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Natural Snake Repellent: ఈ వాసన చూస్తే పాములు కిలోమీటర్ పారిపోతాయి..ఇవి ఇంట్లో ఉంటే వాసనకు మీ దరిదాపుల్లోకి రావు!

Natural Snake Repellent Smells: ఇటీవలే కురిసిన చెదురుమదురు వానలకు పాములు తరచూ బయట కనిపిస్తున్నాయి. అయితే పాములు రాకను ఆపేందుకు ఓ ఇంటి చిట్కా ఉంది. కొన్ని లేపనాల వాసనతో పాములు ఇంట్లోకి రాకుండా అరికట్టవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 09, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:25 PM IST
Natural Snake Repellent: ఈ వాసన చూస్తే పాములు కిలోమీటర్ పారిపోతాయి..ఇవి ఇంట్లో ఉంటే వాసనకు మీ దరిదాపుల్లోకి రావు!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Natural Snake Repellent: ఈ వాసన చూస్తే పాములు కిలోమీటర్ పారిపోతాయి..ఇవి ఇంట్లో ఉంటే వాసనకు మీ దరిదాపుల్లోకి రావు!
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