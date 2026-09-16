/మనం చేసిన సాయం ఎప్పటికైనా మనల్ని కాపాడుతుంది..అని చెబుతున్న చీమ, పావురం, వేటగాడి నీతికథ..!!

Moral Story: అనగనగా ఒక విశాలమైన అడవిలో ఒక ఎత్తైన మర్రిచెట్టు ఉండేది. ఆ చెట్టు కొమ్మల్లో ఒక మృదువైన, తెల్లటి పావురం నివసిస్తుండేది. అదే చెట్టు మొదట్లోని ఒక చిన్న కలుగులో ఒక చిన్ని చీమ ఉండేది. ఒక తీవ్రమైన వేసవి రోజున ఎండలు మండేలా ఉండటంతో ఆ చీమకు బాగా దాహం వేసింది. నీటి కోసం అడవంతా వెతికి, చివరికి చెట్టు పక్కనే ప్రవహిస్తున్న ఒక స్వచ్ఛమైన సెలయేరు ఒడ్డుకు చేరుకుంది.
చీమ నీళ్ళు తాగడానికి ఒడ్డు చివరికి వెళ్ళి కిందకు వంగింది. కానీ అనుకోకుండా దారితప్పి కాళ్ళు జారి ఒక్కసారిగా వేగంగా ప్రవహిస్తున్న నీటిలో పడిపోయింది. నీటి అలల హోరుకి చీమ కొట్టుకుపోతూ, ఈత కొట్టలేక ప్రాణభయంతో అల్లాడిపోయింది. "కాపాడండి! ఎవరైనా నన్ను కాపాడండి!" అని తన చిన్ని గొంతుతో కేకలు వేయసాగింది.
సరిగ్గా అదే సమయంలో చెట్టు కొమ్మపై కూర్చుని ఉన్న పావురం నీటిలో పడి ప్రాణాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతున్న చీమను చూసింది. పావురం మనసు జాలితో కరిగిపోయింది. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా, తన ముక్కుతో చెట్టు యొక్క ఒక పెద్ద పచ్చటి ఆకును తుంచి, నీటిలో కొట్టుకుపోతున్న చీమకు సరిగ్గా ముందు పడేసింది.
చీమ ఆపసోపాలు పడుతూ కష్టపడి ఆ ఆకుపైకి ఎక్కి కూర్చుంది. గాలి వీయడంతో ఆ ఆకు మెల్లగా తేలుతూ వచ్చి ఒడ్డుకు చేరుకుంది. ఆకు నుండి కిందకు దిగిన చీమ సురక్షితంగా నేలపై నిలబడింది. సమయానికి ఆకును పడేసి తన కొండంత ప్రాణాన్ని కాపాడిన పావురం వైపు చూసి చీమ మనసులోనే వేల నమస్కారాలు తెలుపుకుంది.
కొద్ది రోజుల తర్వాత, ఒక వేటగాడు పక్షులను పట్టుకోవడానికి విల్లు, బాణాలతో ఆ అడవిలోకి వచ్చాడు. ఆ వేటగాడు చెట్టు కొమ్మపై ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉన్న పావురాన్ని చూశాడు. "ఈ రోజు మంచి వేట దొరికింది" అని సంబరపడుతూ, ఎవరికీ శబ్దం కాకుండా తన ధనుస్సును ఎత్తి పదునైన బాణాన్ని సరిగ్గా పావురానికి గురిపెట్టి ఎక్కుపెట్టాడు. పావురం తను ఎదుర్కోబోయే ప్రమాదాన్ని గమనించకుండా నిశ్చింతగా ఉంది.
అదే సమయంలో ఆహారం వెతుక్కుంటూ అటుగా వచ్చిన చీమ వేటగాడిని, అతని చేతిలో ఉన్న బాణాన్ని చూసింది. తన ప్రాణదాత అయిన పావురం మృత్యువుకు దగ్గరగా ఉందనే విషయం చీమకు క్షణాల్లో అర్థమైంది. కూర్చుని ఆలోచిస్తే పావురం ప్రాణాలు పోతాయని గ్రహించిన చీమ, ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా శరవేగంతో పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి వేటగాడి కాలిపైకి ఎక్కింది. తన పదునైన కోరలతో వేటగాడి మడమ భాగంలో గట్టిగా కుట్టింది.
"అమ్మో! అబ్బా!" అని వేటగాడు భరించలేని నొప్పితో గట్టిగా కేక వేస్తూ, గురి తప్పి బాణాన్ని కింద పడేశాడు. ఆ హఠాత్ పరిణామానికి, పెద్ద శబ్దానికి చెట్టుపై ఉన్న పావురం వెంటనే అప్రమత్తమైంది. వేటగాడు తనను చంపడానికి వచ్చాడని గ్రహించి, క్షణాల్లో తన రెక్కలు విసురుకుంటూ గాలిలోకి ఎగిరిపోయి ప్రాణాలు కాపాడుకుంది.
పావురం సురక్షితంగా ఎగిరిపోవడం చూసి చీమ ఎంతో సంతోషించింది. ఒక చిన్న ప్రాణి కూడా సమయస్ఫూర్తితో పెద్ద సహాయం చేయగలదని రుజువైంది. మనం ఇతరులకు చేసే చిన్న సహాయం కూడా ఎప్పటికైనా మనకు కొండంత మేలు చేస్తుంది. ఉపకారానికి ఉపకారం చేయడం నిజమైన స్నేహ ధర్మం.
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