Bad Habits: రాత్రిపూట ఈ పాడుపనులు చేయడం ఆపేయండి..లేదంటే అంతే సంగతులు!

Night Time Bad Habits: తెలిసి లేదా తెలియకుండానే, ప్రజలు రాత్రిపూట కొన్ని చెడు అలవాట్లను అలవర్చుకుంటారు. ఈ అలవాట్లు మన నిద్రతో పాటు మన శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి. అయితే ఇలాంటి అలవాట్ల ఉంటే వెంటనే వదిలేయండి. లేదంటే జీవితాంతం బాధపడతారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 21, 2025, 05:37 PM IST

మంచి ఆరోగ్యానికి రాత్రి నిద్ర ముఖ్యం. రోజంతా హడావిడి తర్వాత, శరీరం రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తద్వారా మరుసటి రోజు మనం రోజును ఆనందంగా ప్రారంభించవచ్చు. కానీ చాలా మంది నిద్ర తర్వాత మేల్కొనడం ద్వారా అలసిపోతారు. వారి అలసట తగ్గదు. ఇది రాత్రిపూట 3 మురికి అలవాట్ల కారణంగా ఉంటుంది.

రాత్రిపూట 3 చెడు అలవాట్లను పాటిస్తే, అది మీ శరీరం, మానసిక ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి మీ ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావం చూపే అలవాట్లు ఏమిటి? ఏ అలవాట్లు వదులుకోవాలో తెలుసుకుందాం..?

ఈ రోజుల్లో ప్రజలు పడుకున్న వెంటనే తమ చేతుల్లో మొబైల్ ఫోన్‌లను పట్టుకుంటారు. మొబైల్ ఫోన్‌లను చూస్తూ గంటలు గడిచిపోతాయి. ప్రజలు నిద్రపోయే వరకు మాత్రమే తమ ఫోన్‌లను ఉపయోగిస్తారని అనుకుంటారు. కానీ వాస్తవానికి, ఫోన్‌ను నిరంతరం ఉపయోగించడం వల్ల వారు అర్ధరాత్రి వరకు నిద్రపోరు. మొబైల్ ఫోన్ విడుదల చేసే నీలి కాంతి నిద్ర హార్మోన్ మెలటోనిన్‌ను ప్రభావితం చేస్తుంది. దీనివల్ల నిద్ర సమస్యలు వస్తాయి. అలాగే రాత్రిపూట ఫోన్‌ను ఉపయోగించడం వల్ల కళ్ళపై ఒత్తిడి పెరగడంతో పాటు మెదడు సరిగ్గా పనిచేయదు. కాబట్టి పడుకునే 30 నిమిషాల ముందు ఫోన్‌ను ఉపయోగించడం మానేయాలి.

రాత్రిపూట భారీగా, కారంగా ఉండే ఆహారం తినడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి. ఇది గ్యాస్, అసిడిటీ, కడుపు నొప్పికి కూడా కారణమవుతుంది. రాత్రి ఆలస్యంగా తినడం, కారంగా ఉండే ఆహారం తినడం వల్ల నిద్రపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది కడుపు బరువుగా మారుతుంది. కాబట్టి రాత్రి త్వరగా తినండి, తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ విధంగా రాత్రివేళలో తిన్న ఆహారం జీర్ణమవుతుంది.

మన శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి మంచి నిద్ర చాలా అవసరం. మీరు నిద్రపోకపోతే, మీ మెదడు సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. రాత్రి ఆలస్యంగా మేల్కొని ఉండటం వల్ల హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల ఒత్తిడి, చిరాకు, మరుసటి రోజు ఏకాగ్రత లేకపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి, ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా నిద్రపోయే సమయాన్ని పాటించండి. మీరు ప్రతిరోజూ 7 నుండి 8 గంటలు నిద్రపోయేలా చూసుకోండి. 

