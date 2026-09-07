/చెడు చేయాలని స్నేహం చేస్తే ఎప్పటికైనా.. చెడు జరుగుతందని చెబుతున్న జింక, నక్క, ఎద్దు, పులి నీతి కథ..!!

Moral Stories in Telugu: అనగనగా ఒక అడవిలో జింక, నక్క స్నేహితులుగా ఉండేవి. జింక అమాయకమైనది, కానీ నక్క చాలా స్వార్థపరురాలు. జింక ఎప్పుడూ తనతోనే ఉండాలని, వేరే ఎవరితోనూ మాట్లాడకూడదని నక్క అనుకునేది. ఒకరోజు ఒక వేటగాడు పొదల చాటున దాక్కుని జింకపైకి బాణం వేయబోయాడు. అది చూసిన ఒక ఎద్దు వేగంగా పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి, తన కొమ్ములతో వేటగాడిని బలంగా పొడిచి తరిమేసింది. అలా ఎద్దు జింక ప్రాణాలను కాపాడింది. ఆ రోజు నుండి జింక, ఎద్దులు మంచి మిత్రులయ్యాయి.
ఇది చూసి నక్క ఓర్వలేకపోయింది. ఎద్దుపై కుళ్ళుతో దాన్ని ఎప్పుడూ తిడుతూ ఉండేది. ఎద్దు లేని సమయంలో జింకతో, ఆ ఎద్దు మంచిది కాదు, అది నటిస్తోంది. దానితో తిరగొద్దు అని జింక చెవుల్లో అబద్ధాలు చెప్పేది. నక్క మాటలు నమ్మి జింక కూడా ఎద్దుకు దూరంగా ఉండటం మొదలుపెట్టింది. కొద్ది రోజుల తర్వాత, నక్క నాటకీయంగా ఎద్దు దగ్గరకు వచ్చి, ఎద్దూ! నేను నిన్ను ఎంత తిట్టినా నువ్వు నాపై కోప్పడలేదు. నీ మంచి మనసు నాకు నచ్చింది. నన్ను క్షమించి, నన్ను కూడా నీ స్నేహితుడిగా చేర్చుకో అని అడిగింది. అమాయకపు ఎద్దు సంతోషంగా ఒప్పుకుంది. నక్క కాసేపు ఆప్యాయంగా మాట్లాడి, సాయంత్రం ఇక్కడే కలుద్దాం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది.
ఇదంతా చూసిన జింక ఎద్దు దగ్గరకు వచ్చి, మిత్రమా! ఎప్పుడూ నిన్ను అసహ్యించుకునే నక్క ఈ రోజు ఇంత మంచిగా మాట్లాడిందంటే ఇందులో ఏదో పెద్ద కుట్ర ఉంది, జాగ్రత్త! అని హెచ్చరించింది. నిజానికి నక్కకు ఒక రహస్యం ఉంది. అది శ్రమ లేకుండా ఆహారం పొందడానికి అడవిలోని పులితో స్నేహం చేసేది. నక్క అడవిలోని జంతువులను మాయమాటలతో నమ్మించి, పులి దగ్గరకు తీసుకెళ్లి బలి ఇచ్చేది. పులి ఆ జంతువును తిన్నాక మిగిలిన మాంసాన్ని నక్క తినేది. ఇప్పుడు ఎద్దును కూడా పులికి ఆహారంగా ఇచ్చి, తమ స్నేహానికి అడ్డు తొలగించుకోవాలని పథకం వేసింది.
సాయంత్రం కాగానే నక్క ఎద్దును మాటల్లో దించి, మెల్లగా పులి ఉండే చోటికి తీసుకెళ్ళింది. జింక ఇదంతా గమనిస్తూ నక్క వెంటే రహస్యంగా వెళ్ళింది. పులి ఎద్దుపైకి దూకబోతున్న క్షణంలో, జింక వేగంగా వచ్చి ఎద్దుకు అడ్డంగా నిలబడింది. నక్క భయంతో పక్కకు పారిపోయింది. జింక పులితో, రాజా! నా మిత్రుడిని వదిలేసి నన్ను తిను అని వేడుకుంది. ఎద్దు ముందుకు వచ్చి, కాదు, నా ప్రాణాన్ని కాపాడటానికి వచ్చిన నా స్నేహితుడిని వదిలేసి నన్ను తిను అంది. ఒకరి ప్రాణం కోసం మరొకరు ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడటం చూసి పులికి ఆశ్చర్యం, ఆనందం కలిగాయి.
పులి మనసు కరిగి, మీ ఇద్దరి పవిత్రమైన స్నేహం చూశాక మిమ్మల్ని చంపాలని అనిపించడం లేదు. ఇటువంటి మంచి జంతువులు ఉన్న ఈ అడవికి నేనెన్నడూ హాని చేయను. మీరు క్షేమంగా వెళ్ళండి అని చెప్పింది. జింక, ఎద్దులు పులికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి వెళ్ళిపోయాయి. అది చూసి బయటకు వచ్చిన నక్క పులితో, ఏంటి మిత్రమా! ఆ ఎద్దు, జింకలు నాటకం ఆడి నిన్ను మోసం చేశాయి. వాటిని ఎందుకు వదిలేశావు? అని మళ్ళీ అబద్ధం చెప్పబోయింది.
ఆ మాటలకు పులికి తీవ్రమైన కోపం వచ్చి, అంత నిస్వార్థమైన స్నేహితులపైనే అబద్ధాలు చెప్తావా? అంటూ నక్కపైకి దూకి దాన్ని చితకబాదింది. ఇందులో నేర్చుకోవాల్సిన నీతి ఏంటంటే..? నిజమైన స్నేహ బంధం ముందు ఎంతటి క్రూరమైన మనసైనా కరుగుతుంది. స్వార్థంతో ఇతరులకు గుంట తవ్వే జిత్తులమారులు చివరికి తమ కుట్రల్లో తామే పడి శిక్ష అనుభవిస్తారు.
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