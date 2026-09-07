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చెడు చేయాలని స్నేహం చేస్తే ఎప్పటికైనా.. చెడు జరుగుతందని చెబుతున్న జింక, నక్క, ఎద్దు, పులి నీతి కథ..!!

Moral Stories in Telugu: అనగనగా ఒక అడవిలో జింక, నక్క స్నేహితులుగా ఉండేవి. జింక అమాయకమైనది, కానీ నక్క చాలా స్వార్థపరురాలు. జింక ఎప్పుడూ తనతోనే ఉండాలని, వేరే ఎవరితోనూ మాట్లాడకూడదని నక్క అనుకునేది. ఒకరోజు ఒక వేటగాడు పొదల చాటున దాక్కుని జింకపైకి బాణం వేయబోయాడు. అది చూసిన ఒక ఎద్దు వేగంగా పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి, తన కొమ్ములతో వేటగాడిని బలంగా పొడిచి తరిమేసింది. అలా ఎద్దు జింక ప్రాణాలను కాపాడింది. ఆ రోజు నుండి జింక, ఎద్దులు మంచి మిత్రులయ్యాయి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 07, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:27 PM IST
చెడు చేయాలని స్నేహం చేస్తే ఎప్పటికైనా.. చెడు జరుగుతందని చెబుతున్న జింక, నక్క, ఎద్దు, పులి నీతి కథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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చెడు చేయాలని స్నేహం చేస్తే ఎప్పటికైనా.. చెడు జరుగుతందని చెబుతున్న జింక, నక్క, ఎద్దు, పులి నీతి కథ..!!
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