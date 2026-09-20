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ఇతరులను చూసి ఈర్ష్య పడితే జీవితంలో చిక్కులు తప్పవు అంటున్న సింహం, నక్క, ఒంటే నీతికథ..!!

Moral Story: అనగనగా ఒక సమృద్ధిగల దట్టమైన అడవి ఉండేది. ఆ అడవికి ఒక గంభీరమైన సింహం రాజుగా ఉండేది. ఆ అడవిలోనే ఒక సాధు స్వభావం ఉన్న ఒంటె, ఒక ఉపాయాలు తెలిసిన నక్క కూడా నివసిస్తుండేవి. ఆ అడవి రాజుకు ఒంటె యొక్క శాంత గుణం, కపటం లేని నిష్కల్మషమైన మనసు ఎంతో నచ్చాయి. దాంతో సింహం ఒంటెను ఎంతో ఆప్యాయంగా చూసుకుంటూ, ప్రతిరోజూ విహారానికి వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని తనతోపాటు తీసుకెళ్ళేది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 20, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:17 AM IST
ఇతరులను చూసి ఈర్ష్య పడితే జీవితంలో చిక్కులు తప్పవు అంటున్న సింహం, నక్క, ఒంటే నీతికథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఇతరులను చూసి ఈర్ష్య పడితే జీవితంలో చిక్కులు తప్పవు అంటున్న సింహం, నక్క, ఒంటే నీతికథ..!!
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