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మోసగాళ్లకు ఎప్పటికైనా బుద్ధి చెప్పాల్సిందే అని నీతి చెబుతున్న కొంగ, నక్క విందు కథ..!!

Moral Stories In Telugu: మనం ఇతరులకు ఏమి చేస్తామో, మనకు కూడా అదే తిరిగి వస్తుంది. ఇతరులను మోసం చేసి ఆనందించాలని చూస్తే, ఏదో ఒక రోజు మనమే అంతకంటే పెద్ద మోసానికి గురై తగిన గుణపాఠం నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 04, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:41 PM IST
మోసగాళ్లకు ఎప్పటికైనా బుద్ధి చెప్పాల్సిందే అని నీతి చెబుతున్న కొంగ, నక్క విందు కథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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