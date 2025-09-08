Mosquito Repellent: నిమ్మకాయతో పంబరేపే చిట్కా..ఇంట్లోకి ఒక్క దోమ కూడా రాదు!

Mosquito Homemade Repellent: శీతాకాలం కావడంతో దోమల సంఖ్య పెరుగుతుంది. దోమ కాటును నివారించడానికి కొన్ని ఇంటి నివారణలు ఉన్నాయి. నిమ్మకాయ నివారణ చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. సాయంత్రం అయితే చాలు దోమల సైన్యం ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. 2 నిమిషాలు తలుపు తెరిచిన వెంటనే, వందలాది దోమలు ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. దోమలను వదిలించుకోవడానికి గృహ నివారణలను ఉపయోగించడం మంచి ఎంపికగా పనిచేస్తాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దోమలను నివారించడానికి సహజ నివారణలను స్వీకరించడం సురక్షితమే కాకుండా మీ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. దోమలను తరిమికొట్టడానికి రసాయన ఉత్పత్తులను ఉపయోగించే బదులు, మేము సూచించిన ఈ సహజ నివారణలను మీరు పాటిస్తే దోమలను సులభంగా దూరంగా ఉంచవచ్చు.
దోమలు మీ ఇంట్లోకి రాకుండా నిరోధించడానికి మీరు నిమ్మకాయను ఉపయోగించవచ్చు. నిమ్మకాయ సహాయంతో మీరు దోమలను సులభంగా వదిలించుకోవచ్చు. ఒక నిమ్మకాయ ముక్క తీసుకుని అందులో 5-6 లవంగాలు వేయండి. ఈ నిమ్మకాయను ఇంటి మూలలో, ఇంటి తలుపు దగ్గర ఉంచండి. దీని వాసన దోమల సంచారం తగ్గిస్తుంది. దోమలు మీ ఇంట్లోకి ప్రవేశించవు.
కర్పూరం లాంటి బలమైన వాసన దోమలను దూరంగా ఉంచడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పరిగణిస్తారు. కర్పూరాన్ని నీటిలో వేసి గదిలో ఉంచండి. లేదా కర్పూరం కాల్చి దాని పొగను గదిలో వ్యాపించనివ్వండి. ప్రతి రాత్రి పడుకునే ముందు ఇలా చేయండి. ఇది దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా నిరోధిస్తుంది.
ఇంటి చుట్టూ నీరు పేరుకుపోకుండా చూసుకోండి. సాయంత్రం వేళల్లో ఇంటి కిటికీలు, తలుపులన్నింటినీ మూసి ఉంచండి లేదా తెరలు అమర్చండి. ఇంట్లో వేప ఆకులను కాల్చండి. శుభ్రతను కాపాడుకోండి. బాత్రూంలో క్రమం తప్పకుండా ఫినాయిల్ పోయాలి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న నివారణలు కొన్ని చిట్కాలను అనుసరించి పొందుపరిచనది. దాన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
