Moral Stories in Telegu: అనగనగా ఒక విశాలమైన అడవిలో ఒక కొండంత ఏనుగు, ఒక చిన్ని కుందేలు నివసిస్తుండేవి. ఆ ఏనుగు నడిచి వస్తుంటే నేల కంపించేది, దాని ఒక్క తొండం దెబ్బకు పెద్ద పెద్ద చెట్లు సైతం నేలకూలేవి. కానీ దాని భారీ శరీరాన్ని, గంభీరమైన ఘీంకారాలను చూసి అడవిలోని జంతువులన్నీ భయంతో దూరంగా పారిపోయేవి. దాంతో అంత పెద్ద శరీరమున్నా, ఏనుగు మనసులో మాత్రం తీవ్రమైన ఒంటరితనం ఉండేది.
కానీ ఆ కుందేలు మాత్రం వేరు. అది ఏ రోజూ ఏనుగు రూపాన్ని చూసి భయపడలేదు. పైగా రోజూ ఉదయమే ఏనుగు ముందుకు వచ్చి ఎగిరి గంతులు వేస్తూ, ముద్దు ముద్దుగా ముక్కు తిప్పుతూ, "ఏనుగు బావా! ఈ రోజు వాతావరణం ఎంత బాగుందో చూడు!" అంటూ పలకరించేది. మొదట్లో ఆశ్చర్యపోయినా, ఆ చిన్ని కుందేలు చూపించే నిష్కల్మషమైన ప్రేమకు ఏనుగు మనసు కరిగిపోయింది. అలా ఏనుగు బలానికి, కుందేలు బుద్ధికి మధ్య ఒక అద్భుతమైన, పవిత్రమైన స్నేహం చిగురించింది.
కాలం మారింది. అడవిపై దారుణమైన వేసవి కాలం పంజా విసిరింది. సూర్యుడు నిప్పుల వర్షం కురిపిస్తుంటే అడవిలోని వాగులు, వంకలు, చెరువులన్నీ ఎండిపోయి నెర్రెలు బారాయి. తాగునీరు దొరకక అడవిలోని ప్రాణులన్నీ అలమటించిపోతున్నాయి. ఏనుగు పరిస్థితి మరీ ఘోరంగా తయారైంది. దాని కొండంత శరీరానికి లీటర్ల కొద్దీ నీరు కావాలి. నీటి కోసం అడవి అంతా తిరిగి సోలిపోయిన ఏనుగు, చివరికి ఒక ఎండిపోయిన చెట్టు కింద స్పృహతప్పి పడిపోబోయింది. దాని కళ్ళు మూతబడుతున్నాయి, గుండె వేగం మందగిస్తోంది.
అది చూసిన కుందేలు కంగారుతో, "ఏనుగు బావా! కళ్ళు తెరవు! నిన్ను ఎలాగైనా కాపాడుకుంటాను!" అని అరిచింది. కుందేలు తక్షణమే తన చిన్న కాళ్ళతో అడవి మూలమూలనా పరుగెత్తింది. గుబురు పొదలు, రాళ్ళ సందులు దాటుకుంటూ వెతకగా... అడవి చివరన ఉన్న ఒక లోతైన గుహ వెనుక ప్రశాంతంగా ప్రవహిస్తున్న ఒక స్వచ్ఛమైన నీటి ఊట కనిపెట్టింది! కుందేలు ఆనందానికి హద్దులు లేవు. కానీ ఆ నీటిని ఏనుగు దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళడం దాని వల్ల కాదు.
వెంటనే ఊపిరి సలపకుండా పరుగెత్తుకుంటూ ఏనుగు వద్దకు వచ్చింది. తన పదునైన గోళ్ళతో ఏనుగు చెవిని గిల్లి, "బావా! లే! నీటి ఊట దొరికింది! నా వెనకాల రా!" అని గట్టిగా కేకలు వేసింది. కుందేలు పిలుపుతో కళ్ళు తెరిచిన ఏనుగు, ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని కుందేలు అడుగుల వెంటే నడిచింది. ఆ నీటి ఊటను చూడగానే ఏనుగు ఆనందంతో ఘీంకరించి, కడుపారా నీళ్ళు తాగి సేదదీరింది. "మిత్రమా! నా కొండంత ప్రాణాన్ని కాపాడిన కొండంత సహాయం చేశావు!" అని ఏనుగు కళ్ళెంబడి ఆనందబాష్పాలు రాల్చింది.
కొద్ది రోజుల తర్వాత, ఆ అడవిలోకి పొరుగు కొండల నుండి ఒక క్రూరమైన, రాక్షస స్వభావం ఉన్న తోడేలు వచ్చింది. అది చిన్న చిన్న జంతువులను వేటాడి నలిపివేయడం మొదలుపెట్టింది. ఒకరోజు కుందేలు పచ్చిక బయళ్ళలో ప్రశాంతంగా ఆహారం తింటుండగా, పొదల చాటు నుండి ఆ తోడేలు క్రూరమైన కళ్ళతో దాడికి దిగింది. తోడేలు అడుగుల చప్పుడు విన్న కుందేలు భయంతో కేకలు వేస్తూ దిక్కుతోచక పరుగెత్తడం ప్రారంభించింది. కానీ తోడేలు వేగానికి కుందేలు చిన్న కాళ్ళు సరిపోలేదు. తోడేలు ఆశతో నోరు తెరిచి, కుందేలుపైకి దూకడానికి గాలిలోకి లేచింది!
సరిగ్గా అదే క్షణంలో... అడవి నలుమూలలా మ్రోగేలా ఒక భయంకరమైన ఘీంకారం వినిపించింది! నేల కంపించింది! తోడేలు కిందపడే లోపే, కొండలా దూసుకొచ్చిన ఏనుగు తన పొడవైన తొండంతో గాలిలోనే తోడేలును గట్టిగా పట్టుకుంది. కుందేలుపై పడాల్సిన రాక్షస దాడిని క్షణంలో తిప్పికొట్టింది. ఏనుగు కోపంతో తోడేలును గాలిలో తిప్పి, దూరంగా ఉన్న రాళ్ళపైకి విసిరికొట్టింది. ఆ దెబ్బకు భయపడిన తోడేలు లేచి, వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా పారిపోయింది.
ఏనుగు మెల్లగా మోకాళ్ళపై కూర్చుని, వణికిపోతున్న కుందేలును ఎంతో ప్రేమగా, ఆప్యాయంగా తన తొండంతో ఎత్తి తన తలపై కూర్చోబెట్టుకుంది.
"బావా! నన్ను కాపాడావు!" అని కుందేలు ఏనుగు చెవిని పట్టుకుని అంది.
దానికి ఏనుగు నవ్వుతూ, "ఆనాడు నీ చిన్ని చూపితో నా పెద్ద ప్రాణాన్ని కాపాడావు. ఈనాడు నా శరీర బలంతో నీ ప్రాణాన్ని కాపాడుకున్నాను. ఇందులో ఎవరు గొప్ప, ఎవరు చిన్న అనే ప్రశ్నే లేదు!" అంది.
స్నేహానికి శరీరాకృతి, రూపం, పెద్ద-చిన్న అనే అసమానతలు ఉండవు. ఆపదలో ఒకరికొకరు స్వార్థం లేకుండా తోడుగా నిలిచే స్వచ్ఛమైన మనసే నిజమైన స్నేహానికి గుర్తింపు.
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