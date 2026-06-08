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Mrigasira Karthi: మృగశిర కార్తె వచ్చేసింది! ఈ రోజు చేపలు ఎందుకు తినాలి? ఆ రెండింటి సంబంధం ఏంటో తెలుసా?

Mrigasira Karthi 2026: నేడు మృగశిర కార్తె. అయితే మృగశిర కార్తెకు చేపలకు విడదీయలేని సంబంధం ఉందట. మన తాతల కాలం నుంచి మృగశిర కార్తె నాడు చేపలను వండుకొని తినడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అయితే దీని వెనుకున్న అసలు రహస్యం ఏంటో తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Jun 08, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:36 PM IST
Mrigasira Karthi: మృగశిర కార్తె వచ్చేసింది! ఈ రోజు చేపలు ఎందుకు తినాలి? ఆ రెండింటి సంబంధం ఏంటో తెలుసా?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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