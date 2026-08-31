/మంచి తనమే శ్రీరామరక్ష.. దురాశతో దుఖమే మిగులుతుందని చెప్పే పిల్లల నీతి కథ..!!

Moral Story: గోపాల పురం అనే గ్రామంలో రాముడు అనే ఒక పేద, గుణంలో మంచి వ్యక్తి అయిన కట్టెల వ్యాపారి ఉండేవాడు. రాముడికి కొండంత మంచి మనస్సు ఉండేది. ఉన్నంతలోనే ఇతరులకు సహాయం చేయడం, ఎవరికీ హాని తలపెట్టకపోవడం అతడి నైజం. అతడికి లభించిన సంతృప్తికరమైన జీవితం, మంచి భార్య, ముద్దుల పిల్లలు, ఒక చిన్న ఇల్లు చూసుకుని 'నాకు ఇంతకన్నా ఏమీ అవసరం లేదు' అని సంతోషంగా జీవించేవాడు.
ఒక రోజు రాముడు రోజువారీ పనిలో భాగంగా అడవికి వెళ్లి ఒక ఎండిపోయిన చెట్టును నరకడం ప్రారంభించాడు. హఠాత్తుగా ఆ చెట్టు నుండి ఒక దివ్యమైన కాంతి ఉద్భవించి, దాని నుండి అదృష్ట దేవత ప్రత్యక్షమైంది.
"రాముడు.. నీ మంచితనానికి, నిష్కల్మషమైన మనస్సుకు నేను ప్రసన్నురాల్యాను. నీకు కావాల్సిన వరం ఏదైనా కోరుకో" అంది దేవత.
రాముడు రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ, "తల్లీ! నాకు దేవుడిచ్చిన మంచి భార్య, చక్కటి పిల్లలు, ప్రశాంతమైన జీవితం ఉన్నాయి. నా జీవితం పట్ల నేను పూర్తి సంతృప్తిగా ఉన్నాను. నాకు ఇంతకన్నా అదృష్టాలు గానీ, వేరే ఏ వరాలు గానీ వద్దు తల్లీ" అని వినయంగా బదులిచ్చాడు.
అతడి నిరాడంబరతకు దేవత ఎంతగానో సంతోషించి, "నువ్వు ఏదీ అడగకపోయినా, నేను నీకు ప్రత్యక్షమయ్యాను కాబట్టి ఊరికే వెళ్ళలేను. నువ్వు ఇంటికి వెళ్లే లోగా గొప్ప ధనవంతుడివి అవుతావు" అని ఆశీర్వదించింది. రాముడు "మీ ఇష్టం అమ్మ" అని దేవతకు దండం పెట్టుకుని ఇంటికి బయలుదేరాడు.
ఇంటికి వెళ్లేసరికి తన ఇంటి ముందు నీటి కోసం పనివాళ్ళు బావి తవ్వుతున్నారు. ఆశ్చర్యకరంగా ఆ తవ్వకాల్లో పెద్ద లంకె బిందెల సొమ్ము లభించింది. ఎన్ని లంకె బిందెలు వెలికితీస్తుంటే అంత ధనం తవ్వుతున్నకొద్దీ వస్తూనే ఉంది. రాముడు ఆ దొరికిన లంకె బిందెల సొమ్మునంతటినీ ఏమాత్రం దాచుకోకుండా ఊరిలో గుడి, బడి బాగు చేశాడు. ఊరిలోని ప్రజలందరికీ పంచేశాడు.
ఆ తర్వాత రాముడు ప్రారంభించిన వ్యాపారాల్లో వరుసగా అపారమైన లాభాలు వచ్చి, అతడు స్వశక్తితో గొప్ప ధనవంతుడయ్యాడు. తనకు వరాలు అందించిన ఆ అదృష్ట దేవతకు ఊరిలో "వరాలమ్మ దేవత" పేరిట ఒక గొప్ప గుడిని కట్టించాడు. ప్రతి సంవత్సరం ఊరి ప్రజలందరితో కలిసి ఆ అమ్మవారి పేరిట వైభవంగా ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తూ, దానధర్మాలు చేస్తూ ఉండేవాడు.
రాముడి ఎదుగుదలను, ప్రాభవాన్ని చూసి అతడి బంధువైన సోముడు తీవ్రమైన ఈర్ష్య, కుళ్లు పెంచుకున్నాడు. సోముడు పీకల్లోతు లోభి, స్వార్థపరుడు. ఒకరోజు సోముడు రాముడి దగ్గరకు వచ్చి నటిస్తూ, "అన్నయ్యా! నువ్వు ఎలా ఇంత ధనవంతుడివి అయ్యావు? ఆ రహస్యం ఏదో నాకు కూడా చెప్పవా? నేను పేదరికంతో అల్లాడిపోతున్నాను" అని బతిమిలాడాడు. రాముడు అమాయకంగా అడవిలో తనకు అదృష్ట దేవత ఎలా ప్రత్యక్షమైందో అంతా నిజాయితీగా చెప్పేశాడు.
సోముడు వెంటనే గొడ్డలి పట్టుకుని రాముడు చెప్పిన చెట్టు దగ్గరకు పరుగెత్తి, దాన్ని దబదబా నరకడం మొదలుపెట్టాడు. దేవత ప్రత్యక్షమై, "ఏమి కావాలి నీకు?" అని అడిగింది.
సోముడు సంతోషంతో ఉప్పొంగిపోతూ తను రాసుకొచ్చిన పెద్ద కోరికల చీటీ బయటకు తీసి చదివాడు: "తల్లీ! నాకు కొండంత బంగారం, ఊరిలోనే అతిపెద్ద మేడ, రాజభోగాలు, తిరుగులేని ఆస్తిపాస్తులు కావాలి!" అని పేరాశతో అడిగాడు.
అప్పుడు అమ్మవారు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ, "సరే సోమూ! నువ్వు కోరిన ఆస్తులన్నీ ఇస్తున్నాను. కానీ ఒక చిన్న నిబంధన పాటించాలి. నీ 'సొంత శ్రమతో సంపాదించిన ఒకే ఒక్క రూపాయి' రోజూ ఉదయం ఈ చెట్టు దగ్గరకు వచ్చి సమర్పించాలని దేవత నిబంధన వినిపించింది.
సోముడు పీకల్లోతు లోభి, సోమరిపోతు. మోసగాడు అతడు వెంటనే మనసులో సంబరపడిపోయాడు: 'అబ్బ! రూపాయి సంపాదించడం ఒక లెక్కా? దేవత సొంత శ్రమ అన్నారు కానీ ఎలా సంపాదించాలో చెప్పలేదు. ఏ పని చేసినా నా సొంత శ్రమే కదా అని ఆ రాత్రి నిద్రపోయాడు.
ఉదయం లేవగానే ఇంటి ముందు దారిన పోతున్న ఒక అమాయకపు బాటసారిని చూసి, సోముడు నకిలీ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ పరుగెత్తాడు. "అయ్యా! నా కంటి చూపు సరిగ్గా కనిపించడం లేదు, ఇందాకే నా రూపాయి నాణెం ఈ రోడ్డుపై పడిపోయింది. మీ దగ్గర రూపాయి నాణెం ఉంటే నాకు ఒక్కసారి ఇవ్వండి, నా నాణెం కూడా అలాగే ఉందో లేదో పోల్చి చూసుకుని మీది మీకు ఇచ్చేస్తాను" అని మోసపూరితంగా అడిగాడు.
ఆ బాటసారి పాపం అని నమ్మి తన దగ్గరున్న రూపాయి నాణేన్ని బయటకు తీశాడు. సోముడు దాన్ని అందుకొని ఈ నాణెం అచ్చం నా నాణెం లాగే ఉంది అని దబాయి ఆ రూపాయిని జేబులో వేసుకొని ఆ బాటసారిని బెదిరించి పంపించేశాడు. ఆ రూపాయిని జేబులో వేసుకుని సంబరపడుతూ అడవిలో దేవత ముందు పడేసాడు.
అప్పుడు అమ్మవారు పకపకా నవ్వి, "ఒరేయ్ సోము.. సొంత శ్రమ అంటే ఒళ్లు ఒంచి కష్టపడమని అర్థం నువ్వు చేసే మోసం పనులు కాదు. అబద్ధం చెప్పి, అమాయకుడిని మోసం చేసి రూపాయి కాజేయడం 'మోసం' అవుతుంది తప్ప 'నీ శ్రమ' అనిపించుకోదు. అని గద్దించింది.
"నువ్వు మోసంతో నన్ను బురిడీ కొట్టించాలనుకున్నందుకు.. నా షరతు ప్రకారం నేను ఇచ్చిన ఆస్తి మాయమవ్వడమే కాదు, నీకున్న పాత గుడిసె, ఆస్తి, బంగారం అంతా మాయమైపోతుంది!" అని అమ్మవారు తీర్పు చెప్పి మాయమైంది. ఇక్కడ నీతి ఏంటంటే మంచి మనస్సు ఉన్న వారికి మంచే జరుగుతుంది..చెడు చేసే వారికి చెడు ఫలితమే లభిస్తుంది.
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