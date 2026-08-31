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40 దాటినా చెరగని అందం.. ‘టాక్సిక్’ లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార సీక్రెట్ డైట్! రోజూ ఉదయం తాగే ఆ పానియం ఇదే!

ఇటీవల విడుదలైన 'టాక్సిక్' సినిమాలో నటించి నయనతార మళ్ళీ సినీ ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. ఈ సినిమాలో గంగా పాత్రలో నటిస్తూ అందరినీ మెప్పించింది. ఆగస్టు 26న ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. అయితే 40 ఏళ్ల వయసులో కూడా నయనతార ఇంత ఫిట్‌గా ఉండటానికి కారణం ఏంటో మీకు తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 31, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:04 AM IST
40 దాటినా చెరగని అందం.. ‘టాక్సిక్’ లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార సీక్రెట్ డైట్! రోజూ ఉదయం తాగే ఆ పానియం ఇదే!
Image Credit: Nayantharas Fitness Routine:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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