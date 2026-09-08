/అహంకారంతో ఎగిరితే పతనం తప్పదు అని చెబుతున్న పిల్ల కప్ప, సింహం.. పిల్లల నీతి కథ..!!

Moral Stories Telugu: ఒక దట్టమైన అడవికి మృగరాజుగా సింహం ఉండేది. అది గంభీరంగా అడుగులు వేస్తూ వస్తుంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న చిన్న జంతువులన్నీ ప్రాణభయంతో ఎక్కడికక్కడ పారిపోయేవి. ఒకవేళ ఏ ప్రాణి అయినా దానికి అడ్డంగా వస్తే, వెంటనే భయంతో వంగి నమస్కరించి పక్కకు తప్పుకునేవి. ఒకరోజు సాయంత్రం వేళ ఆ మృగరాజు అడవిలో సరదాగా సంచరించడానికి బయలుదేరింది. దాన్ని చూసిన ప్రాణులన్నీ చెట్ల చాటుకు, పొదల వెనకకూ వెళ్లి దాక్కున్నాయి.
కానీ భయం అంటే ఏంటో తెలియని ఒక చిన్న కప్ప మాత్రం ఉత్సాహంగా దుంకుతూ దారికి అడ్డంగా ఆడుకోసాగింది. అది చూసిన ఒక పీత, "మిత్రమా! మన అడవికి రాజైన సింహం అటుగా వస్తోంది, నీకు కనిపించడం లేదా? ఆ గెంతులు ఆపి వెంటనే ఏదైనా రాయి కిందో పొదల్లోనో దాక్కో, లేకపోతే ప్రాణాలు పోతాయి" అని హెచ్చరించింది.
దానికి ఆ కప్ప, "రాజు అయితే నాకు ఏంటి? నేను ఇలాగే స్వేచ్ఛగా దుంకుతాను" అని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ఎగరడం కొనసాగించింది. ఇంతలో సింహం అక్కడికి చేరుకుంది. తన్ను చూసి కూడా భయం లేకుండా అటుఇటు ఎగురుతున్న ఆ చిన్న ప్రాణిని గమనించింది.
సింహం గర్జన చేస్తూ, "ఓ పిల్ల కప్ప ఆ గెంతులు ఆపి పక్కకు పో. లేదంటే నిన్ను ఇక్కడే నలిపివేస్తాను" అని హెచ్చరించింది.
దానికి కప్ప నవ్వుతూ, "నన్ను అంతం చేయడం నీ వల్ల కాదు. వెళ్లి నీ శక్తిని వేరే పెద్ద జంతువులపై చూపించు" అని ఏమాత్రం భయం లేకుండా సమాధానమిచ్చింది.
అంతేకాకుండా, ఆ కప్ప సింహం చుట్టూ తిరుగుతూ ఎగరడం మొదలుపెట్టింది. సింహం కోపంతో తన పంజాను విసిరినప్పుడల్లా, ఆ కప్ప చురుగ్గా పక్కకు దూకి తప్పించుకునేది. అలా సింహం పంజా కిందకు రాకుండా ముందూ వెనుకకు, ఇటు అటు చాకచక్యంగా ఎగురుతూ ఆటపట్టించింది.
దాంతో విసిగిపోయిన మృగరాజు, నేను ఈ అడవికి రాజునైనా, ఈ చిన్ని జీవిని పట్టుకోలేకపోతున్నాను. అయినా ఇంత చిన్న ప్రాణితో నాకేంటి ప్రయోజనం. అని మనసులో అనుకుని అక్కడి నుండి తన మార్గాన వెళ్ళిపోయింది.
ఈ సంఘటనతో కప్పకు అహంకారం తలకెక్కింది. "చూశారా! నా పరాక్రమం ముందు అడవికి రాజైన సింహం కూడా ఓడిపోయి కాళ్ళు మొక్కి పారిపోయింది. ఈ రోజు నుండి ఈ అడవికి నేనే అసలైన అధిపతిని" అని గర్వంతో విర్రవీగింది.
పీత దగ్గరకు వచ్చి, "మిత్రమా! ఇంకా ఆ రాయి వెనుక నక్కి ఉన్నావు ఎందుకు? బయటకు రా! నేను ఆ మృగరాజును ఎదిరించి ఓడించాను. అది భయపడి పారిపోయింది" అని గొప్పలు చెప్పింది.
పీత బయటకు వచ్చి, "ఆ రాజు నీకు భయపడి వెళ్ళలేదు. మనలాంటి చిన్న జీవులపై అది తన శక్తిని ఉపయోగించదు. అనవసరమైన అహంకారం మంచిది కాదు, నోటిని అదుపులో ఉంచుకో, లేకపోతే ముందు ముందు ముప్పు తప్పదు" అని హితవు చెప్పింది.
అప్పటివరకు సింహానికి భయపడి పుట్టలో దాక్కున్న ఒక సర్పం, ఈ కప్ప ప్రేలాపనలు వినలేక తన తలను బయటకు పెట్టింది. కప్ప గర్వంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి ఎగురుతూ ఓ పుట్ట సమీపానికి వెళ్లింది. పామును చూసి, "ఏమిటి సర్పమా! నువ్వు కూడా ఆ సింహానికి భయపడి పుట్టలో దాక్కున్నావా? అంత పెద్ద శరీరమున్నా నా లాగా ధైర్యంగా దాన్ని ఎదుర్కొనలేకపోయావా?" అని ఎగతాళి చేసింది.
కప్ప మాటలకు పాముకు ఒళ్ళు మండింది. "కప్పా! సింహాన్ని ఓడించాననే అజ్ఞానంతో ఏకంగా నా ఇంటి ముందరికే వచ్చావా? వేరే పెద్ద జంతువులు ఏదైనా రాజ్యం కోసం పోటీ పడితే సింహం పోరాడి ప్రాణాలైనా ఇస్తుంది కానీ తలవంచదు. అది కేవలం కడుపు నింపుకోవడానికే కాదు, ఈ అడవిలోని జీవులను కాపాడే రక్షకుడిగా ఉంది. అందుకే దాన్నందరూ గౌరవిస్తారు" అంది.
కానీ అహంకారంలో ఉన్న కప్పకు ఆ మాటలేవీ వంటపట్టలేదు. "నువ్వు చేతగాక పుట్టలో దాక్కుని ఇప్పుడు కబుర్లు చెప్తున్నావు. నేను చూడు ఎంత వీరుడిగా ఉన్నానో" అంటూ పామును మరింత హేళన చేస్తూ దూకసాగింది.
దాంతో పాము కోపం నసాళానికింటింది. క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా ఆ కప్పను ఒక్క వేటున నోట పట్టుకుని మింగేసి, తిరిగి పుట్టలోకి వెళ్ళిపోయింది. కప్ప అహంకారానికి పట్టిన గతిని చూసి పీత బాధపడుతూ తన దారిన తాను వెళ్ళిపోయింది. చిన్నపాటి విజయం చూసి పొంగిపోయి అహంకరిస్తే, ఆ గర్వమే మన వినాశనానికి దారితీస్తుంది. బలం, పరిమితులు తెలుసుకుని మసలుకోవడమే ఉత్తమం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి