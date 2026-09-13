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అహంకారంతో విర్రవీగిన సింహానికి తెలివితో పాఠం నేర్పిన గాడిద పిల్లలకు చెప్పాల్సిన నీతి కథ..!!

Moral Story: ఒక అడవిలో ఒక సింహం ఉండేది. దానికి అహంకారం, గర్వం ఎక్కువ. అడవిలోని జంతువులన్నింటినీ భయపెడుతూ రాజులాగా చలామణి అయ్యేది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 13, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:01 PM IST
అహంకారంతో విర్రవీగిన సింహానికి తెలివితో పాఠం నేర్పిన గాడిద పిల్లలకు చెప్పాల్సిన నీతి కథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అహంకారంతో విర్రవీగిన సింహానికి తెలివితో పాఠం నేర్పిన గాడిద పిల్లలకు చెప్పాల్సిన నీతి కథ..!!
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