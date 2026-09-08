Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /అహంకారంతో ఎగిరితే పతనం తప్పదు అని చెబుతున్న పిల్ల కప్ప, సింహం.. పిల్లల నీతి కథ..!!

అహంకారంతో ఎగిరితే పతనం తప్పదు అని చెబుతున్న పిల్ల కప్ప, సింహం.. పిల్లల నీతి కథ..!!

Moral Stories Telugu: చిన్నపాటి విజయం చూసి పొంగిపోయి అహంకరిస్తే, ఆ గర్వమే మన వినాశనానికి దారితీస్తుంది. బలం, పరిమితులు తెలుసుకుని మసలుకోవడమే ఉత్తమం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 08, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:31 PM IST
అహంకారంతో ఎగిరితే పతనం తప్పదు అని చెబుతున్న పిల్ల కప్ప, సింహం.. పిల్లల నీతి కథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అహంకారంతో ఎగిరితే పతనం తప్పదు అని చెబుతున్న పిల్ల కప్ప, సింహం.. పిల్లల నీతి కథ..!!
2
3
4
5