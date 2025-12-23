Most Booked 2025: ప్రపంచంలోనే ఎక్కువమంది టూరిస్టులు ఈ ఏడాది ఏ దేశాన్ని సందర్శించారు తెలుసా? ఆసియాలోనే..!

Most Booked Budget Friendly Asia Country 2025: ఏవైనా పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు లేదా సెలవులు వచ్చినప్పుడు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయడం అంటే చాలామందికి ఇష్టం. ఆ ప్రయాణాలు చేయడం, టూరిస్ట్ ప్రాంతాలకు సందర్శించడం వల్ల మంచి రీఫ్రెష్మెంట్ కూడా లభిస్తుంది. నిత్యం పనులతో సతమతం అయ్యే మనం అప్పుడప్పుడు ట్రిప్స్ వేయడం ఎంతో ముఖ్యం. ప్రధానంగా పర్వతాలు, బీచ్, కొండలు సందర్శించడం వల్ల మంచి ఉత్సాహం కూడా లభిస్తుంది. అయితే 2025లో అంతర్జాతీయ పర్యాటకులు ఎక్కువ శాతం వెళ్ళిన దేశం మన ఆసియా ఖండంలోనే ఉంది. ఇది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ని కూడా అధిగమించి 2025 డేటా ప్రకారం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. మేక్ మై ట్రిప్ ట్రావెల్ ప్లాట్ ఫామ్ వేదికగా ఎక్కువ మంది బుక్ చేసుకున్న దేశం థాయిలాండ్. మన ఇండియా నుంచి కూడా చాలామంది ట్రావెలర్స్ సందర్శిస్తున్నారు . ప్రధానంగా ఎక్కువ శాతం 2025 డిసెంబర్ 20 నుంచి 2026 జనవరి 5వ తేదీ వరకు ఎక్కువ మంది థాయిలాండ్ కు టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నారు. అంటే క్రిస్మస్, న్యూఇయర్ ఎంజాయ్ చేయడానికి బుక్ చేసుకున్నారు. ఇది యూఏఈ కంటే అత్యధికం ఇది రెండో స్థానంలో ఉంది. తర్వాతి స్థానంలో వియత్నాం నిలిచింది.
థాయిలాండ్ ఎందుకు..?
థాయిలాండ్ ప్రధానంగా ఎంచుకోవడానికి కారణం ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ, వీసా ప్రక్రియ సులభతరంగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు ఈ దేశాన్ని సందర్శిస్తున్నారు. అయితే, దేశీయంగా చూస్తే మన దేశంలో ఎక్కువ మంది 2025లో సందర్శించింది కేరళ, హిమాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్ ప్రధానంగా ఈ ప్రాంతాల్లో ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు, ప్రకృతికి నెలవు. అంతర్జాతీయంగా చూస్తే థాయిల్యాండ్ తర్వాతి స్థానంలో శ్రీలంక, మలేషియా, వియాత్నం కూడా ఉన్నాయి.
థాయిల్యాండ్లో ఈ 5 అద్భుతం..
థాయిలాండ్లో మీరు చూడాల్సిన ఐదు అద్భుతమైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి.
బ్యాంకాక్..
బ్యాంకాక్ మన దేశం నుంచి ఎక్కువ మంది సందర్శకులు వెళ్తుంటారు. ఇది ఎంతో సుందరమైన ప్రాంతం. గ్రాండ్ ప్యాలస్, వాట్ ఫ్రా ఖైయునుంచి రూఫ్టాప్ బార్స్ వరకు అన్నీ ప్రత్యేకమే. బ్యాంకాక్ షాపింగ్, నైట్లైఫ్, ఫుడ్కు కేరాఫ్ అడ్రస్..
ఫుకెట్..
థాయిలాండ్లో ఫుకెట్ కచ్చితంగా చూడాల్సిన ప్రదేశం. ఇది ఒక ఐలాండ్ చాలామంది హనీమూన్కు వెళ్తుంటారు. సముద్రం చూడాలనుకుంటే ఇక్కడికి వెళ్లండి. బీచ్ వద్ద లగ్జరీ రీసార్ట్స్ ఉంటాయి. పార్టీ లవర్స్కు ఇక్కడ పాటోంగ్ ఒక స్వర్గం. అంతేకాదు ఇక్కడ కూడా నైట్లైఫ్ బాగుంటుది. ఇక్కడ కాటా, కారోన్ బీచ్, ఫి ఫి, జేమ్స్ ఐలాండ్ కూడా చూడాల్సిన ప్రదేశాలు
చియాంగ్ మై..
చియాంగ్ మై కూడా థాయిలాండ్లో ఉంది. ఇక్కడ టెంపుల్స్,పర్వతాలు, లన్నా నాగారితక అద్భుతం. ఇక్కడ ఏనుగుల సంక్చూవరీ, ట్రెక్కింగ్ కూడా తెగ ఆకట్టుకుంటుంది.
పట్టాయా..
థాయిలాండ్కు వెళ్లినవారు .. వెళ్లాలనుకునేవారికి పట్టాయా అంటే పరిచయం అవసరం లేదు. ఇక్కడ అందమైన బీచ్లకు పెట్టింది పేరు. వాటర్ స్పోర్ట్స్, పార్టీలు. కోరల్ ట్రిప్స్, థీమ్ పార్క్లు ఉంటాయి. పట్టాయా ట్రావెలర్స్తోపాటు ఫ్యామిలీలకు కూడా తెగ నచ్చుతుంది.
క్రాబీ..
క్రాబీ గురించి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. ఇక్కడ ప్రకృతి పచ్చదనం బాగుంటుంది. లైమ్స్టోన్ క్లిఫ్, బ్లూవాటర్, స్టన్నింగ్ రైల్వే బీచ్ అద్భుతమైన దృశ్యాలు..
Read more: గ్యాస్ గీజర్ Vs ఎలక్ట్రిక్ గీజర్.. రెండిటిలో ఏది సేఫ్? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
Read more: ఈ 5 ఆయుర్వేదిక్ ఇంటికి చిట్కాలు 2025లో ఎక్కువమంది ఫాలో అయ్యారు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి