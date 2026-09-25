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హెయిర్‌కట్ తర్వాత ఆ మసాజ్ చేయిస్తున్నారా?.. ప్రాణాలకే ప్రమాదం, నరాలు దెబ్బతినే ఛాన్స్..!!

Neck Massage Dangers: హెయిర్‌కట్ పూర్తయిన తర్వాత బార్బర్ షాప్‌లో మెడను అటు ఇటు తిప్పుతూ 'కట్.. కట్' అని శబ్దం వచ్చేలా మసాజ్ చేయడం చాలామందికి అలవాటు. ఇలా చేయడం వల్ల తీవ్రమైన అలసట తగ్గి, ఏదో తెలియని ఉపశమనం లభించినట్లు అనిపిస్తుంది. దాంతో చాలామంది దీనిని హెయిర్‌కట్‌లో ఒక భాగమని భావిస్తారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 25, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:10 PM IST
హెయిర్‌కట్ తర్వాత ఆ మసాజ్ చేయిస్తున్నారా?.. ప్రాణాలకే ప్రమాదం, నరాలు దెబ్బతినే ఛాన్స్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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హెయిర్‌కట్ తర్వాత ఆ మసాజ్ చేయిస్తున్నారా?.. ప్రాణాలకే ప్రమాదం, నరాలు దెబ్బతినే ఛాన్స్..!!
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