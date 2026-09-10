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ఆపదలో ఉన్నప్పుడు తెలివి తేటలే ప్రాణాలు కాపాడుతాయని చెబుతున్న నక్క తాబేలు పిల్లల నీతికథ..!!

Moral Story: అనగనగా ఒక  అడవిలో ప్రశాంతంగా ప్రవహించే ఒక చిన్న ఏరు, దాని పక్కనే ఒక నీటి మడుగు ఉండేవి. ఆ మడుగులో ఒక చిన్న తాబేలు నివసిస్తుండేది. అది ఎప్పుడూ నీటిలోనే ఉంటూ, రోజంతా చేపలతో, ఇతర జలచరాలతో ఈత కొడుతూ కాలక్షేపం చేసేది. ఒకరోజు సాయంత్రం వేళ, చల్లని గాలి వీస్తుండటంతో తాబేలుకు ఒడ్డుపైకి వెళ్ళి కొద్దిసేపు విహరించాలనిపించింది. మెల్లగా ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు వచ్చి, పచ్చటి గడ్డిపై ప్రశాంతంగా నెమ్మదిగా అటూ ఇటూ తిరగడం ప్రారంభించింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 10, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:52 PM IST
ఆపదలో ఉన్నప్పుడు తెలివి తేటలే ప్రాణాలు కాపాడుతాయని చెబుతున్న నక్క తాబేలు పిల్లల నీతికథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఆపదలో ఉన్నప్పుడు తెలివి తేటలే ప్రాణాలు కాపాడుతాయని చెబుతున్న నక్క తాబేలు పిల్లల నీతికథ..!!
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