/Natural Snake Repellent: ఈ వాసన చూస్తే పాములు కిలోమీటర్ పారిపోతాయి..ఇవి ఇంట్లో ఉంటే వాసనకు మీ దరిదాపుల్లోకి రావు!

Natural Snake Repellent Smells: వర్షాకాలంతో సహా అనేక సందర్భాల్లో ఇళ్లు, తోటలు, గ్యారేజీల వద్ద పాములు కనిపిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా ఇళ్ల చుట్టూ పొదలు పెరగడం, చెత్త పేరుకుపోవడం లేదా ఆహారం కోసం ఎలుకలు అధికంగా ఉండటం వల్ల ఆ ప్రాంతానికి పాములు వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
ఇంటి పరిసరాల్లోకి పాములు రాకుండా నివారించేందుకు దాల్చినచెక్క నూనె, లవంగ నూనె, వెల్లుల్లి, నిమ్మగడ్డి, బంతి పూలు వంటి ఘాటైన వాసన గల సహజ పదార్థాలను కొందరు ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ఈ సహజ సువాసనలు పాములను 100% అరికడతాయనే గ్యారెంటీ ఏమీ లేదు. ఇవి కేవలం అదనపు ముందుజాగ్రత్త చర్యగా మాత్రమే పనిచేస్తాయి
పాముల ముప్పు నుండి రక్షణ పొందడానికి కేవలం వాసనలపైనే ఆధారపడకుండా, ఇంటి చుట్టూ పరిశుభ్రత పాటించడం, పొదలు, చెత్తను తొలగించడం, ఇంటికి ఉన్న పగుళ్లను మూసివేయడం అత్యంత కీలకమని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు.
సహజ వాసనల ప్రభావం..
పాములను దూరంగా ఉంచడానికి కొన్ని ఘాటైన సువాసనలు ఉపయోగపడతాయని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి.
దాల్చినచెక్క నూనె లేదా పొడి..
దాల్చినచెక్క నూనెలోని ఘాటైన వాసన పాములకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని యునైటెడ్ స్టేట్స్కు చెందిన USDA యానిమల్ అండ్ ప్లాంట్ హెల్త్ ఇన్స్పెక్షన్ సర్వీస్ (APHIS) పేర్కొంది. దాల్చినచెక్కలో ఉండే సిన్నమాల్డిహైడ్ అనే సమ్మేళనం కూడా పాములను దూరంగా ఉంచుతుంది. ఇంటి ప్రవేశ ద్వారాలు, గ్యారేజీలు లేదా తోట అంచుల్లో దీనిని చల్లవచ్చు. అయితే దీనిని వాడేటప్పుడు ఇంట్లోని పిల్లలు, పెంపుడు జంతువుల భద్రతను గమనించాలి.
లవంగ నూనె, వెల్లుల్లి..
లవంగ నూనెలోని ఘాటు వాసనకు పాములు దూరంగా ఉంటాయని భావిస్తారు. అలాగే వెల్లుల్లిలోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాల వల్ల వచ్చే ప్రత్యేక వాసన పాములకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.
నిమ్మగడ్డి, బంతి పూలు..
నిమ్మగడ్డి విడుదల చేసే సిట్రోనెల్లా వాసన, బంతి పూల వేర్ల నుండి వెలువడే సమ్మేళనాలు కూడా పాములను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
పరిశుభ్రతే అసలైన రక్షణ..
ఈ సహజ పద్ధతులు కేవలం అదనపు రక్షణగా మాత్రమే తోడ్పడతాయి గానీ, పాములను పూర్తిగా నివారిస్తాయని ఎలాంటి హామీ లేదు. వాసనల కంటే ఇంటి పరిసరాల పరిశుభ్రత అత్యంత ముఖ్యం.
పగుళ్లు మూసివేయడం: గోడలు, నేలలో ఉన్న పగుళ్లు, రంధ్రాలు, తలుపుల కింద ఉన్న ఖాళీలను మూసివేయాలి.
దాక్కునే స్థలాలు తగ్గించడం: పొదలు, రాళ్ల కుప్పలు, చెత్త, కట్టెల నిల్వలను తొలగించి పాములు ఆశ్రయం పొందే ప్రదేశాలు లేకుండా చూసుకోవాలి.
ఎలుకల నియంత్రణ: ఎలుకలు వృద్ధి చెందకుండా ఆహార వ్యర్థాలను బయట పారవేయకూడదు.
పాము కనిపిస్తే ఏం చేయాలి?
ఒకవేళ ఇంట్లో లేదా పెరట్లో పాము కనిపిస్తే, దానిని పట్టుకోవడానికి, కొట్టడానికి లేదా చంపడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రయత్నించవద్దు. దానికి సురక్షితమైన దూరం పాటించి, వెంటనే స్థానిక అటవీ శాఖ లేదా శిక్షణ పొందిన పాముల నిపుణుల సహాయం తీసుకోవడమే సురక్షితమైన మార్గం.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ద్వారా మాత్రమే పాఠకాసక్తి కోసం పొందుపరిచినది. దీన్ని పాటించేముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
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