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నంద్ కిషోర్ గోయెంకా సుదీర్ఘ జీవన ప్రస్థానం.. ఆయన 96 ఏళ్ల ఆరోగ్యకరమైన జీవితం వెనుక ఉన్న 5 సూత్రాలు!

జీ ఎస్సెల్‌ గ్రూప్ చైర్మన్, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులైన సుభాష్ చంద్ర తండ్రి నందకిషోర్ గోయెంకా జూలై 13వ తేదీన ముంబైలోని తన స్వగృహంలో తుది శ్వాస విడిచారు. 96 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఎంతో చురుకుగా ఉండే ఆయన తన జీవితంలో పాటించిన ఐదు ముఖ్యమైన సూత్రాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 14, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:01 PM IST
నంద్ కిషోర్ గోయెంకా సుదీర్ఘ జీవన ప్రస్థానం.. ఆయన 96 ఏళ్ల ఆరోగ్యకరమైన జీవితం వెనుక ఉన్న 5 సూత్రాలు!
Image Credit: Subhash Chandra Father Inspired 5 Healthy Habits

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నంద్ కిషోర్ గోయెంకా సుదీర్ఘ జీవన ప్రస్థానం.. ఆయన 96 ఏళ్ల ఆరోగ్యకరమైన జీవితం వెనుక ఉన్న 5 సూత్రాలు!
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