/టక్కరి నక్క.. అమాయకపు కాకి.. పొగడ్తలకు పొంగిపోతే ఎంత నష్టమో చెబుతున్న పిల్లల నీతికథ..!!

Moral Story: అనగనగా ఒక దట్టమైన అడవిలో ఒక కాకి నివసిస్తుండేది. ఒకరోజు వేకువజామునే ఆహార వేట మొదలుపెట్టిన ఆ కాకికి, అదృష్టవశాత్తు ఒక రుచికరమైన మాంసం ముక్క దొరికింది. దాన్ని చూసి కాకి ఎంతో ఆనందపడింది. కానీ, చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇతర పక్షులు లేదా గ్రద్దలు దానిని చూస్తే లాక్కుంటాయేమోనని భయపడింది. అందుకే ఎవరి కంటా పడకుండా, ప్రశాంతంగా కూర్చుని తినడం కోసం అడవికి కాస్త దూరంగా ప్రశాంతంగా ఉన్న ఒక ఎత్తైన మర్రిచెట్టు చిటారు కొమ్మపైకి వెళ్లి కూర్చుంది.
అదే సమయంలో, ఆ అడవిలో ఒక నక్క తిరుగుతోంది. అది రెండు రోజులుగా ఏ ఆహారమూ దొరకక తీవ్రమైన ఆకలితో అల్లాడిపోతోంది. అటూ ఇటూ వెతుకుతుండగా, మర్రిచెట్టు కొమ్మపై మాంసం ముక్కతో కూర్చున్న కాకి దాని కంట పడింది. ఆ తాజా మాంసం ముక్కను చూడగానే నక్క నోటి నుండి లాలాజలం ఊరింది. కానీ కాకి చాలా ఎత్తులో ఉంచిన కొమ్మపై ఉంది, పైగా నక్క చెట్లు ఎక్కలేదు. దాంతో బలాన్ని ఉపయోగించి దాన్ని సాధించడం సాధ్యం కాదని గ్రహించిన నక్క, తన తెలివికి పదును పెట్టింది.
నక్క నెమ్మదిగా చెట్టు కిందకు వచ్చి నిలబడి, ఎంతో వినయంగా కాకి వైపు చూస్తూ మాట్లాడటం ప్రారంభించింది.
"ఓ కాకీ! ప్రశాంతమైన ఈ ఉదయాన నిన్ను ఇక్కడ చూడటం నా పూర్వజన్మ సుకృతం. ఆహా! ఎంతటి రాజసమైన రూపం నీది! నీ నలుపు ఈకలు సూర్యకాంతిలో నల్లటి పట్టులా ఎలా మెరుస్తున్నాయో చూడు. నీ కళ్ళు రత్నాల్లా ప్రకాశిస్తున్నాయి. నిజంగా ఈ అడవిలోని పక్షులన్నింటికీ నువ్వే అసలైన మహారాణివి" అని నక్క గట్టిగా పొగిడింది.
కాకి మొదట కాస్త అనుమానంతో నక్క వైపు చూసింది. అది గమనించిన నక్క వెంటనే మరింత ముందుకు వచ్చి, "నా మాటలు నమ్మడం లేదా కాకి గారూ? నిజంగా మీ అందాన్ని వర్ణించడానికి నాకు మాటలు చాలడం లేదు. మీ రూపం ఎంత అద్భుతంగా ఉందో, మీ మధురమైన గొంతు కూడా అంతే అద్భుతంగా ఉంటుందని ఈ అడవిలోని పెద్దలు చెప్తుంటే విన్నాను. ఈ రోజు స్వయంగా మీ అమృత గానాన్ని వినే భాగ్యం నాకు దక్కుతుందని ఆశిస్తున్నాను. దయచేసి మీ మధురమైన గొంతుతో ఒక్క చిన్న పాట పాడి నన్ను ధన్యుడిని చేయండి" అని బతిమిలాడింది.
తన జీవితంలో ఎప్పుడూ ఎవరూ చూడని గౌరవాన్ని, పొగడ్తలను చూసేసరికి కాకి మనసు పూర్తిగా మారిపోయింది. నక్క చెప్తున్న మాటలు నిజమేనని, తన గొంతు నిజంగానే అద్భుతంగా ఉందని భ్రమపడింది. తాను ముక్కున పట్టుకున్న మాంసం ముక్క సంగతి పూర్తిగా మరిచిపోయింది.
పాట పాడటానికి కాకి గర్వంతో తన ముక్కును గట్టిగా తెరచి "కావ్... కావ్..." అని అరిచింది. అంతే! ఆ క్షణమే దాని ముక్కున ఉన్న మాంసం ముక్క జారి నేరుగా కింద పడిపోయింది.
దానికోసమే కాచుకుని కూర్చున్న నక్క, కనీసం ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఆ ముక్కను అందుకుంది. వెంటనే నక్క నవ్వుతూ, "ఓ తెలివితక్కువ కాకీ.. నీకు కొంచెం కూడా బుద్ధి లేదు. నా మాటలు నమ్మి నీ ఆహారాన్ని పోగొట్టుకున్నావు!" అని వెక్కిరిస్తూ పొదల చాటుకు పారిపోయింది. కాకి తన అమాయకత్వానికి, క్షణికమైన పొగడ్తలకు ఆశపడి మోసపోయినందుకు చాలా పశ్చాత్తాపపడింది. ఎవరైనా అనవసరంగా పొగిడితే వెంటనే పొంగిపోకుండా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఈ కథలో మూలసూత్రం.
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