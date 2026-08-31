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మంచి తనమే శ్రీరామరక్ష.. దురాశతో దుఖమే మిగులుతుందని చెప్పే పిల్లల నీతి కథ..!!

Moral Story: గోపాల పురం అనే గ్రామంలో రాముడు అనే ఒక పేద, గుణంలో మంచి వ్యక్తి అయిన కట్టెల వ్యాపారి ఉండేవాడు. రాముడికి కొండంత మంచి మనస్సు ఉండేది. ఉన్నంతలోనే ఇతరులకు సహాయం చేయడం, ఎవరికీ హాని తలపెట్టకపోవడం అతడి నైజం. అతడికి లభించిన సంతృప్తికరమైన జీవితం, మంచి భార్య, ముద్దుల పిల్లలు, ఒక చిన్న ఇల్లు చూసుకుని 'నాకు ఇంతకన్నా ఏమీ అవసరం లేదు' అని సంతోషంగా జీవించేవాడు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 31, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:23 PM IST
మంచి తనమే శ్రీరామరక్ష.. దురాశతో దుఖమే మిగులుతుందని చెప్పే పిల్లల నీతి కథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మంచి తనమే శ్రీరామరక్ష.. దురాశతో దుఖమే మిగులుతుందని చెప్పే పిల్లల నీతి కథ..!!
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