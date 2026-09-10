/ఆపదలో ఉన్నప్పుడు తెలివి తేటలే ప్రాణాలు కాపాడుతాయని చెబుతున్న నక్క తాబేలు పిల్లల నీతికథ..!!

Moral Story: అనగనగా ఒక అడవిలో ప్రశాంతంగా ప్రవహించే ఒక చిన్న ఏరు, దాని పక్కనే ఒక నీటి మడుగు ఉండేవి. ఆ మడుగులో ఒక చిన్న తాబేలు నివసిస్తుండేది. అది ఎప్పుడూ నీటిలోనే ఉంటూ, రోజంతా చేపలతో, ఇతర జలచరాలతో ఈత కొడుతూ కాలక్షేపం చేసేది. ఒకరోజు సాయంత్రం వేళ, చల్లని గాలి వీస్తుండటంతో తాబేలుకు ఒడ్డుపైకి వెళ్ళి కొద్దిసేపు విహరించాలనిపించింది. మెల్లగా ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు వచ్చి, పచ్చటి గడ్డిపై ప్రశాంతంగా నెమ్మదిగా అటూ ఇటూ తిరగడం ప్రారంభించింది.
అదే సమయంలో, ఆ అడవిలో రెండు రోజులుగా ఆహారం దొరకక తీవ్రమైన ఆకలితో అల్లాడిపోతున్న ఒక జిత్తులమారి నక్క ఆహార వేటలో అటుగా వచ్చింది. అటూ ఇటూ వెతుకుతున్న నక్క కంటికి గడ్డిపై నడుస్తున్న తాబేలు కనిపించింది. తాబేలును చూడగానే నక్కకు నోరూరింది. "ఆహా! ఈ రోజుకి మంచి విందు దొరికింది, ఈ తాబేలును తిని నా ఆకలి తీర్చుకుంటాను" అని మనసులో అనుకుంటూ పొదల చాటు నుండి వేగంగా ముందుకు వచ్చింది.
నక్క అడుగుల చప్పుడు విన్న తాబేలు వెంటనే వెనక్కి తిరిగి చూసింది. ఎదురుగా పళ్ళు కొరుకుతూ వస్తున్న నక్కను చూసి భయంతో వణికిపోయింది. తక్షణమే నీటిలోకి ఉరికి ప్రాణాలు కాపాడుకుందామని ప్రయత్నించింది. కానీ, తాబేలు నడక చాలా నెమ్మది. అది నీటి వైపు వెళ్ళే లోపే నక్క వేగంగా వచ్చి దాని దారికి అడ్డంగా నిలబడింది.
ఇక పారిపోవడం సాధ్యం కాదని గ్రహించిన తాబేలు, తన వద్ద ఉన్న ఏకైక ఆత్మరక్షణ ఉపాయాన్ని ఉపయోగించింది. తక్షణమే తన కాళ్ళను, తలను, తోకను తన వెనుక ఉన్న గట్టి పెంకు లోపలికి లాక్కుని, ఒక రాయిలా కదలకుండా ఉండిపోయింది.
నక్క తాబేలు దగ్గరకు వచ్చి తన పదునైన గోళ్ళతో దాన్ని పట్టుకుని, నోటితో కొరకడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ తాబేలు పైన ఉన్న డొప్ప రాతి కంటే చాలా గట్టిగా ఉంది. నక్క ఎంత బలంగా కొరికినా దాని పళ్ళకే దెబ్బ తగిలింది తప్ప, తాబేలు డొప్పకు ఒక చిన్న గీత కూడా పడలేదు. దాంతో కోపం వచ్చిన నక్క తాబేలును అటూ ఇటూ తిరగేసి, మూతిని దానికి దగ్గరగా పెట్టి, ఎక్కడైనా మెత్తని భాగం దొరుకుతుందేమో అని నిశితంగా పరిశీలించసాగింది.
నక్క తన్ను పరీక్షిస్తున్నంత సేపూ తాబేలు పెంకు లోపల ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని, ఊపిరి బిగబట్టి కూర్చుంది. నక్క పళ్ళు తన డొప్పపై తగులుతుంటే దానికి వెన్నులో వణుకు పుట్టింది. "ఇలాగే ఉంటే ఏదో ఒక సమయానికి నక్క నన్ను రాళ్ళకేసి కొట్టి చంపేస్తుంది. ఎలాగైనా ఉపాయంతో ఈ అపాయం నుండి బయటపడాలి" అని తీవ్రంగా ఆలోచించసాగింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో దాని చిన్ని బుర్రకు ఒక అద్భుతమైన ఉపాయం తట్టింది.
తాబేలు ధైర్యం తెచ్చుకుని, మెల్లగా తన తలను పెంకు వెలుపలికి పెట్టింది. నక్క వైపు జాలిగా చూస్తూ, "అయ్యో నక్క బావా! నువ్వు ఎంత కష్టపడినా, ఎన్ని తిప్పలు పడ్డా నా శరీరంలోని ఒక చిన్న మాంసం ముక్కను కూడా తినలేవు!" అంది.
ఆ మాటలకు నక్క అయోమయంగా చూస్తూ, "ఎందుకు తినలేను? నీ డొప్ప ఎంత గట్టిగా ఉన్నా, కాసేపట్లో దాన్ని రాతికేసి కొట్టి పగలగొట్టి నిన్ను తింటాను!" అని గర్జించింది.
దానికి తాబేలు చాలా తెలివిగా నవ్వుతూ ఇలా చెప్పింది: "నీకు నా శరీర తత్వం తెలియదు నక్క బావా! మేము నీటిలో ఉన్నంత సేపు మా శరీరం ఎంతో మెత్తగా, రుచిగా ఉంటుంది. కానీ నీటి బయటకు రాగానే ఈ అడవి గాలి తగిలి నా పెంకు, శరీరం ఇనుములా గట్టిపడిపోతాయి. ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను రాళ్ళకేసి కొట్టినా నా పెంకు పగలదు. నీకు నిజంగా నన్ను రుచిగా తినాలని ఉంటే ఒక పనిచేయి. నన్ను తీసుకెళ్ళి ఆ నీటిలో కాసేపు నానబెట్టు. నీటి తడి తగలగానే నా పెంకు, మాంసం చాలా మెత్తగా అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత నువ్వు నన్ను హాయిగా, కడుపారా తినొచ్చు!" అని చెప్పింది.
నక్క కూడా తానెంతో తెలివైనదానినని భావించే జంతువు కదా! అది తాబేలు మాటల్లోని కుట్రను గ్రహించలేకపోయింది. తాబేలు నిజమే చెప్తోందని నమ్మింది. కానీ, తాబేలును నీటిలో వేస్తే అది ఈదుకుంటూ పారిపోతుందేమో అని చిన్న అనుమానం వచ్చింది.
అందుకే నక్క తాబేలును నోటితో పట్టుకుని నీటి ఒడ్డు వరకు తీసుకెళ్ళింది. తాబేలును నీటి అంచున ఉంచి, అది లోపలికి ఈత కొట్టి పారిపోకుండా తన ముందు కాలును తాబేలు పెంకుపై గట్టిగా నొక్కి పట్టి ఉంచింది.
నీటి తడి తగలగానే తాబేలుకు కొండంత బలం వచ్చినట్లయింది. కానీ నక్క కాలు తనపై ఉండటంతో పూర్తిగా నీటిలోకి వెళ్ళలేకపోయింది. వెంటనే తాబేలు నక్క వైపు చూస్తూ, "నక్క బావా! నీ ఉపాయం చాలా బాగుంది. నేను నీటిలో బాగా నానాను, నా శరీరం అంతా మెత్తబడింది. కానీ నువ్వు నీ కాలు పెట్టి నొక్కిన చోట మాత్రం నీళ్ళు తగలక ఇంకా గట్టిగానే ఉంది. ఆ ఒక్క చోట కూడా నీళ్ళు తగిలితే నేను పూర్తిగా మెత్తగా అయిపోతాను. అప్పుడు నన్ను నమలడం నీకు చాలా తేలికవుతుంది. కొంచెం కాలు పైకి తీయి" అంది.
తాబేలు మాటలు విన్న నక్క, "అవును కదా! ఆ చోట కూడా మెత్తబడితే తినడానికి బాగుంటుంది" అనుకుని, తాబేలు పెంకుపై ఉన్న తన కాలును కొద్దిగా పైకి లేపింది.
అంతే! ఆ క్షణం కోసమే వేచి చూస్తున్న తాబేలు, ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా 'జుయ్' అని నీటి లోపలికి మునిగిపోయి, వేగంగా ఈదుకుంటూ లోతుగా ఉన్న మడుగు అడుగుభాగంలోకి పారిపోయింది.
నీటి లోపల సురక్షితమైన ప్రదేశానికి చేరుకున్న తాబేలు, పైన ఉన్న నక్క వైపు చూస్తూ, "నక్క బావా! నా శరీరం నీటిలో బాగా నానిందో లేదో చూడటానికి నువ్వు కూడా లోపలికి రా!" అని నవ్వుతూ ఎగతాళి చేసింది.
తన తొందరపాటు వల్ల, అమాయకత్వంతో తాబేలు చేతిలో మోసపోయానని గ్రహించిన నక్క నోరెళ్ళబెట్టింది. ఆకలితో, అవమానంతో తలదించుకుని అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది. ఎంతటి పెద్ద ప్రాణ ఆపద ఎదురైనా భయపడి ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు. సమయస్ఫూర్తితో, తెలివితో ఆలోచిస్తే ఎలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితి నుండి అయినా సురక్షితంగా బయటపడవచ్చు.
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