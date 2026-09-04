/మోసగాళ్లకు ఎప్పటికైనా బుద్ధి చెప్పాల్సిందే అని నీతి చెబుతున్న కొంగ, నక్క విందు కథ..!!

Moral Stories In Telugu: అనగనగా ఒక విశాలమైన అడవిలో ఒక యుక్తిగల నక్క, ఒక అమాయకపు కొంగ నివసిస్తుండేవి. ఆ నక్కకు స్వతహాగానే ఉపాయాలు, కుతంత్రాలు ఎక్కువ. అడవిలోని ఇతర ప్రాణులను ఏదో ఒక రకంగా ఏమార్చి, మోసం చేసి, వాటి అమాయకత్వాన్ని చూసి నవ్వుకోవడం దానికి ఒక దు అలవాటు. ఒకరోజు నక్కకు కొంగను చూసి ఒక చెడు ఆలోచన వచ్చింది. "ఈ కొంగ ఎప్పుడూ చాలా పద్ధతిగా, సాధువులా ప్రవర్తిస్తుంది. దీనిని ఎలాగైనా ఆటపట్టించి, అందరి ముందూ హేళన చేయాలి" అని మనసులో కుట్ర పన్నింది.
వెంటనే నక్క కొంగ దగ్గరకు వెళ్లి ఎంతో వినయాన్ని నటిస్తూ, "మిత్రమా! మన ఇద్దరం ఒకే అడవిలో పక్కపక్కనే ఉంటున్నాం కానీ, ఎప్పుడూ కలిసి కూర్చుని ప్రశాంతంగా మాట్లాడలేదు, సరదాగా సమయం గడపలేదు. ఇది తప్పు కదా! అందుకే ఈ రోజు సాయంత్రం నువ్వు తప్పకుండా నా ఇంటికి విందుకు రావాలి. నీ కోసం నా చేతులతో ప్రత్యేకమైన, రుచికరమైన వంటకాలు తయారుచేస్తాను" అని తీపి మాటలతో ఆహ్వానించింది.
కొంగ ఎంతో అమాయకమైనది. అది నక్క మాటలలోని కుట్రను, కపటత్వాన్ని గ్రహించలేకపోయింది. నక్క ప్రవర్తనను నిజమైన స్నేహంగా భావించి, ఎంతో సంతోషంగా ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించింది.
సాయంత్రం కాగానే కొంగ ఎంతో ఆశగా తన రెక్కలు విసురుకుంటూ నక్క ఇంటికి చేరుకుంది. నక్క కొంగను లోపలికి ఆహ్వానించి, ఎంతో రుచికరమైన, ఘుమఘుమలాడే చేపల పులుసు సిద్ధం చేసి ఉంచింది. ఆ చేపల పులుసు సువాసన చూసి కొంగకు నోరూరింది.
అయితే కొంగను అవమానించడానికే నక్క ఆ విందును ఏర్పాటు చేసింది కాబట్టి, ఆ చేపల పులుసును లోతు లేని, ఒక పెద్ద వెడల్పాటి రాతి పళ్ళెంలో పోసి కొంగ ముందు ఉంచింది.
"మిత్రమా! చేపల పులుసు చాలా వేడిగా, రుచిగా ఉంది. కొంచెం కూడా మిగల్చకుండా కడుపారా తిను" అని చెప్తూ నక్క తన లొట్టలేసే నాలుకతో పళ్ళెంలో ఉన్న చేపల పులుసును వేగంగా నాకుతూ తినడం ప్రారంభించింది. కానీ కొంగకు పొడవైన, సన్నని ముక్కు ఉండటం వల్ల ఆ వెడల్పాటి పళ్ళెంలో ఉన్న చేపల పులుసును ఒక్క బొట్టు కూడా తాగలేకపోయింది. కొంగ ఎంత ప్రయత్నించినా దాని ముక్కు పళ్ళెం అడుగు భాగాన్ని తాకడమే తప్ప, పులుసు బొట్టు కూడా నోటి దాకా రాలేదు.
కొంగ ఆకలితో అల్లాడుతూ పడుతున్న ఇబ్బందిని చూసి నక్క మనసులోనే నవ్వుకుంది. నక్క నటిస్తూ, "ఏమైంది మిత్రమా! చేపల పులుసు నీకు నచ్చలేదా? నేను అంత కష్టపడి చేస్తే నువ్వు ఏమీ తినకుండా అలా చూస్తున్నావేంటి?" అని ఎగతాళిగా అడిగింది. నక్క కావాలనే తన్ను మోసం చేసి, ఆకలితో అలమటించేలా చేసి అవమానించగా కొంగకు స్పష్టంగా అర్థమైంది. కానీ కొంగ కోపపడి గొడవ చేయకుండా, చాలా ప్రశాంతంగా చిరునవ్వు చిందిస్తూ, "చాలా ధన్యవాదాలు మిత్రమా! ఈ రోజు నా కడుపు కాస్త నిండుగా ఉంది, అందుకే సరిగ్గా తినలేకపోయాను. నిన్ను ఇలా శ్రమపెట్టినందుకు క్షమించు. కానీ రేపు సాయంత్రం నువ్వు తప్పకుండా నా ఇంటికి విందుకు రావాలి. నీ కోసం నేను ఒక ప్రత్యేకమైన విందు ఏర్పాటు చేస్తాను" అని ఆహ్వానించి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది.
మరుసటి రోజు సాయంత్రం కాగానే, ఉచితంగా మళ్ళీ రుచికరమైన విందు దొరుకుతుందనే అత్యాశతో, పొట్ట ఖాళీ చేసుకుని నక్క సమయానికి కొంగ ఇంటికి చేరుకుంది. కొంగ కూడా ఎంతో ఘుమఘుమలాడే, రుచికరమైన సూప్ తయారుచేసింది. కానీ ఈసారి కొంగ ఆ ఆహారాన్ని ఇరుకైన, చాలా పొడవైన మెడ ఉన్న ఒక మట్టి కూజా (జాడీ) లో పోసి నక్క ముందు ఉంచింది.
"మిత్రమా! నిన్న నీ ఇంట్లో విందు తిన్నాను కదా, ఈ రోజు నా ఇంట్లో ఈ ప్రత్యేక విందును ఆస్వాదించు" అని చెప్పి కొంగ తన పొడవైన ముక్కును ఆ కూజా లోపలికి సులభంగా ఉంచి, ప్రశాంతంగా ఆహారాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తినడం ప్రారంభించింది. కానీ నక్క వెడల్పాటి ముఖం ఆ కూజా మూతి వద్దే ఉండిపోయింది. నక్క ఎంత ఆశగా నాకాలని చూసినా, దాని నోరు కూజా లోపలికి వెళ్ళలేదు. కూజా మూతిని నాకుతూ కేవలం సువాసనను మాత్రమే పీల్చుకోగలిగింది.
కొంగ ఆహారాన్ని తింటూ, "మిత్రమా! ఆహారం చాలా బాగుంది, నువ్వు కూడా బాగా తిను, సిగ్గుపడకు" అని నక్కతో అంది. కొంగ పొందుతున్న ఆనందాన్ని, తన సొంత ఆకలిని చూసి నక్కకు తాను చేసిన తప్పు బాగా గుర్తుకొచ్చింది. ఆనాడు కొంగను వెడల్పాటి పళ్ళెంలో చేపల పులుసు పోసి ఎలా మోసం చేసి అవమానించందో, నేడు కొంగ కూడా తగిన ఉపాయంతో తనకు గుణపాఠం నేర్పిందని నక్క గ్రహించింది.
చివరికి ఆకలితో కడుపు మండిపోతుండగా, తీవ్రమైన అవమానంతో తలదించుకుని నక్క అక్కడి నుండి మెల్లగా పారిపోయింది.
చివరగా ఇందులో మనం తెలుసుకోవాల్సిన నీతి ఏంటంటే..? మనం ఇతరులకు ఏమి చేస్తామో, మనకు కూడా అదే తిరిగి వస్తుంది. ఇతరులను మోసం చేసి ఆనందించాలని చూస్తే, ఏదో ఒక రోజు మనమే అంతకంటే పెద్ద మోసానికి గురై తగిన గుణపాఠం నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది.
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