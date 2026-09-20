/ఇతరులను చూసి ఈర్ష్య పడితే జీవితంలో చిక్కులు తప్పవు అంటున్న సింహం, నక్క, ఒంటే నీతికథ..!!

Moral Story: అనగనగా ఒక సమృద్ధిగల దట్టమైన అడవి ఉండేది. ఆ అడవికి ఒక గంభీరమైన సింహం రాజుగా ఉండేది. ఆ అడవిలోనే ఒక సాధు స్వభావం ఉన్న ఒంటె, ఒక ఉపాయాలు తెలిసిన నక్క కూడా నివసిస్తుండేవి. ఆ అడవి రాజుకు ఒంటె యొక్క శాంత గుణం, కపటం లేని నిష్కల్మషమైన మనసు ఎంతో నచ్చాయి. దాంతో సింహం ఒంటెను ఎంతో ఆప్యాయంగా చూసుకుంటూ, ప్రతిరోజూ విహారానికి వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని తనతోపాటు తీసుకెళ్ళేది.
అడవికి రాజైన సింహం ఒంటెతో అంత సన్నిహితంగా ఉండటం చూసి నక్క ఓర్వలేకపోయింది. దాని మనసులో ఈర్ష్య, కుళ్ళు రోజురోజుకూ పెరిగిపోయాయి. "ఈ అడవిలో అత్యంత తెలివైనదాన్ని నేను! నాకంటే ఈ మొద్దు ఒంటెకు రాజుగారు అంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ఏంటి? ఎలాగైనా సరే, ఈ ఒంటె మీద సింహానికి కోపం వచ్చేలా చేసి, దానిని రాజుకు దూరం చేయాలి. వీలైతే రాజు చేతిలోనే దాన్ని అంతం చేయించాలి" అని నక్క ఒక దుర్మార్గమైన పథకం వేసింది.
ఒకరోజు మధ్యాహ్నం ఒంటె ఆహారం కోసం అడవిలోని వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళిన సమయం చూసి, నక్క మెల్లగా సింహం కొలువుకు వెళ్ళింది. రాజుకు నమస్కరించి, ఎంతో వినయం నటిస్తూ, "మహారాజా! మీ మంచి మనసును చూసి ఆ ఒంటె దుర్వినియోగం చేస్తోంది. మీ వెనుక అడవిలోని మిగతా జంతువుల ముందు మిమ్మల్ని చాలా చులకన చేసి మాట్లాడుతోంది. మీరు దానికి అంత గౌరవం ఇవ్వడం నాకు అస్సలు నచ్చడం లేదు" అని తీపి మాటలతో విషం చిమ్మడం ప్రారంభించింది.
కానీ, మృగరాజుకు నక్క కుతంత్రాలు, దాని జిత్తులమారి స్వభావం పూర్తగా తెలుసు. ఒంటె ఎంత సాధు జీవో కూడా సింహానికి బాగా తెలుసు. అందుకే నక్క ఎన్ని అబద్ధాలు అల్లి చెప్పినా సింహం మారు మాట్లాడకుండా చాలా ప్రశాంతంగా వింది. "ఈ నక్క అసూయ హద్దులు దాటుతోంది, దీనికి మాటలతో చెప్తే అర్థం కాదు. ఏదైనా ఒక సంఘటన ద్వారా ప్రత్యక్షంగా బుద్ధి చెప్పాలి" అని సింహం మనసులోనే ఒక అద్భుతమైన ఉపాయం ఆలోచించింది.
మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే సింహం ఒంటెను, నక్కను రెండింటినీ తన దర్బారుకు పిలిపించింది. ఆ జంతువులింటి వైపు చూస్తూ గంభీర స్వరం తో, "మిత్రులారా! ఈ రోజు మీ ఇద్దరి నైపుణ్యాన్ని పరీక్షించడానికి నేను ఒక చిన్న పోటీ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఈ పందెంలో ఎవరు గెలిస్తే వారికి నా దర్బారులో ఒక గొప్ప బహుమతి లభిస్తుంది" అని ప్రకటించింది.
సింహం మాటలు వినగానే నక్క మనసులోనే ఎగిరి గంతేసింది. "ఓహో! ఒంటెకు బారీ శరీరం తప్ప బుర్ర లేదు. తెలివితేటల్లో నా ముందు అది ఎంత? ఎలాగైనా ఈ పోటీలో నేనే గెలిచి రాజుగారి మెప్పు పొందుతాను" అని పొంగిపోయింది.
అప్పుడు సింహం ఆ దర్బారు పక్కనే ఉన్న ఒక చాలా ఎత్తైన, దట్టమైన చెట్టును చూపిస్తూ... "ఆ చెట్టు పైకొమ్మన ఒక అరుదైన, తీపి పండు ఉంది. మీలో ఎవరు వేగంగా వెళ్ళి ఆ పండును కోసి నాకు తెచ్చి ఇస్తారో వారే ఈ పోటీలో విజేత!" అని చెప్పింది.
పోటీ ప్రారంభం కాగానే, నక్క "ఓస్! చెట్టు ఎక్కడం నాకు ఎంతసేపు!" అనుకుంటూ గబగబా పరుగుతీసి చెట్టు కాండం పైకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ ఆ చెట్టు మొదలు చాలా నునుపుగా ఉండటం వల్ల నక్క ఎక్కడానికి చూసిన ప్రతిసారీ పట్టు తప్పి కింద పడిపోసాగింది. ఒళ్ళు నొప్పులు పుడుతున్నా మానకుండా, ఎగిరి దూకుతూ చెట్టు ఎక్కాలని తాపత్రయపడింది కానీ దాని వల్ల కాకపోగా కిందపడి దెబ్బలు తగిలించుకుంది.
ఇక ఒంటె విషయానికి వస్తే... దాని శరీరం స్వతహాగానే చాలా ఎత్తైనది, దానికి తోడు దాని మెడ కూడా ఎంతో పొడవు! ఒంటె ఏమాత్రం తొందరపడకుండా, ప్రశాంతమైన అడుగులతో చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళింది. ఒక్కసారిగా నిలబడి, తన పొడవైన మెడను పైకి చాచి, క్షణకాలంలో ఆ తియ్యటి పండును తన నోటితో తెంపి, తీసుకువచ్చి చాలా వినయంతో సింహం ముందు ఉంచింది.
అది చూసిన నక్క ముఖం మాడిపోయింది. తన ప్లాన్ తలకిందులైనందుకు, ఒంటె సులువుగా గెలిచినందుకు దానిలో అసూయ మరింత ఎక్కువై, కోపంతో ఊగిపోయింది. అప్పుడు సింహం నక్క వైపు కరుణతో, గంభీరంగా చూస్తూ ఇలా అంది: "నక్కబావా! నీకు శ్రమ లేకుండా మాట్లాడే తెలివితేటలు, ఉపాయాలు ఎక్కువని నాకు తెలుసు. కానీ భగవంతుడు నీకిచ్చిన ఆ తెలివిని మంచి పనులకు, అడవి శ్రేయస్సుకు ఉపయోగించాలి. అంతేగానీ ఇతరుల మీద లేనిపోని నేరాలు మోపడానికి, కడుపుమంటతో అబద్ధాలు చెప్పడానికి కాదు. నీకు ఇంకొక విషయం తెలుసా? నువ్వు లేని సమయంలో ఈ ఒంటె ఏనాడూ నీ గురించి ఒక్క మాట కూడా చెడుగా చెప్పలేదు. పైగా నీకున్న సమయస్ఫూర్తిని, ఉపాయాలను ఎంతో మెచ్చుకుంటూ నాతో పొగిడింది. ఇంత మంచి మనసున్న ఒంటెపై నువ్వు అసూయపడటం ఎంతవరకు న్యాయం? ఈ దుర్గుణాన్ని నువ్వు వదిలేయకపోతే, నీ నాశనానికి నువ్వే కారణమవుతావు!" అని హితవు పలికింది.
అంతేకాకుండా, "ఈ పోటీలో తన ప్రతిభతో గెలిచిన ఒంటెను నా ప్రధాన అనుచరుడిగా, రక్షకుడిగా నియమిస్తున్నాను. నువ్వు కూడా నీలో ఉన్న అసూయను, కుట్రలను విడిచిపెట్టి, మంచి మార్గంలో నడుచుకుంటే నిన్ను నా కొలువులో రెండవ మంత్రిగా బహుమతి ఇస్తాను" అని సింహం పలికింది.
సింహం మాటల్లోని నిజాయితీకి, ఒంటె యొక్క ఉదార స్వభావానికి నక్క తీవ్రమైన పశ్చాత్తాపంతో, సిగ్గుతో తలదించుకుంది. ఇన్నాళ్లూ తాను చేసిన తప్పును గ్రహించి, ఒంటెకు క్షమాపణలు చెప్పింది. ఇకపై ఎప్పుడూ ఇతరులను చూసి ఈర్ష్యపడనని మాటిచ్చింది. ఇతరుల ఎదుగుదలను చూసి కుళ్ళుకోకుండా, మనకున్న తెలివితేటలను స్వార్థానికి కాకుండా మంచి కార్యాలకు ఉపయోగిస్తేనే సమాజంలో నిజమైన గౌరవం లభిస్తుంది.
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