Onion Juice Benefits: ఉల్లిపాయ రసాన్ని ఇలా వాడుతున్నారా? లాభం సున్నా! ఆయుర్వేద నిపుణులు సూచనలు!

Onion Juice For Hair Growth: జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, పల్చబడిన జుట్టు సమస్యలకు ఉల్లిపాయ రసం ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారం అని మనందరికీ తెలుసు. అయితే, 90% మంది దీనిని తప్పుగా వాడటం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు రావడం లేదు. జైపూర్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యుడు మనోజ్ దాస్, ఉల్లిపాయ రసాన్ని జుట్టుకు ఎలా అప్లై చేయాలో వివరించారు. ఈ పద్ధతి పాటిస్తే మీ జుట్టు తాడులా బలంగా పెరుగుతుంది!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 21, 2025, 01:52 PM IST

Onion Juice Benefits: ఉల్లిపాయ రసాన్ని ఇలా వాడుతున్నారా? లాభం సున్నా! ఆయుర్వేద నిపుణులు సూచనలు!

Onion Juice For Hair Growth: జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, పల్చబడిన జుట్టు సమస్యలకు ఉల్లిపాయ రసం ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారం అని మనందరికీ తెలుసు. అయితే, 90% మంది దీనిని తప్పుగా వాడటం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు రావడం లేదు. జైపూర్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యుడు మనోజ్ దాస్, ఉల్లిపాయ రసాన్ని జుట్టుకు ఎలా అప్లై చేయాలో వివరించారు. ఈ పద్ధతి పాటిస్తే మీ జుట్టు తాడులా బలంగా పెరుగుతుంది!

మీరు చేస్తున్న పొరపాటు ఏంటి?
చాలామంది ఉల్లిపాయ రసాన్ని నేరుగా తలకు పట్టించి గంటల తరబడి వదిలేస్తారు. దీనివల్ల ఉల్లిపాయలోని సల్ఫర్ ఘాటుకు తల చర్మం పొడిబారిపోతుంది. ఒక్కోసారి జుట్టు రాలడం ఇంకా ఎక్కువవుతుంది. అందుకే ఉల్లిపాయ రసాన్ని కొన్ని ఇతర సహజ పదార్థాలతో కలిపి వాడాలని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది.

'మ్యాజికల్' రెమెడీ
ఈ మిశ్రమాన్ని తయారు చేయడానికి మీకు మూడు ముఖ్యమైన వస్తువులు అవసరం. ఉల్లిపాయ రసంతో జుట్టు పెరుగుదలకు అవసరమైన సల్ఫర్‌ను అందిస్తుంది. అదే విధంగా కలబంద జెల్‌ను తలకు తేమను అందించడంతో పాటు ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గిస్తుంది.ఇది జుట్టు మూలాలను మృుదువుగా మారుస్తుంది.

తయారీ, వాడే విధానం:
స్టెప్ 1: ముందుగా ఒక ఉల్లిపాయను తురిమి దాని నుండి తాజా రసాన్ని తీసుకోండి.
స్టెప్ 2: ఒక గిన్నెలో రెండు స్పూన్ల ఉల్లిపాయ రసం, ఒక స్పూన్ కలబంద జెల్, అర స్పూన్ గ్లిజరిన్ వేసి బాగా కలపండి.
స్టెప్ 3: ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టు కుదుళ్లకు బాగా పట్టించి, మెల్లగా మసాజ్ చేయండి.
స్టెప్ 4: సుమారు 30 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి, ఆపై సున్నితమైన షాంపూతో తలస్నానం చేయండి.

ఈ పద్ధతి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:
రక్త ప్రసరణ: మసాజ్ చేయడం వల్ల తలలో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి కొత్త జుట్టు మొలుస్తుంది. వెంట్రుకలు విరిగిపోకుండా కుదుళ్ల నుండి బలంగా మారుతుంది.

చుండ్రు నివారణ: కలబంద, ఉల్లిపాయలోని యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు చుండ్రును శాశ్వతంగా దూరం చేస్తాయి. గ్లిజరిన్ వల్ల జుట్టు పట్టులా మెరుస్తుంది.

సూచన: ఉల్లిపాయ రసం అందరికీ పడకపోవచ్చు. కాబట్టి దీనిని వాడే ముందు చెవి వెనుక భాగంలో కొద్దిగా రాసి 'ప్యాచ్ టెస్ట్' చేయడం మంచిది.

