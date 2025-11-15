English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • White Hair: తెల్ల జుట్టు శాశ్వతంగా నల్లగా మారే ఉపాయం..జుట్టు రాలే సమస్యకి పెట్టండి పుల్‌స్టాప్!

White Hair: తెల్ల జుట్టు శాశ్వతంగా నల్లగా మారే ఉపాయం..జుట్టు రాలే సమస్యకి పెట్టండి పుల్‌స్టాప్!

Onion Hair Oil Benefits: మనలో చాలామందికి చిన్న వయసులోనే జుట్టు రాలడంతో పాటు తెల్ల జుట్టు సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న వారికి మన వంట ఇంట్లో దొరికే ఓ పదార్థంతో ఈ సమస్యకు టాటా చెప్పొచ్చు. ఇంతకీ తెల్లజుట్టును నల్లగా మార్చే ఆ ఔషధం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 15, 2025, 02:27 PM IST

White Hair: తెల్ల జుట్టు శాశ్వతంగా నల్లగా మారే ఉపాయం..జుట్టు రాలే సమస్యకి పెట్టండి పుల్‌స్టాప్!

Onion Hair Oil Benefits: మారుతున్న వాతావరణం, జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా మనలో చాలామందికి చిన్న వయసులోనే జుట్టు రాలడంతో పాటు తెల్ల జుట్టు సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న వారికి మన వంట ఇంట్లో దొరికే ఓ పదార్థంతో ఈ సమస్యకు టాటా చెప్పొచ్చు. ఇంతకీ తెల్లజుట్టును నల్లగా మార్చే ఆ ఔషధం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

వంటింట్లో దొరికే ఉల్లిపాయ తొక్కలతో కొబ్బరినూనెను కలిపి ఈ అద్భుతమైన నూనెను తయారు చేయాలి. ఇది జుట్టు రాలే సమస్యతో పాటు తెల్ల జుట్టును నివారిస్తుంది. ఈ నూనెను తయారు చేసేందుకు ఒక గిన్లోనె ఉల్లిపాయ తొక్కలు, తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, మెంతులతో పాటు కొబ్బరి నూనె తీసుకోవాలి.

ఆ తర్వాత గ్యాస్ మీద గిన్నె పెట్టి 4 చెంచాల మెంతులు, ఉల్లిపాయ తొక్క, తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను బాగా వేయించాలి. అవి నల్లగా మారిన తర్వాత.. కొబ్బరి నూనె వేసి బాగా మరిగేలా చేయాలి. చల్లబడిన తర్వాత ఓ సీసాలో భద్రపరచాలి. 

అలా తయారు చేసిన నూనెను తలకు రాసుకోవడం వల్ల తెల్ల జుట్టు సమస్యకు మేలు చేస్తుంది. దీన్ని వారానికి రెండు సార్లు వాడితే తలలో స్వేద రంధ్రాలు తెరచుకుంటాయి. ఉల్లిపాయ తొక్క కొల్లాజెన్‌ను పెంచి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. దీని కారణంగా తెల్ల జుట్టు క్రమంగా నల్లగా మారుతుంది.  

మెంతి గింజల్లో విటమిన్-ఈ జుట్టు మూలాలకు పోషణను అందిస్తుంది. కుదుళ్ల నుంచి జుట్టు బలంగా మారుతంది. దీంతో జుట్టు రాలే సమస్య తగ్గుతుంది.

ఉల్లిపాయతో చేసిన నూనె చుండ్రు సమస్యకు ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ లక్షణాలు తలపై ఉన్న చర్మాన్ని శుభ్రపరడంతో పాటు చుండ్రు సమస్యను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. 

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఇంటి చిట్కాల ద్వారా సంగ్రహించినది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

