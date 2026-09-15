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ఎవరికి అప్పగించిన పని వారు చేస్తేనే మంచిది అని చెబుతున్న కుక్క, గాడిద, రైతు నీతి కథ..!!

Moral Stories in Telugu: అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక రైతు ఉండేవాడు. ఆయన వద్ద ఒక చురుకైన కుక్క, ఒక కష్టపడే గాడిద ఉండేవి. కుక్క రోజూ రాత్రి పూట ఇల్లు కాపలా కాయగా, గాడిద మాత్రం ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు పొలం పనుల్లో ఎంతో బరువులు మోస్తూ కష్టపడేది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 15, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:38 PM IST
ఎవరికి అప్పగించిన పని వారు చేస్తేనే మంచిది అని చెబుతున్న కుక్క, గాడిద, రైతు నీతి కథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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