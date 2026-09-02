/నమ్మించి మోసం చేస్తే అంతే సంగతి.. అడవికి రాజైన పులికి పిల్లి బుద్ధి ఎలా చెప్పిందో తెలుసుకునే పిల్లల నీతి కథ..!!

Telugu Moral Stories: అనగనగా ఒక పెద్ద అడవిలో ఒక తెలివైన పిల్లి నివసిస్తుండేది. అదే అడవిలో క్రూరమైన ఒక పెద్ద పులి కూడా ఉండేది. ఆ పులికి తన శరీర బలం, పదునైన గోళ్ళు చూసుకుని అపారమైన అహంకారం ఉండేది. అడవిలోని చిన్న చిన్న జంతువులను అది ఏమాత్రం మనుషులుగా లేదా ప్రాణులుగా గుర్తించేది కాదు. ఎప్పుడూ వాటిని చిన్నచూపు చూస్తూ, భయపెడుతూ ఉండేది.
ఒకరోజు ఒక వేటగాడు అడవిలో పులిని పట్టుకోవడానికి ఒక బలమైన త్రాళ్ళ వలను అమర్చాడు. ఆహారం కోసం వెతుకుతున్న పులి, ఆ వలను గమనించకుండా వెళ్లి అందులో చిక్కుకుపోయింది. ఎంత ప్రయత్నించినా, ఎంత ఏడ్చి గర్జించినా ఆ వల నుండి బయటపడటం దానికి సాధ్యం కాలేదు. ప్రాణభయంతో పులి గట్టిగా కేకలు వేయడం ప్రారంభించింది. కానీ, దాని అహంకార స్వభావం తెలిసిన అడవిలోని జంతువులేవీ దానికి సహాయం చేయడానికి ధైర్యం చేయలేదు, పైగా అది అలా చిక్కుకున్నందుకు మనసులోనే సంతోషించాయి.
సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆ దారిన వెళ్తున్న పిల్లి, వలలో చిక్కుకుని నరకయాతన అనుభవిస్తున్న పులిని చూసింది. నిజానికి పులి పిల్లిని సహాయం చేయమని అడగలేదు. అయినా సరే, పిల్లికి దయ కలిగి, "ఈ పులి నాకంటే పెద్దది, జంతువులన్నిటికీ భయం కలిగించేది అయినప్పటికీ, ఇప్పుడు ఆపదలో ఉంది కదా!" అని ఆలోచించింది. వెంటనే ఏమాత్రం స్వార్థం లేకుండా, తన పదునైన పళ్ళతో గంటల తరబడి కష్టపడి వల తాళ్ళను ఒక్కొక్కటిగా కొరికి వేసింది. పిల్లి శ్రమ వల్ల చివరికి పులి వల నుండి స్వేచ్ఛగా బయటపడింది. ఆ సమయంలో ప్రాణాలు దక్కిన ఆనందంలో పులి పిల్లికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది.
కొన్నాళ్ళ తర్వాత, అడవిలోని జంతువులన్నీ ఒక పెద్ద చెట్టు కింద సమకూరాయి. పిల్లి కూడా ఎంతో ఆశగా, సంతోషంగా అక్కడికి వెళ్లి పులి పక్కన ఒక ఎత్తైన రాతిపై కూర్చోబోయింది. కానీ పులికి మళ్ళీ తన పాత అహంకారం తలకెక్కింది. అది పిల్లిని చూసి ఎంతో అసహ్యించుకుంటూ, "రేయ్ చిన్న పిల్లీ! అసలు నాతో సమానంగా కూర్చునే అర్హత నీకు ఉందా? నువ్వు నా కాళ్ళ కింద తిరిగే ఒక అల్ప ప్రాణివి. నా పక్కన కూర్చుని నన్ను అవమానించకు, దూరంగా పో!" అని అందరి ముందూ గద్దించి చిన్నచూపు చూసింది.
పిల్లి ఆశ్చర్యపోయి, "పులి బావా! ఆనాడు వేటగాడి వలలో చిక్కుకున్న నిన్ను కాపాడింది నేను కాదా? నన్ను ఇలా అవమానించడం సరికాదు" అని గుర్తుచేసింది. దానికి పులి హేళనగా నవ్వుతూ, "నువ్వు నన్ను కాపాడటమా? నా బలంతో పోలిస్తే నీ సహాయం ఒక లెక్కా?" అంటూ కొట్టిపారేసింది. పిల్లి తీవ్రమైన అవమానంతో, మనస్తాపంతో అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది.
కొద్ది రోజుల తర్వాత, వేటగాళ్ళు అడవిలో పులి తిరిగే మార్గంలో ఒక లోతైన గుంత తవ్వి, దాన్ని పైన చిన్న చిన్న కొమ్మలు, ఆకులతో కప్పి ఉంచారు. వేటపై ధ్యాసలో ఉన్న పులి దాన్ని గమనించకుండా నేరుగా ఆ లోతైన గుంతలో పడిపోయింది. గుంత చాలా లోతుగా ఉండటంతో ఎంత ఎగిరి దూకినా పైకి రాలేకపోయింది. పైగా పైకి వచ్చేందుకు ఏ కొమ్మ గానీ, ఆధారంగానీ దొరకలేదు. పగలు దాటి రాత్రి అవుతోంది, వేటగాళ్ళు వస్తే తన పని గోవిందా అని పులి భయంతో వణికిపోసాగింది.
సరిగ్గా అదే దారిలో ప్రశాంతంగా వెళ్తున్న పిల్లిని పులి చూసింది. వెంటనే తన అహంకారాన్ని పక్కన పెట్టి, "పిల్లీ...బావా నన్ను కాపాడు! ఈ గుంత చాలా లోతుగా ఉంది. నన్ను బయటకు తీయడానికి ఏదైనా కర్ర లేదా తాడు తెచ్చి సహాయం చేయి. నన్ను ఇక్కడే వదిలేస్తే వేటగాళ్ళు చంపేస్తారు" అని బిగ్గరగా అరిచి ప్రాధేయపడింది.
అప్పుడు పిల్లి ప్రశాంతంగా గుంత గట్టు మీద కూర్చుని, పులి వైపు చూస్తూ ఇలా అంది: "అర్హత లేని నీలాంటి అహంకారికి ఆనాడు నేను నువ్వు అడగకుండానే దయతో సహాయం చేశాను. కానీ నువ్వు నా సహాయాన్ని మర్చిపోయి, అందరి ముందూ నన్ను చిన్నచూపు చూసి అవమానించావు. కృతజ్ఞత లేని నీలాంటి వారికి మళ్ళీ సహాయం చేసి నా సమయాన్ని, శ్రమను వృధా చేసుకోను. నీ అహంకారమే నిన్ను ఈ స్థితికి తెచ్చింది" అని స్పష్టంగా చెప్పింది.
పులి ఎంత ఏడ్చి బతిమిలాడినా, పిల్లి దాన్ని అసలు పట్టించుకోకుండా అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది. కొద్దిసేపటికి వేటగాళ్ళు వచ్చి గుంతలో ఉన్న పులిని బంధించి బోనులో వేసి తీసుకెళ్ళిపోయారు. అలా పిల్లి తన సరైన నిర్ణయంతో అహంకారియైన పులికి జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే తగిన గుణపాఠం నేర్పింది.
అర్హత, కృతజ్ఞత లేని వారికి చేసే సహాయం ఎప్పటికీ వృధానే అవుతుంది. మనకు సహాయం చేసిన వారిని మరచిపోయి, వారిని చిన్నచూపు చూసే అహంకారులకు ఏదో ఒక రోజు తగిన గుణపాఠం తప్పక ఎదురవుతుంది.
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