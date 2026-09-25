Neck Massage Dangers: హెయిర్కట్ పూర్తయిన తర్వాత బార్బర్ షాప్లో మెడను అటు ఇటు తిప్పుతూ 'కట్.. కట్' అని శబ్దం వచ్చేలా మసాజ్ చేయడం చాలామందికి అలవాటు. ఇలా చేయడం వల్ల తీవ్రమైన అలసట తగ్గి, ఏదో తెలియని ఉపశమనం లభించినట్లు అనిపిస్తుంది. దాంతో చాలామంది దీనిని హెయిర్కట్లో ఒక భాగమని భావిస్తారు. అయితే..ఇలా సరదాగా చేయించుకునే మెడ మసాజ్ ఒక్కోసారి ప్రాణాలకే ప్రమాదం తెచ్చిపెడుతుందని న్యూరోసర్జన్లు తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. మెడను ఒక్కసారిగా బలంగా, వేగంగా తిప్పడం వల్ల రక్తనాళాలు, నరాలు వెన్నుపూసకు తీవ్రమైన గాయాలయ్యే అవకాశం ఉందని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
స్ట్రోక్కు దారితీసే భయానక ప్రమాదం:
మన మెడ భాగంలో మెదడుకు నిరంతరం రక్తాన్ని సరఫరా చేసే అతిముఖ్యమైన 'వెర్టీబ్రల్ ఆర్టరీలు' ఉంటాయి. సలూన్లలో మెడను వేగంగా, తీవ్రమైన ఒత్తిడితో తిప్పినప్పుడు ఈ రక్తనాళాల లోపలి గోడలు చీలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ విధంగా రక్తనాళం దెబ్బతిన్న చోట రక్తం గడ్డకట్టుకుపోతుంది. అలా గడ్డకట్టిన రక్తం మెదడుకు జరిగే ప్రసరణను అడ్డుకుంటే అకస్మాత్తుగా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రభావం మసాజ్ చేయించుకున్న వెంటనే కనిపించవచ్చు లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని రోజుల తర్వాత కూడా లక్షణాలు బయటపడతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
నరాలు దెబ్బతింటే వెంటిలేటర్పైకి వెళ్లే పరిస్థితి:
మెడ ప్రాంతంలో అత్యంత సున్నితమైన వెన్నుపాము, శరీర అవయవాలను నియంత్రించే కీలకమైన నరాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా శ్వాసక్రియను నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషించే 'ఫ్రెనిక్ నరం" ఈ మసాజ్ వల్ల దెబ్బతింటే శ్వాస తీసుకోవడం తీవ్ర కష్టంగా మారుతుంది. కొన్ని తీవ్రమైన కేసుల్లో డయాఫ్రమ్ పనిచేయకుండా పోయి, రోగికి వెంటిలేటర్ సహాయం అందించాల్సిన అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇప్పటికే మెడలో డిస్క్ సమస్యలు, ఎముకల బలహీనత లేదా స్పాండిలోసిస్ ఉన్నవారికి ఈ ప్రమాదం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక్కసారిగా మెడను మెలితిప్పడం వల్ల వెన్నుపాముపై ఒత్తిడి పెరిగి కాళ్లు, చేతులు మొద్దుబారడం లేదా శాశ్వతంగా పక్షవాతానికి గురికావడం జరుగుతుంది.
కీళ్లు, కండరాల అస్థిరత..వృద్ధులకు మరింత ముప్పు:
మెడను బలంగా తిప్పడం వల్ల కేవలం నరాలే కాకుండా, అక్కడ ఉండే కండరాలు, లిగమెంట్లు తీవ్రంగా గాయపడతాయి. తరచూ సలూన్లలో ఇలాంటి నెక్ క్రాకింగ్ చేయించుకోవడం వల్ల మెడ కీళ్లలో అస్థిరత ఏర్పడి, దీర్ఘకాలిక నొప్పి, కండరాలు పట్టేయడం వంటి నరాల సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ముఖ్యంగా వయసు పెరిగిన వారిలో ఎముకలు బలహీనంగా ఉంటాయి కాబట్టి, సలూన్ మసాజ్ల వల్ల మెడ ఎముకలు విరిగే ప్రమాదం కూడా ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ ప్రమాదకర లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అలర్ట్ అవ్వండి:
*సెలూన్లో హెయిర్కట్ లేదా నెక్ మసాజ్ చేయించుకున్న తర్వాత క్రింది లక్షణాలలో ఏవి కనిపించినా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
*ముఖం లేదా శరీరంలో ఏదో ఒకవైపు అకస్మాత్తుగా తిమ్మిరి రావడం లేదా బలహీనపడటం
*మాట తడబడటం లేదా సరిగా మాట్లాడలేకపోవడం
*హఠాత్తుగా తల తిరగడం, కంటి చూపు మసకబారడం, నడుస్తున్నప్పుడు అడుగులు తడబడటం
*అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన తలనొప్పి లేదా తట్టుకోలేని మెడ నొప్పి రావడం
ఈ లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటే తగ్గుతుందిలే అని ఇంట్లోనే వేచి చూడటం అత్యంత ప్రమాదకరం. ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే న్యూరాలజీ .. స్ట్రోక్ చికిత్స అందుబాటులో ఉన్న అత్యవసర ఆసుపత్రికి బాధితుడిని తరలించాలి. ఇకపై మీరు హెయిర్కట్ కోసం బార్బర్ షాప్కి వెళ్లినప్పుడు కేవలం జుట్టు కత్తిరింపు వరకు మాత్రమే పరిమితం కావాలని, మెడను బలంగా తిప్పే ఎలాంటి మసాజ్లనైనా ఖచ్చితంగా వద్దు అని చెప్పడమే అత్యంత సురక్షితమైన మార్గమని వైద్య ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి