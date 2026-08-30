/ తెలివైన నక్క, తెలివి లేని పులి..బలం ఉంటే సరిపోదు లౌక్యం కూడా ఉండాలని చెప్పే పిల్లల నీతి కథ..!!

Moral Story: ఒకప్పుడు దండకారణ్యంలోని దట్టమైన అడవిలో ఒక పెద్ద పులి ఉండేది. ఆ పులికి కొండంత బలముంది. కానీ దానికి తెలివి తేటలు మాత్రం లేవు. అదే అడవిలో ఒక తెలివైన నక్క నివసిస్తుండేది. కొన్ని రోజులుగా అడవిలో ఆహారం దొరక్క ఆ నక్క ఆకలితో అల్లలాడిపోతోంది. స్వయంగా వేటాడే బలం లేకపోవడంతో, ఎలాగైనా ఆ పులి శక్తులను వాడుకుని తన ఆకలి తీర్చుకోవాలని ఒక తెలివైన ఆలోచన చేసింది.
నక్క నెమ్మదిగా ఆ పులి దగ్గరకు వెళ్లి, చాలా భయపడుతున్నట్లు నటిస్తూ నమస్కరించింది. "రాజా! మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పడానికి వచ్చాను. దేవతలు నాకు రాత్రి స్వప్నంలో కనిపించి, ఈ అడవికి అసలైన రాజు మీరేనని ఆజ్ఞాపించారు. అయితే ఆ పదవి మీకు జీవితాంతం దక్కాలంటే ఒక నియమం ఉందన్నారు. మీరు రోజుకు ఒక జంతువును వేటాడి నాకు ఇస్తే, నేను ఆ జంతువు రక్తాన్ని మీ నుదిటిపై తిలకంగా దిద్ది మిమ్మల్ని అధికారికంగా అడవికి మహారాజును చేస్తాను. నేను మీ ప్రధానమంత్రిగా ఉంటాను" అని ఒక వింతైన డీల్ కుదుర్చుకుంది.
అమాయకపు పులికి గుంటనక్క మాటలు నిజమేనని నమ్మకం కుదిరింది. మహారాజు కాబోతున్నాననే అహంకారంతో, ఆ డీల్కు వెంటనే అంగీకరించింది. ఇక ఆ రోజు నుండి అది రోజూ కష్టపడి వేటాడి నక్క ముందుకు ఆహారాన్ని తెచ్చి వేసేది. నక్క కొద్దిగా రక్తాన్ని తీసి పులి నుదిటిపై తిలకం దిద్ది, మిగిలిన రుచికరమైన మాంసాన్ని కడుపునిండా తిని హాయిగా గడిపేది. ఆ పులి మాత్రం 'నాకు త్వరలోనే పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది' అనే భ్రమలో నక్క మిగిల్చిన చిన్న చిన్న ఎముక ముక్కలతో సరిపెట్టుకునేది.
కొన్ని రోజులకు నక్కకు ఒక ఆలోచన పుట్టింది. కేవలం ఆహారం పొందడమే కాక, నిజంగానే ఈ అడవికి తనే రాజు కావాలని నిశ్చయించుకుంది. ఒకరోజు నక్క ఒక పెద్ద గొయ్యి తవ్వి, దాన్ని ఎండుటాకులు, కొమ్మలతో కప్పి ఉంచింది. ఆ తర్వాత ఆ పులి దగ్గరకు పరుగెత్తుకెళ్తూ, "రాజా! అడవిలోని వాళ్లందరూ మిమ్మల్ని రాజుగా అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారు మీ కోసం ఒక దివ్య సింహాసనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు, దయచేసి వచ్చి ఆసీనులుకండి" అని చెప్పింది.
ఆనందంతో మైమరిచిపోయిన ఆ పులి, ఆలోచించకుండా నక్క చూపించిన వైపు వేగంగా నడిచింది. ఆకులు కప్పిన గొయ్యిని చూడకుండా దానిపై కాలు వేసి, ధబీమని ఆ లోతైన గొయ్యిలో పడిపోయింది. ఎంత ప్రయత్నించినా బయటకు రాలేకపోయింది. అప్పుడు నక్క గొయ్యి ఒడ్డున నిలబడి నవ్వుతూ, "అమాయకుడా! కేవలం శరీర బలం ఉంటే సరిపోదు, దానికి బుద్ధిబలం కూడా తోడవాలి. ఇన్నాళ్లూ నిన్ను వాడుకుని తిన్నాను, ఇప్పుడు ఈ అడవిని నేనే ఏలుతాను" అని చెప్పింది.
మరుసటి రోజు నక్క మిగితా జంతువులను పోగుచేసి, ఆ క్రూరమైన పులిని తాను బంధించానని చూపించింది. నక్క సమయస్ఫూర్తికి, తెలివితేటలకు మెచ్చిన అడవిలోని జంతువులున్నీ ఆ నక్కనే తమ నూతన రాజుగా సింహాసనంపై కూర్చోబెట్టారు. అలా బలమున్న పులి అమాయకత్వంతో మోసపోగా, తెలివైన నక్క మాత్రం తన బుద్ధిబలంతో అడవికి రాజుగా మారింది.
ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన నీతి ఏమిటంటే నక్క మోసం చేసినా, మోసపోయిన పులిది కూడా తప్పే, మూఢనమ్మకాలను నమ్మి అత్యాశకు పోయిన పులి తన ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంది. అందుకు దీని నుంచి తెలుసుకోవాల్సిన నీతి ఏమిటంటే మూఢనమ్మకాల జోలికి వెళ్లకుండా ఎవరు మోసం చేస్తున్నారు. ఎవరు మనకి మంచి చేస్తున్నారో తెలుసుకొని అడుగు వేస్తే మంచిది.
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