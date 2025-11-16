Safe Investment: ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే చాలు.. డబుల్‌ ప్రాఫిట్‌

Kisan Vikas Patra: భవిష్యత్లో ఆర్థిక భరోసా ఉండాలంటే ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికలు వేసుకోవాల్సి ఉంది. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం పొందే పథకాలు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటిలో పోస్టాఫీస్కు సంబంధించిన ఒక పథకం ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా లాభం వచ్చే పథకం ఒకటి ఉంది. ఆ పథకం పేరు కిసాన్ వికాస్ పత్ర. తపాలా శాఖ అందిస్తున్న ఈ పథకంతో నిశ్చితంగా పెట్టుబడి పెట్టి స్థిరమైన ఆదాయం పొందవచ్చు. కిసాన్ వికాస్ పత్ర పథకం పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Also Read: Mahesh Babu: రాజమౌళి 'వారణాసి'తో మా నాన్న కృష్ణ కోరిక నెరవేరింది: హీరో మహేశ్ బాబు
పోస్టాఫీసులో చాలా పొదుపు పథకాలు ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతుతో ఇండియా పోస్ట్ అందించే అత్యంత విశ్వనీయమైన.. సురక్షితమైన పెట్టుబడి పథకాలలో ఒకటిగా కిసాన్ వికాస్ పత్ర ఉంది. కచ్చితమైన రాబడితో తక్కువ-రిస్క్ పెట్టుబడులు పొందాలనుకునే వారు ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. దీర్ఘకాలికంగా స్థిరంగా రాబడి ఈ పథకం ద్వారా లభిస్తుంది. కిసాన్ వికాస్ పత్ర పథకం పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి ప్రభుత్వ హామీతో కూడిన భద్రత అందుతుంది.
Also Read: Mahesh Babu Movie Name: మహేష్ బాబు-రాజమౌళి మూవీ టైటిల్ ఇదే.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..?
కిసాన్ వికాస్ పత్ర పథకంలో పెట్టుబడి తక్కువ మొత్తంతోనే ప్రారంభించవచ్చు. రూ.1,000తో పొదుపు ప్రారంభించి.. అనంతరం ఎంతైనా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. పెట్టుబడి విషయంలో ఎలాంటి పరిమితి లేదు. కిసాన్ వికాస్ పత్ర పథకంపై ప్రస్తుతం 7.5 శాతం చక్రవడ్డీ ఉంది. దీంతో పెట్టిన మీ పెట్టుబడి సుమారు 115 నెలల్లో (9 సంవత్సరాలు 7 నెలలు) రెట్టింపు అవుతుంది. వడ్డీ రేటును ప్రభుత్వం కాలానుగుణంగా సవరిస్తుంది.
Also Read: Ticket Price Hike: భక్తులకు భారీ షాక్.. అడ్డగోలుగా కొండగట్టు ఆలయ ధరల పెంపు
==> కిసాన్ వికాస్ పత్రలో ఎవరైనా తమ పేరుతో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇద్దరు, ముగ్గురు కలిసి కూడా జాయింట్ ఖాతాదారులుగా పొదుపు చేయవచ్చు
==> మైనర్లు అయితే తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల ద్వారా కిసాన్ వికాస్ పత్రలో చేరవచ్చు.
==> కిసాన్ వికాస్ పత్ర ఖాతా తెరవడానికి పోస్టాఫీసు లేదా ఏదైనా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకును సందర్శించాలి.
==> ఆధార్ కార్డు, గుర్తింపు ధ్రువీకరణ, చిరునామా ధ్రువీకరణ వంటి ప్రాథమిక డాక్యుమెంట్లు అవసరం
ముందస్తు విత్ డ్రా
==> పెట్టిన పెట్టుబడిని అత్యవసర సమయంలో డ్రా చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. 2.5 సంవత్సరాల తరువాత అత్యవసర పరిస్థితులలో మీ పెట్టుబడి సొమ్మును తీసుకోవచ్చు
==> కేవీపీ సర్టిఫికెట్లను బ్యాంకుల వద్ద తాకట్టు పెట్టి లోన్ పొందే అవకాశం ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి