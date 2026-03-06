English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Morning Routine For Peace: ఉదయం లేవగానే ఈ పనులు చేస్తున్నారా? అయితే వెంటనే ఆపేయండి!

Morning Routine For Peace: ఉదయం లేవగానే ఈ పనులు చేస్తున్నారా? అయితే వెంటనే ఆపేయండి!

Morning Routine For Inner Peace: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడి, ఆందోళన సర్వసాధారణం అయిపోయాయి. అయితే, ఉదయం నిద్రలేవగానే మనం చేసే కొన్ని చిన్న మార్పులు రోజంతా మనల్ని ఉత్సాహంగా, ప్రశాంతంగా ఉంచుతాయి. మానసిక ఉల్లాసం కోసం నిపుణులు సూచిస్తున్న 6 అద్భుతమైన ఉదయపు అలవాట్లను తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 6, 2026, 09:42 AM IST

Trending Photos

Farming Business Ideas: వ్యవ‌సాయంలో వినూత్న ప‌ద్ధతులు..కింద చేప‌ల చెరువు.. పైన సొర‌కాయ‌ల సాగు.. ఏడాదికి ఎన్ని లక్షల లాభమంటే?
6
Odisha
Farming Business Ideas: వ్యవ‌సాయంలో వినూత్న ప‌ద్ధతులు..కింద చేప‌ల చెరువు.. పైన సొర‌కాయ‌ల సాగు.. ఏడాదికి ఎన్ని లక్షల లాభమంటే?
Telangana SSC 2026: రేపే 10వ తరగతి హాల్‌టికెట్ల విడుదల..? తల్లిదండ్రుల వాట్సాప్‌కు నేరుగా QR కోడ్‌తో పంపిణీ!
5
Telangana SSC 2026 hall tickets
Telangana SSC 2026: రేపే 10వ తరగతి హాల్‌టికెట్ల విడుదల..? తల్లిదండ్రుల వాట్సాప్‌కు నేరుగా QR కోడ్‌తో పంపిణీ!
Gold: బంగారం కొంటున్నారా? ఇకపై ఇది తప్పనిసరి.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!
7
gold hallmarking news
Gold: బంగారం కొంటున్నారా? ఇకపై ఇది తప్పనిసరి.. కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!
Tendulkar Wedding: టెండూల్కర్‌ పెళ్లి వేడుక.. తరలివచ్చిన క్రీడా దిగ్గజాలు
5
Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Marriage
Tendulkar Wedding: టెండూల్కర్‌ పెళ్లి వేడుక.. తరలివచ్చిన క్రీడా దిగ్గజాలు
Morning Routine For Peace: ఉదయం లేవగానే ఈ పనులు చేస్తున్నారా? అయితే వెంటనే ఆపేయండి!

Morning Routine For Inner Peace: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడి, ఆందోళన సర్వసాధారణం అయిపోయాయి. అయితే, ఉదయం నిద్రలేవగానే మనం చేసే కొన్ని చిన్న మార్పులు రోజంతా మనల్ని ఉత్సాహంగా, ప్రశాంతంగా ఉంచుతాయి. మానసిక ఉల్లాసం కోసం నిపుణులు సూచిస్తున్న 6 అద్భుతమైన ఉదయపు అలవాట్లను తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

డిజిటల్ డెటాక్స్ (ఫోన్‌కు దూరంగా ఉండండి)
నిద్రలేవగానే నోటిఫికేషన్లు, సోషల్ మీడియా లేదా ఈమెయిల్స్ చూడటం వల్ల మెదడుపై ఒక్కసారిగా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అందుకే లేవగానే కనీసం మొదటి 30 నిమిషాల పాటు ఫోన్‌ను ముట్టుకోకుండా ఉండటం మెదడు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

సూర్యరశ్మి, తాజా గాలి
ఉదయాన్నే కిటికీలు తెరిచి లేదా కాసేపు బయట కూర్చుని సూర్యరశ్మి తగిలేలా చూసుకోవాలి. సూర్యకాంతి వల్ల శరీరానికి విటమిన్-డి అందడమే కాకుండా, మెదడులోని సెరోటోనిన్ స్థాయిలు పెరిగి నిద్రలేమి, డిప్రెషన్ వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

శారీరక శ్రమ లేదా వ్యాయామాలు
భారీ వర్కౌట్లు చేయకపోయినా పర్వాలేదు, కనీసం 10-15 నిమిషాల పాటు నడవడం లేదా యోగా చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. ఇది మెదడును చురుగ్గా మార్చి, ఒత్తిడిని తగ్గించే సహజమైన మార్గంగా పనిచేస్తుంది.

హైడ్రేషన్ (నీరు తాగడం)
రాత్రంతా నిద్రలో మన శరీరం నీటిని కోల్పోతుంది. అందుకే ఉదయం లేవగానే ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మెదడు కణాలకు తక్షణ శక్తి అందుతుంది. దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్ వల్ల కలిగే చిరాకు, అలసట దూరమవుతాయి.

ధ్యానం లేదా యోగా
కాసేపు నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని మీ శ్వాసపై ధ్యాస పెట్టండి. రాబోయే పనుల గురించి ఆందోళన చెందకుండా, ప్రస్తుత క్షణంలో ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ధ్యానం అద్భుతంగా తోడ్పడుతుంది.

గమనిక: మానసిక ఆరోగ్యం అనేది ఒక్కరోజులో వచ్చేది కాదు. పైన పేర్కొన్న అలవాట్లను ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే, మీ జీవనశైలిలో, ఆలోచనా విధానంలో గొప్ప సానుకూల మార్పులను గమనించవచ్చు.

Also Read: Divvela Madhuri Cake Cutting: తిరుమల కొండపై అపచారం..బిగ్‌బాస్ దివ్వెల మాధురిపై కేసు నమోదు..భక్తులు ఆగ్రహం!

Also Read: Swarna Grama Swarna Ward Bill: సచివాలయ ఉద్యోగులకు శుభవార్త..పేరు మార్పుతో ప్రమోషన్ల పండుగ..ఏపీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Morning habitsMorning Habits for PeaceMorning routinestress relief morning routineMorning Routine For Inner Peace

Trending News