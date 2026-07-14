/నంద్ కిషోర్ గోయెంకా సుదీర్ఘ జీవన ప్రస్థానం.. ఆయన 96 ఏళ్ల ఆరోగ్యకరమైన జీవితం వెనుక ఉన్న 5 సూత్రాలు!

Subhash Chandra Father Inspired 5 Healthy Habits: జీ ఎస్సెల్ గ్రూప్ అధినేత, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులైన సుభాష్ చంద్ర గారి తండ్రి నందకిషోర్ గోయెంకా జూలై 13, సోమవారం ముంబైలో మరణించారు. రేపు ఉదయం హర్యానాలో ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. ఆయన మరణ వార్త తెలియగానే దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ నాయకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తన తండ్రి మరణాన్ని తెలియజేస్తూ, ఆయన విలువలు, సూత్రాలు తమ కుటుంబ తరతరాలకు మార్గదర్శకాలుగా నిలుస్తాయని ఎక్స్ వేధికగా ట్వీట్ కూడా చేశారు. ఎస్సెల్ గ్రూప్ అధినేత తన తండ్రి సామాజిక సేవను కూడా గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన దేశం పట్ల ఉన్న నిబద్ధత, సామాజిక సేవ పట్ల ఉన్న అంకితభావం తమ కుటుంబానికి ఎల్లప్పుడూ స్ఫూర్తిని ఇస్తాయని.. ఆయన బోధనలు ఎల్లప్పుడూ తమతోనే ఉంటాయన్నారు.
నందకిషోర్ గోయెంకా వందేళ్లకు చేరువవుతున్న తరుణంలో తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన సుదీర్ఘ, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం వెనుక అనేక సూత్రాలు ఉన్నాయి. కేవలం 60 ఏళ్లు వస్తే చాలు అనుకునే ఈ కాలంలో, 96 ఏళ్ల వరకు ఆయన ఇంత చురుకుగా జీవించడం విశేషం. ఈ బిజీ లైఫ్లో ఆయన పాటించిన సూత్రాల గురించి వైద్య నిపుణులు కొన్ని విషయాలను పంచుకున్నారు. నందకిషోర్ జీవనశైలి మనందరికీ ఒక ఆదర్శం, స్ఫూర్తిదాయకం. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం, సుదీర్ఘ కాలం జీవించాలంటే శారీరక శ్రమతోపాటు మానసిక చురుకుదనం, సామాజిక సంబంధాలు కూడా ముఖ్యం. ఆరోగ్యకరమైన జీవితం కోసం ప్రతిరోజూ కొన్ని అలవాట్లు పాటించాలి. నందకిషోర్ గారి ఆరోగ్య రహస్యాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎక్కువ కాలం జీవించేది ఎలా?
వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, సరైన జీవనశైలి, జన్యువులు, మంచి హెల్త్ కేర్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల మనుషులు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వారు తీసుకునే ఆహారం చాలా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ చేసే చిన్నపాటి వ్యాయామం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని చురుగ్గా ఉంచుతుంది. అందుకే రెగ్యులర్ వాకింగ్ చేసేవారు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా, డయాబెటిస్, హైపర్ టెన్షన్, గుండె సంబంధిత సమస్యలను భయపడకుండా, సరైన మందులతో నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి.
ఈ కాలంలో చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న నిద్రలేమి సమస్యను అధిగమించి, నాణ్యమైన నిద్ర పోవడం వల్ల శరీరం శక్తిని పునరుద్ధరించుకుంటుంది.
అలాగే, క్రమం తప్పకుండా హెల్త్ చెకప్స్ చేయించుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్య సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
నంద్ కిషోర్ గోయెంకా పాటించిన ఐదు ముఖ్య సూత్రాలు:
1. ప్రతిరోజు భౌతిక ఆరోగ్యం..
నిత్య జీవితంలో శారీరకంగా చురుగ్గా ఉండటం వయసు పై ప్రభావం చూపుతుంది. నడక లేదా యోగా వంటివి చేయడం మంచిది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, 65 ఏళ్లు పైబడిన వారు ప్రతి వారం కనీసం 150 నిమిషాల శారీరక శ్రమను తప్పనిసరిగా చేయాలి. నంద కిషోర్ కూడా యాక్టీవ్గా ఉండటానికి ఇది తోడ్పడింది.
2. సమతుల్యమైన మొక్కల ఆధారిత ఆహారం:
మనం తీసుకునే ఆహారమే మన జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఉదయం లేవగానే పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, విత్తనాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఇవి శరీరానికి అవసరమైన ఖనిజాలను, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులను అందిస్తాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు మెదడు, రోగనిరోధక శక్తికి కూడా సహాయపడతాయి.
3. కచ్చితంగా మంచి నిద్ర:
కేవలం నిద్రపోవడం మాత్రమే కాదు.. ఎంత నాణ్యమైన నిద్ర పోతున్నామన్నది ముఖ్యం. మంచి నిద్ర మెదడు, రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. పెద్దవారు ప్రతిరోజూ ఏడు నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు నాణ్యమైన నిద్ర పోవడం ఆరోగ్యకరం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
4. ఒత్తిడి నియంత్రణ, మానసిక చురుకుదనం..
ఈ బిజీ జీవితంలో వచ్చే సమస్యలను ఒత్తిడికి గురికాకుండా తేలికగా తీసుకోవాలి. దీనివల్ల రక్తపోటు, మెదడు ఆరోగ్యం మెరుగుపడతాయి. ఈ స్ట్రెస్ నిర్వహించడానికి ధ్యానం, లోతైన శ్వాస, ప్రార్థనల ద్వారా మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదని అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ తెలిపింది.
5. సామాజిక సంబంధాలు:
ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సామాజిక సంబంధాల ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. హార్వార్డ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, బలమైన సామాజిక సంబంధాలు ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడి, దీర్ఘాయువుకు అవకాశం ఉంటుందని తేలింది. అదే నంద్ కిషోర్ జీవితంలో జరిగింది. ఇది మనందరికీ ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా మారింది. (Disclaimer: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇది వైద్యుల సలహా లేదా చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. మీ ఆరోగ్యం లేదా ఏదైనా వైద్య సమస్యకు సంబంధించిన సందేహాలు ఉంటే తప్పనిసరిగా అర్హత కలిగిన వైద్యుడు లేదా ఆరోగ్య నిపుణులను సంప్రదించండి..)
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