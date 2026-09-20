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తొందరపడి నింద వేస్తే.. జీవితాంతం పశ్చాత్తాపమే! కళ్లు తెరిపించే అద్భుతమైన కథ!

Motivational Story: సమాజంలో చాలామంది ఎదుటివారి పరిస్థితులను, వారి వెనుక ఉన్న కారణాలను పూర్తిగా తెలుసుకోకుండానే చాలా సులువుగా తీర్పులు చెప్పేస్తుంటారు. మాట జారడం చాలా తేలికే, కానీ ఆ మాట ఒకరి మనసును ఎంతగా గాయపరుస్తుందో, వారి జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో తెలియజేసే ఒక అద్భుతమైన ప్రేరణాత్మక కథ ఇది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 20, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:55 AM IST
తొందరపడి నింద వేస్తే.. జీవితాంతం పశ్చాత్తాపమే! కళ్లు తెరిపించే అద్భుతమైన కథ!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తొందరపడి నింద వేస్తే.. జీవితాంతం పశ్చాత్తాపమే! కళ్లు తెరిపించే అద్భుతమైన కథ!
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