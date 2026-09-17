/ఆపదలో ఆవేశపడకుండా ఆలోచనతో బయటపడాలని చెబుతున్న కోడి, పావురం నీతి కథ..!!

Moral Story: అనగనగా ఒక అందమైన అడవి అంచున ఉన్న ప్రశాంతమైన పూలతోటలో ఒక కోడిపుంజు నివసిస్తుండేది. ఆ తోట పక్కనే ఉన్న ఒక పెద్ద చెట్టుపై ఒక తెల్లటి పావురం ఉండేది. రోజూ సాయంత్రం కాగానే ఆ పావురం, కోడిపుంజు ఒకచోట చేరి సరదాగా ముచ్చటించుకునేవి. ఒకదానికొకటి ఆహారం పంచుకుంటూ ఎంతో ఆప్యాయంగా, ప్రాణస్నేహితులుగా మెలిగేవి.
ఒకరోజు సాయంత్రం, రెండు రోజులుగా తిండి దొరకక ఆకలితో అల్లాడిపోతున్న ఒక క్రూరమైన తోడేలు ఆహారం కోసం వెతుకుతూ ఆ పూలతోటలోకి ప్రవేశించింది. పొదల చాటు నుండి వెతుకుతుండగా, దానికి పచ్చికలో ధాన్యపు గింజలు ఏరుకుని తింటున్న కోడిపుంజు కనిపించింది. ఆ కోడిపుంజును చూడగానే తోడేలుకు నోరూరింది. "ఆహా! ఈ కోడి భలే బలిసి ఉంది. ఈ రోజుకి ఇది మంచి విందు భోజనం అవుతుంది. దీన్ని ఎలాగైనా దొంగతనంగా పట్టుకుని చంపి తినేయాలి" అని మనసులో కుట్ర పన్నింది.
తోడేలు ఎవరికీ శబ్దం కాకుండా మెల్లగా అడుగులు వేస్తూ వెళ్ళి, ఆ కోడిపుంజు ఏమరపాటుగా ఉన్న సమయం చూసి అమాంతం దాన్ని పట్టుకుంది. కోడి గట్టిగా కేకలు వేసే లోపే దాన్ని తన వద్ద ఉన్న ఒక పెద్ద గోనె సంచీలో తోసి, మూతి గట్టిగా బిగించి, భుజాన వేసుకుని వేగంగా పారిపోవడం ప్రారంభించింది. సంచీ లోపల ఉన్న కోడిపుంజు భయంతో వణుకుతూ, "కాపాడండి! కాపాడండి!" అని అరుస్తోంది.
చెట్టు కొమ్మపై కూర్చుని ఉన్న పావురం ఈ ఘోరాన్ని అంతటినీ చూసింది. తన ప్రాణస్నేహితుడు ప్రమాదంలో ఉన్నాడని గ్రహించిన పావురం క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయలేదు. "ఈ తోడేలుతో నేరుగా పోరాడటం నా వల్ల కాదు, ఉపాయంతోనే నా మిత్రుడిని కాపాడుకోవాలి" అని ఆలోచించి వెంటనే ఒక పథకం వేసింది.
సంచీ భుజాన వేసుకుని వెళ్తున్న తోడేలు కంటే వేగంగా గాలిలోకి ఎగిరి, తోడేలు వెళ్ళే దారిలో కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళి, ఏమీ ఎరుగనట్లు చనిపోయిన దానిలా కాళ్ళు చాపుకుని నేలపై పడిపోయింది.
దారిలో పడి ఉన్న పావురాన్ని చూడగానే తోడేలు పండగ చేసుకుంది. "ఆహా! ఈ రోజు నా అదృష్టం పండింది! ఒక కోడిపుంజుతో పాటు ఏ శ్రమ లేకుండా ఈ లావుపాటి పావురం కూడా దొరికింది. ఈ రెండింటితో ఈ రోజు నాకు గొప్ప విందు దొరికినట్లే!" అని సంతోషంతో ఎగిరి గంతేసింది. పావురాన్ని పట్టుకోవాలనే అత్యాశతో, తన భుజాన ఉన్న సంచీని కింద పెట్టి, జాగ్రత్తగా పావురం దగ్గరకు వంగి చేయి చాచింది.
అదే సరైన సమయమని గ్రహించిన కోడిపుంజు, తోడేలు దృష్టి పావురంపైకి మళ్ళగానే సంచీ మూతిని మెల్లగా తొలగించుకుని బయటకు వచ్చింది. చాకచక్యంగా పక్కనే ఉన్న ఒక బరువైన పెద్ద రాతిని ఎత్తి ఆ సంచీలో పెట్టి, మూతిని మునుపటిలాగే బిగించి, పక్కనే ఉన్న గుబురు పొదల్లోకి పరుగెత్తి దాక్కుంది.
ఇటు తోడేలు పావురాన్ని అందుకోవడానికి చేయి చాచగానే, చనిపోయినట్లు నటించిన ఆ తెలివైన పావురం ఒక్కసారిగా 'తుర్రున' గాలిలోకి ఎగిరి చెట్టు కొమ్మపై కూర్చుంది.
తోడేలు నోరెళ్ళబెట్టి, "ఓసి దొంగ పావురమా! చచ్చినట్లు నటించి నన్నే ఎంత మోసం చేశావే!" అని కోపంతో ఊగిపోయింది. కానీ సమయం వృథా చేయడం ఇష్టం లేక, "పోతే పోయిందిలే, ఎలాగూ సంచీలో బలిసిన కోడి ఉంది కదా, దానితోనే ఈ రోజుకి కడుపు నింపుకుంటాను" అని సమాధానపడి, బరువుగా ఉన్న ఆ సంచీని మళ్ళీ భుజాన వేసుకుని వేగంగా తన ఇంటికి చేరుకుంది.
ఇంటికి వెళ్ళగానే ఆకలితో కళ్ళు తిరుగుతుండటంతో, నోరూరిపోతూ సంచీ మూతి విప్పి లోపలికి చేయి పెట్టింది. అంతే! తోడేలు గుండె ఆగినంత పనైంది. సంచీలో కోడి లేదు సరి కదా, ఒక పెద్ద రాయి మాత్రమే ఉంది!
తోడేలు బిత్తరపోయి, "అయ్యో! ఈ కోడి రాయిగా ఎలా మారిపోయింది? ఇప్పుడు నా ఆకలి ఎలా తీరేది? ఆ పావురం ఆశ చూపి నన్ను దారుణంగా మోసం చేసింది!" అని తలబాదుకుంటూ ఏడవడం మొదలుపెట్టింది.
అటు అడవిలో కోడిపుంజు, పావురం ఒకచోట చేరి, తోడేలు అత్యాశను, దాని తెలివితక్కువతనాన్ని తలుచుకుని బిగ్గరగా నవ్వుకున్నాయి. ఆపదలో సమయస్ఫూర్తితో తన ప్రాణాలను కాపాడిన పావురానికి కోడిపుంజు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంది. ఆపద వచ్చినప్పుడు ధైర్యం కోల్పోకుండా సమయస్ఫూర్తితో ఉపాయాన్ని ఉపయోగిస్తే ఎలాంటి ప్రాణసంకటం నుండైనా బయటపడవచ్చు.
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