Neelakurinji 2026 Blooms: ప్రకృతి ఎప్పుడు ఎలాంటి అద్భుతాలను సృష్టిస్తుందో ఊహించడం చాలా కష్టం.. పచ్చని కొండలపై నీలిరంగు తివాచీ పరిచినట్లు ఉండే మున్నార్ అందాలు పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి.. ముఖ్యంగా 12 ఏళ్లకు ఒకసారి మాత్రమే పూసే అరుదైన నీలకురింజి పూల కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రకృతి ప్రేమికులు కళ్ళు కాయలు కాసేలా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు.. అయితే, ఈ అద్భుత ఘట్టాన్ని చూసేందుకు అందరూ అనుకున్నట్లుగా 2030 వరకు ఆగాల్సిన పనిలేదు.. ఎందుకంటే పర్యాటకులకు పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఇస్తూ అంచనాల కంటే.. దాదాపు నాలుగు ఏళ్ల ముందే మున్నార్ కొండల్లో ఈ పూలు పూసాయి..
సాధారణంగా మున్నార్ లోని ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్లో కనిపించే నీలకురింజి పూలు అత్యంత ప్రసిద్ధి.. అవి గతంలో 2018లో వికసించాయి.. ఆ తర్వాత 12 ఏళ్ల జీవిత చక్రం ప్రకారం దాదాపు 2030లో పూయాల్సి ఉంటుంది.. కానీ ప్రకృతిలో దాగివున్న అసలు మ్యాజిక్ ఇక్కడే ఉంది.. పశ్చిమ కనుమల్లో విభిన్న రకాల నీలకురింజి మొక్కలు ఉన్నాయి.. ఇప్పుడు వికసించిన పూలు ఆ 2030 నాటి రకానికి చెందినవి కావని అక్కడున్న స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. చొక్రముడి, మట్టుపెట్టి ప్రాంతాల్లో పూలు తమ సొంత 12 ఏళ్ల సైకిల్ను ఫాలో అవుతూ ఇప్పుడు వికసించాయి.. ఇవి చివరిసారిగా 2014లో వికసించాయని.. కాబట్టి లెక్కల ప్రకారం సరిగ్గా 2026లో మళ్లీ పుసాయని అక్కడి స్థానికులు చెబుతున్నారు..
వీటిని కొంతమంది స్ట్రోబిలాంథెస్ కుంతియానాగా కూడా పిలుస్తారు.. ఎందుకంటే వీటి శాస్త్రీయ నామం అదే కాబట్టి. మొక్కతన జీవితకాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే పూలు పూసి.. ఆ తర్వాత విత్తనాలను రాల్చి చనిపోతూ ఉంటుంది.. ఆ విత్తనాలు మళ్లీ మొలకెత్తి పూలు పూయడానికి దాదాపు 12 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది.. తమిళంలో నీల అంటే బ్లూ అని అర్థం.. కురుంజి అంటే పర్వతపు పువ్వు అని అర్ధాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది. అందమైన పూలవల్లే నీలగిరి పర్వతాలకు ఆ పేరు వచ్చింది. కేరళలో సుమారు 43 రకాల ఈ పూలకు సంబంధించిన జాతులు ఉండగా.. మున్నార్ ప్రాంతంలో సుమారు 3000 హెక్టార్లలో ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయని లెక్కలు చెబుతున్నాయి..
ప్రస్తుతం ఛోక్రముడి కొండల వాలులో.. ఈ నీలకురుంజి పూలు పూయడం ప్రారంభించాయి.. అక్టోబర్ నెల నుంచి సెప్టెంబర్ నెలకి ఇవి మరింత విస్తరించి పూర్తిస్థాయిలో కనువిందు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని అక్కడి స్థానికులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మట్టుపెట్టి సమీపంలో ఉండే ఎడలిమేడు, సెవెన్మల, గుండమల, మీసపులిమల వంటి ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో ఈ పూలకు సంబంధించిన అరుదైన ప్రకృతి రమణీయతను వీక్షించవచ్చని వారు చెబుతున్నారు.. మళ్లీ ఈ ప్రాంతాల్లో ఈ పూలను చూడాలంటే దాదాపు 2038 వరకు ఆగాల్సిందేనట..
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