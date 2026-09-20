/తొందరపడి నింద వేస్తే.. జీవితాంతం పశ్చాత్తాపమే! కళ్లు తెరిపించే అద్భుతమైన కథ!

Motivational Story: సమాజంలో చాలామంది ఎదుటివారి పరిస్థితులను, వారి వెనుక ఉన్న కారణాలను పూర్తిగా తెలుసుకోకుండానే చాలా సులువుగా తీర్పులు చెప్పేస్తుంటారు. మాట జారడం చాలా తేలికే, కానీ ఆ మాట ఒకరి మనసును ఎంతగా గాయపరుస్తుందో, వారి జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో తెలియజేసే ఒక అద్భుతమైన ప్రేరణాత్మక కథ ఇది.
కథలోకి వెళితే..
ఒకానొక ఊరిలో ఒక వైద్యుడు (డాక్టర్) ఉండేవాడు. ఒకరోజు ఆయనకు అత్యవసరంగా ఒక ఆసుపత్రి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. ఒక చిన్న పిల్లాడు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని, వెంటనే శస్త్రచికిత్స చేయకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదమని చెప్పారు. విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే ఆ డాక్టర్ గబగబా తన దుస్తులు మార్చుకుని ఆసుపత్రి వైపు పరుగులు తీశాడు. ఆసుపత్రికి చేరుకుని, ఆపరేషన్ థియేటర్ వైపు వెళ్తుండగా.. బయట ఆందోళనగా వేచి చూస్తున్న ఆ బాలుడి తండ్రి డాక్టర్ను చూసి తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోయాడు.
మీకు అసలు బాధ్యత ఉందా? నా కొడుకు అక్కడ ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే ఇంత ఆలస్యంగా వస్తారా? మీకు వేరే వాళ్ల ప్రాణాలంటే అంత చులకనా? ఒకవేళ మీ కొడుకే ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటే ఊరుకునేవారా? అని డాక్టర్పై గట్టిగా అరుస్తూ నిందించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ డాక్టర్ ప్రశాంతంగా నవ్వి, ఆ తండ్రితో.. నన్ను క్షమించండి. నేను ఫోన్ రాగానే వెంటనే బయలుదేరాను. దేవుడిపై భారమేసి ప్రశాంతంగా ఉండండి, నేను నా శక్తివంచన లేకుండా మీ అబ్బాయిని కాపాడటానికి ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్పి ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి వెళ్లాడు.
కొన్ని గంటల పాటు కష్టపడి ఆపరేషన్ పూర్తి చేసిన తర్వాత, డాక్టర్ బయటకు వచ్చి ముఖంలో చిరునవ్వుతో ఆ తండ్రితో.. దేవుడి దయ వల్ల మీ అబ్బాయి సేఫ్! ఇప్పుడు ప్రమాదం తప్పింది అని చెప్పి, తండ్రి మాట పూర్తి చేయకముందే.. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అక్కడే ఉన్న నర్సును అడిగి తెలుసుకోండి అని వేగంగా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. డాక్టర్ ప్రవర్తన చూసి ఆ తండ్రికి మరింత కోపం వచ్చింది. పక్కనే ఉన్న నర్సుతో.. ఈ డాక్టర్కు ఇంత పొగరు ఏంటి? నేను నా కొడుకు ఆరోగ్యం గురించి రెండు మాటలు అడుగుదామన్నా ఆగకుండా వెళ్ళిపోయాడేంటి? అని అసహనం వ్యక్తం చేశాడు.
అప్పుడు ఆ నర్సు కళ్లల్లో నీళ్లు తిరుగుతుండగా ఒక చేదు నిజాన్ని చెప్పింది. సార్.. నిన్న రాత్రే డాక్టర్ గారి కొడుకు ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయాడు. ఆయన తన కొడుకు అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో మా ఆసుపత్రి నుంచి ఫోన్ వెళ్ళింది. మీ అబ్బాయి ప్రాణాలను కాపాడటం కోసం ఆయన అంత్యక్రియలను మధ్యలోనే ఆపేసి ఇక్కడికి పరిగెత్తుకు వచ్చారు. ఇప్పుడు మళ్లీ తన కొడుకు అంత్యక్రియలను పూర్తి చేయడానికి వేగంగా వెళ్లారు! ఆ మాట వినగానే ఆ తండ్రి షాక్కు గురయ్యాడు. నోట మాట రాక, తాను ఆ డాక్టర్ను ఎంత మాట అన్నానో గుర్తుతెచ్చుకుని తీవ్ర పశ్చాత్తాపంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.
తన జీవితంలో కొండంత దుఃఖం ఉన్నా.. తన బాధ్యతను నిలబెట్టుకున్న ఆ డాక్టర్ త్యాగం అందరికీ ఆదర్శనీయమని చెప్పాలి. ఒకరి జీవితంలో లేదా ప్రస్తుత పరిస్థితి వెనుక ఎలాంటి వేదన ఉందో మనకు తెలియదు. కాబట్టి ఎవరినీ తొందరపడి నిందించకూడదు. ఆవేశంలో మనం అనే మాటలు ఎదుటివారి హృదయాన్ని ఎంతగా గాయపరుస్తాయో ఈ కథ స్పష్టం చేస్తోంది. కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజం.. చేసిన పాపం ఎన్నటికీ పోదు. నీతి నిజాయితీ అనేది ఎప్పటికీ నిలబెడుతుంది. వంద అబద్దాలు ఒక నిజాన్ని దూరం చేస్తుండొచ్చు..కానీ కర్మ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఎప్పటికైనా శిక్షిస్తుంది. న్యాయం, సమన్యాయం తెలిసివారికి ఆ పరమాత్మే .. అండగా నిలుస్తారు.
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