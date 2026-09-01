Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /టక్కరి నక్క.. అమాయకపు కాకి.. పొగడ్తలకు పొంగిపోతే ఎంత నష్టమో చెబుతున్న పిల్లల నీతికథ..!!

టక్కరి నక్క.. అమాయకపు కాకి.. పొగడ్తలకు పొంగిపోతే ఎంత నష్టమో చెబుతున్న పిల్లల నీతికథ..!!

Moral Story: కాకి తన అమాయకత్వానికి, క్షణికమైన పొగడ్తలకు ఆశపడి మోసపోయినందుకు చాలా పశ్చాత్తాపపడింది. ఎవరైనా అనవసరంగా పొగిడితే వెంటనే పొంగిపోకుండా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఈ కథలో మూలసూత్రం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 01, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:58 PM IST
టక్కరి నక్క.. అమాయకపు కాకి.. పొగడ్తలకు పొంగిపోతే ఎంత నష్టమో చెబుతున్న పిల్లల నీతికథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Snake Video: వామ్మె.. బుసలు కొడుతున్న మూడు కోబ్రాలతో డెంజరస్ స్టంట్‌లు.. షాకింగ్ వీడియో..
2
3
4
5