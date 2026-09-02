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నమ్మించి మోసం చేస్తే అంతే సంగతి.. అడవికి రాజైన పులికి పిల్లి బుద్ధి ఎలా చెప్పిందో తెలుసుకునే పిల్లల నీతి కథ..!!

Moral Stories in Telugu: అర్హత, కృతజ్ఞత లేని వారికి చేసే సహాయం ఎప్పటికీ వృధానే అవుతుంది. మనకు సహాయం చేసిన వారిని మరచిపోయి, వారిని చిన్నచూపు చూసే అహంకారులకు ఏదో ఒక రోజు తగిన గుణపాఠం తప్పక ఎదురవుతుంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 02, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:24 PM IST
నమ్మించి మోసం చేస్తే అంతే సంగతి.. అడవికి రాజైన పులికి పిల్లి బుద్ధి ఎలా చెప్పిందో తెలుసుకునే పిల్లల నీతి కథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నమ్మించి మోసం చేస్తే అంతే సంగతి.. అడవికి రాజైన పులికి పిల్లి బుద్ధి ఎలా చెప్పిందో తెలుసుకునే పిల్లల నీతి కథ..!!
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