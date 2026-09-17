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ఆపదలో ఆవేశపడకుండా ఆలోచనతో బయటపడాలని చెబుతున్న కోడి, పావురం నీతి కథ..!!

Moral Story:  అనగనగా ఒక అందమైన అడవి అంచున ఉన్న ప్రశాంతమైన పూలతోటలో ఒక కోడిపుంజు నివసిస్తుండేది. ఆ తోట పక్కనే ఉన్న ఒక పెద్ద చెట్టుపై ఒక తెల్లటి పావురం ఉండేది. రోజూ సాయంత్రం కాగానే ఆ పావురం, కోడిపుంజు ఒకచోట చేరి సరదాగా ముచ్చటించుకునేవి. ఒకదానికొకటి ఆహారం పంచుకుంటూ ఎంతో ఆప్యాయంగా, ప్రాణస్నేహితులుగా మెలిగేవి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 17, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:56 PM IST
ఆపదలో ఆవేశపడకుండా ఆలోచనతో బయటపడాలని చెబుతున్న కోడి, పావురం నీతి కథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఆపదలో ఆవేశపడకుండా ఆలోచనతో బయటపడాలని చెబుతున్న కోడి, పావురం నీతి కథ..!!
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