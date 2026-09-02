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12 ఏళ్లకు ఒకసారి పూసే నీలకురింజి.. 2030 వరకు ఆగాల్సిన పనిలేదు.. మున్నార్‌లో ఇప్పుడే వికసించాయ్‌!

Neelakurinji Blooms: కొన్ని రకాల పూలు చాలా అరుదుగా పూస్తూ ఉంటాయి. అయితే, ఎంతమందికి 12 ఏళ్లకోసారి పూసే నీలకురింజి పువ్వు తెలుసు?.. ఇప్పుడు ఈ పూలు వికసించాయి. మున్నార్ కొండల్లో ఈ పూలు పూయడం విశేషం.. ఏయే ప్రాంతాల్లో ఈ పూలను చూడవచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 02, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:50 PM IST
12 ఏళ్లకు ఒకసారి పూసే నీలకురింజి.. 2030 వరకు ఆగాల్సిన పనిలేదు.. మున్నార్‌లో ఇప్పుడే వికసించాయ్‌!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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