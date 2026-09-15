/ఎవరికి అప్పగించిన పని వారు చేస్తేనే మంచిది అని చెబుతున్న కుక్క, గాడిద, రైతు నీతి కథ..!!

Moral Stories in Telugu: అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక రైతు ఉండేవాడు. ఆయన వద్ద ఒక చురుకైన కుక్క, ఒక కష్టపడే గాడిద ఉండేవి. కుక్క రోజూ రాత్రి పూట ఇల్లు కాపలా కాయగా, గాడిద మాత్రం ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు పొలం పనుల్లో ఎంతో బరువులు మోస్తూ కష్టపడేది.
ఒకరోజు అర్ధరాత్రి వేళ అందరూ నిద్రపోతున్న సమయంలో ఒక దొంగ రైతు ఇంట్లోకి చొరబడటానికి ప్రయత్నించాడు. కాపలా కాస్తున్న కుక్క దొంగను చూడగానే బిగ్గరగా అరుస్తూ, కోపంతో ఊగిపోతూ దొంగపైకి దూకింది. కుక్క భయంకరమైన అరుపులకు, దాడికి భయపడిపోయిన దొంగ వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా పారిపోయాడు. అరుపులు విని నిద్రలేచిన రైతు బయటకు వచ్చి చూశాడు. కుక్క సమయస్ఫూర్తి వల్ల తన ఇల్లు దోపిడీకి గురికాకుండా కాపాడబడిందని గ్రహించి ఎంతో సంతోషించాడు. రైతు ప్రేమతో కుక్కను ఆప్యాయంగా నిమిరి, దానికి లీటరు పాలు పోసి, ప్రత్యేకంగా రుచికరమైన ఆహారాన్ని వండించి పెట్టి మెచ్చుకున్నాడు.
అదంతా కొట్టంలో నుండి చూసిన గాడిద మనసులో తీవ్రమైన అసూయ రగిలింది. "నేను ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ఎండనక, వాననక అంత కష్టపడి బరువులు మోస్తున్నాను. కానీ రైతు నన్ను ఎప్పుడూ ఇలా మెచ్చుకోలేదు, మంచి ఆహారం పెట్టలేదు. ఈ కుక్క రాత్రిపూట కొద్దిసేపు అరిస్తే మాత్రం పాలు, మంచి వంటకాలు ఇస్తున్నాడు. ఇందులో ఏముంది? అరిచి దొంగను భయపెట్టడం పెద్ద పనేనా? ఈ రోజు ఎలాగైనా నేను కూడా అరిచి రైతు మెప్పు పొందాలి అని కుక్కపై కుళ్ళు పెంచుకుంది.
సమయం చూసి గాడిద కుక్క దగ్గరకు వెళ్లి నకిలీ ప్రేమ నటిస్తూ, "మిత్రమా! నువ్వు రోజూ ఇంటి ముందే పడుకుని కాపలా కాస్తూ పాపం చాలా అలసిపోతున్నావు. ఈ రోజు రాత్రికి నువ్వు ప్రశాంతంగా ఇంటి వెనుక ఉన్న నీడలో హాయిగా నిద్రపో. నీకు బదులుగా ఈ ఒక్క రాత్రి నేను ఇంటి ముందు కాపలా కాస్తాను" అంది. గాడిద మంచి మనసుతోనే చెప్తోందని నమ్మిన కుక్క "సరే మిత్రమా" అని చెప్పి ఇంటి వెనుకకు వెళ్లి పడుకుంది.
కొద్దిసేపటికి అర్ధరాత్రి వేళ దొంగ మళ్ళీ దొంగతనానికి వచ్చాడు. ఇంటి ముందు నిలబడిన గాడిద దొంగను చూసింది. రైతు వెంటనే నిద్రలేచి తనను మెచ్చుకోవాలనే తొందరలో, దొంగ దగ్గరకు వచ్చే వరకు కూడా ఆగకుండా చాలా పెద్దగా ఒండ్ర పెట్టడం మొదలుపెట్టింది. కానీ రోజూ అలసిపోయి ఉన్న రైతుకు గాడిద అరుపు వింతగా అనిపించలేదు, సగం నిద్రలో ఉండటంతో ఆయన లేవలేదు. ఇక ఇంటి వెనుక ఉన్న కుక్కకు గాడిద అరుపులు వినిపించినా, గాడిద తన్ను చిన్నచూపు చూసి చేసిన అసూయ పనికి కోపం వచ్చి, "నాకెందుకులే, దానికి బాగా పొగరు పెరిగింది.. తానెలా కాపాడుతుందో చూద్దాం" అని సైలెంట్గా పడుకుంది.
రైతు లేవకపోవడం, కుక్క రాకపోవడం చూసి ధైర్యం తెచ్చుకున్న దొంగ ఇంట్లోకి దూరి, అక్కడ ఉన్న ధాన్యం బస్తాలను ఎత్తుకుని వెళ్ళడం ప్రారంభించాడు. ఇదంతా చూసిన కుక్కకు చివరికి రైతు పట్ల ఉన్న విశ్వాసం గుర్తుకొచ్చి ఇక ఊరుకోలేకపోయింది. ఒక్కసారిగా పరుగెత్తుకొచ్చి ఎగిరి దొంగ కాళ్ళను పదునైన పళ్ళతో బలంగా కరిచి పట్టుకుంది. దాంతో దొంగ నొప్పితో అరుస్తూ ధాన్యం బస్తాలను అక్కడే పడేసి ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పారిపోయాడు.
అప్పటికే గాడిద వేస్తున్న ఆపని ఒండ్ర అరుపులకు తీవ్రమైన విసుగు చెంది, నిద్ర పాడై కోపంతో లేచి వచ్చిన రైతుకు ధాన్యం బస్తాలు కింద పడి ఉండటం కనిపించింది. కోపంతో ఊగిపోతూ పక్కనే ఉన్న పెద్ద దుడ్డు కర్ర తీసుకుని గాడిదను వీపు విరిగేలా బలంగా బాదాడు. ఆ తర్వాత ధాన్యం బస్తాలను కాపాడి, దొంగను తరిమేసిన కుక్క సమయస్ఫూర్తిని చూసి ఎంతో ఆప్యాయంగా దాన్ని దగ్గరకు తీసుకుని నిమిరి మెచ్చుకున్నాడు.
గాడిద ఒళ్ళు నొప్పులతో మూలుగుతూ, తన అసూయ వల్ల వచ్చిన దుస్థితికి, తనకు చేతకాని పనికి దిగి అనవసరంగా దెబ్బలు తిన్నందుకు తీవ్రంగా పశ్చాత్తాపపడింది. ఎవరి శక్తి, అర్హతలు, బాధ్యతలు వారికి ఉంటాయి. ఇతరులకు వచ్చే గుర్తింపును చూసి అసూయపడి మనకు చేతకాని పనులకు దిగితే అవమానంతో పాటు దెబ్బలు కూడా తింటాం.
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