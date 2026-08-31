/40 దాటినా చెరగని అందం.. ‘టాక్సిక్’ లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార సీక్రెట్ డైట్! రోజూ ఉదయం తాగే ఆ పానియం ఇదే!

Nayantharas Fitness Routine: నయనతారను లేడీ సూపర్ స్టార్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈరోజు మనం నయనతార ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'టాక్సిక్' సినిమాలో నయనతార నటన, ఆమె స్టైల్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆమె ఫిట్నెస్. స్క్రీన్పై ఆమె అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది. 20 ఏళ్లుగా సినిమా రంగంలో కొనసాగుతున్న నయనతార ఫిట్నెస్ రహస్యం ఏమిటంటే, ఆమె క్రమం తప్పకుండా వర్కౌట్స్, ఎక్సర్సైజులు చేస్తూ ఉంటారు. ఆమె డైలీ రొటీన్లో క్రమం తప్పని వ్యాయామంతో పాటు పోషకమైన ఆహారం తీసుకోవడం వల్లే 40 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఇంత ఫిట్గా, అందంగా కనిపిస్తున్నారు.
నయనతార ఫిట్నెస్ రొటీన్..
ఆమె డైట్లో ఫిట్నెస్ అనేది ప్రతిరోజూ తప్పనిసరి. బరువును నియంత్రించడానికి, బాడీని టోన్ చేయడానికి ఇది ఎంతో ముఖ్యం. అంతేకాకుండా, నయనతార ప్రతిరోజూ యోగా కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఆమె మానసిక శక్తిని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. తన సినిమాల కోసం సిద్ధమయ్యే ముందు యోగా చేయడం ఆమె డైలీ లైఫ్ స్టైల్లో ఒక భాగమైపోయింది. జిమ్ వర్కౌట్స్తో పాటు యోగా చేయడం వల్ల ఆమెకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఇది శరీర బలాన్ని పెంచుతుంది, ముఖ్యంగా బిజీగా ఉండేవారికి ఇది ఎంతో అవసరం.
నయనతార డైట్..
40 ఏళ్ల వయసులో కూడా నయనతార ఇంత అందంగా, ఫిట్గా ఉండటానికి ఆమె డైట్ కూడా ఒక ముఖ్య కారణం. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడమే తన ఫిట్నెస్ రహస్యమని 2024లో జరిగిన ఒక ఈవెంట్లో ఆమె స్వయంగా చెప్పారు. ఆమె ఆహారాన్ని ఎప్పుడూ మితంగా మాత్రమే తీసుకుంటారు.
ఇంటి ఆహారానికే ప్రాధాన్యత..
ఎంత బిజీగా ఉన్నా నయనతార ఇంటి ఆహారానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. షూటింగ్లకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇంటి నుండి తెచ్చుకున్న బాక్స్ను తీసుకువెళ్లడం ఆమె అలవాటు. దీనివల్ల ఆమె జంక్ ఫుడ్ తినకుండా ఉంటున్నారు. ఆమె తన డైట్లో పండ్లు, కూరగాయలు, గుడ్లు, మాంసానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మధ్యాహ్న భోజనంలో కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు ఇతర ఖనిజాలు ఉండేలా చూసుకుంటారు. అంతేకాకుండా, హైడ్రేషన్ కోసం ప్రతిరోజూ కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతుంటారట.
సరైన నిద్ర..
ఆమె డైట్లో నిద్ర కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. వర్కౌట్స్, ట్రావెలింగ్ వల్ల రోజంతా అలసిపోతారు కాబట్టి, తిరిగి శక్తిని పొందడానికి సరైన నిద్ర చాలా అవసరం. అందుకే రోజూ నిద్ర కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
ఇటీవల విడుదలైన టాక్సిక్ సినిమాలో నయనతార గంగా పాత్రలో నటిస్తూ మరోసారి మెప్పించారు. ఈ సినిమాకు గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వం వహించారు. నయనతార కేవలం షూటింగ్లతోనే కాకుండా, తన భర్త ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఇతర దేశాలకు ప్రయాణాలు కూడా చేస్తుంటారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను ఆమె ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూనే ఉంటారు.
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