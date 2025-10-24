Weight Loss Tea: ఈ స్పెషల్ టీ తాగితే మీ కొండలాంటి పొట్ట మంచులా కరిగిపోతుంది..!

Natural Weight Loss Tea: టీ తాగడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వివిధ రకాల టీలు కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణం నుండి బరువు తగ్గడం వరకు అనేక సమస్యలకు సహాయపడతాయి. టీ లేదా డికాక్షన్ కాకుండా ఈ ప్రత్యేక పదార్థాలతో తయారు చేసిన టీ తాగడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు.
ఈ ప్రత్యేక పదార్థాలతో తయారు చేసిన టీ తాగడం వల్ల సాధారణ టీ కషాయం కంటే అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఈరోజు, ఆ స్పెషల్ టీ ఏమిటో, దానిని ఎలా తయారు చేయాలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
పుదీనా టీ: పుదీనా ఆకులు అజీర్ణానికి గొప్ప ఔషధం. ఈ ఆకుల నుండి ఔషధం కూడా తయారు చేస్తారు. అయితే, ఈ ఆకుల నుండి తయారుచేసిన టీ అజీర్ణం, దుర్వాసన, మానసిక అలసటను నివారించడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ టీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. తాజా పుదీనా ఆకులను వేడి నీటిలో వేసి, మరిగించి, కొంతసేపు మూత పెట్టండి. కావాలనుకుంటే, మీరు పుదీనా ఆకుల పొడిని కూడా జోడించవచ్చు. మీరు ఇలా పుదీనా టీ తయారు చేసుకోవచ్చు.
లవంగం టీ: జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి లవంగం మంచి ఎంపిక. లవంగాలలోని పదార్థం జీర్ణ ఎంజైమ్ల విడుదలకు సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఉండే యూజినాల్ జీర్ణవ్యవస్థలో వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా, జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. లవంగాలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడతాయి. వేడి నీటిలో కొన్ని లవంగాలను ఉడకబెట్టండి. మీరు కోరుకుంటే అల్లం జోడించవచ్చు.
జీలకర్ర టీ: జీలకర్ర జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. ఇందులో శోథ నిరోధక లక్షణాలు ఉన్నాయి. జీలకర్ర అపానవాయువు, గ్యాస్, అజీర్ణం నుండి ఉపశమనం పొందడంలో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఇది ఆందోళనను తగ్గించడంలో, మంచి నిద్రను ప్రోత్సహించడంలో సహాయపడుతుంది. జీలకర్రను నీటితో మరిగించి వడకట్టడం కడుపు సమస్యలకు మంచిది.
