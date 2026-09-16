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మనం చేసిన సాయం ఎప్పటికైనా మనల్ని కాపాడుతుంది..అని చెబుతున్న చీమ, పావురం, వేటగాడి నీతికథ..!!

Moral Story: అనగనగా ఒక విశాలమైన అడవిలో ఒక ఎత్తైన మర్రిచెట్టు ఉండేది. ఆ చెట్టు కొమ్మల్లో ఒక మృదువైన, తెల్లటి పావురం నివసిస్తుండేది. అదే చెట్టు మొదట్లోని ఒక చిన్న కలుగులో ఒక చిన్ని చీమ ఉండేది. ఒక తీవ్రమైన వేసవి రోజున ఎండలు మండేలా ఉండటంతో ఆ చీమకు బాగా దాహం వేసింది. నీటి కోసం అడవంతా వెతికి, చివరికి చెట్టు పక్కనే ప్రవహిస్తున్న ఒక స్వచ్ఛమైన సెలయేరు ఒడ్డుకు చేరుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 16, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:34 PM IST
మనం చేసిన సాయం ఎప్పటికైనా మనల్ని కాపాడుతుంది..అని చెబుతున్న చీమ, పావురం, వేటగాడి నీతికథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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