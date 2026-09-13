/ అహంకారంతో విర్రవీగిన సింహానికి తెలివితో పాఠం నేర్పిన గాడిద పిల్లలకు చెప్పాల్సిన నీతి కథ..!!

Moral Story: ఒక అడవిలో ఒక సింహం ఉండేది. దానికి అహంకారం, గర్వం ఎక్కువ. అడవిలోని జంతువులన్నింటినీ భయపెడుతూ రాజులాగా చలామణి అయ్యేది.
ఒకసారి ఆ అడవిలో తీవ్రమైన కరువు వచ్చింది. ఆహారం దొరక్క జంతువులన్నీ వేరే అడవులకు వెళ్ళిపోయాయి. చివరికి ఆ సింహానికి కూడా ఆహారం దొరకక, కడుపు నింపుకోవడానికి వేరే అడవికి ప్రయాణమైంది.
అక్కడే ఒక తోడేలు, గాడిద, ఎద్దు కలిసి స్నేహంగా జీవిస్తున్నాయి. కొత్తగా వచ్చిన సింహం వాటి దగ్గరకు వెళ్లి, "నేను ఈ అడవికి కూడా రాజును" అని గంభీరంగా చెప్పింది. కానీ ఆ జంతువులు దానికి అంగీకరించలేదు. దాంతో సింహం ఒక ప్రతిపాదన తెచ్చింది. "మనలో ఎవడికి ఆహారం దొరికినా అందరం కలసి పంచుకుని తిందాం" అంది. దానికి మిగతా జంతువులు ఒప్పుకున్నాయి.
ఒకరోజు ఒక పెద్ద వేట దొరికింది. సింహం ఎద్దుతో, "మిత్రమా, ఈ ఆహారాన్ని అందరికీ సమానంగా పంచు" అంది. ఎద్దు ఆహారాన్ని నలుగురికీ నాలుగు సమభాగాలుగా వేసింది. దాంతో సింహానికి తీవ్రమైన కోపం వచ్చి, తన పంజాతో ఎద్దును గట్టిగా బాది చంపేసింది.
తోడేలు, గాడిద భయంతో వణికిపోయాయి. ఈసారి సింహం తోడేలు వైపు చూసి "నువ్వు పంచు" అంది. తోడేలు భయపడి "మహారాజా, ఈ ఆహారమంతా మీదే" అని పక్కకు తప్పుకుంది. సింహం గర్వంతో విర్రవీగుతూ ఆహారాన్ని తనే తినడం ప్రారంభించింది.
ఆత్రంగా ఆహారాన్ని గబగబా మింగుతున్న సింహానికి గొంతులో ఒక పెద్ద ఎముక ముక్క అడ్డుపడింది. దాంతో అది తీవ్రమైన బాధతో అరుస్తూ, కదల్లేని పరిస్థితిలో నేలపై కూలబడింది.
కాసేపటికి గాడిద సింహం దగ్గరకు వచ్చింది. సింహం బాధతో మూలుగుతూ, "గాడిద మిత్రమా! నా గొంతులో ఎముక ఇరుక్కుంది, దయచేసి దాన్ని తీసి నన్ను కాపాడు" అని బ్రతిమాలింది.
దానికి గాడిద, "నేను తీస్తాను, కానీ నాదొక షరతు. నాకు ఎప్పటినుంచో రాజు తలను తన్నాలని కోరిక ఉంది. ఆ కోరిక తీరిస్తే నీ గొంతులో ఎముక తీస్తాను" అంది.
అసలే గొంతు నొప్పి భరించలేక, వేరే దారి లేక సింహం సరేనంది. గాడిద తన వెనుక కాళ్లతో సింహం తలను కసితీరా గట్టిగా తవ్వింది. ఆ దెబ్బకు సింహం దెబ్బతిని శాశ్వతంగా మంచాన పడింది. దాంతో జంతువులన్నీ సింహం పీడ వదిలిందని సంతోషించాయి. ఎంత బలవంతుడైనా గర్వపడకూడదు, అందరితో సమానంగా.. మర్యాదగా మసలుకోవాలి మనకు ఈ నీతి కథ తెలియజేస్తుంది.
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