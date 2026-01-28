English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Papaya Leaves: గుమ్మడి ఆకులతో కాలేయం క్లీన్‌.. రక్తాన్ని శుద్ది చేసే గుణం..

Papaya Leaves: గుమ్మడి ఆకులతో కాలేయం క్లీన్‌.. రక్తాన్ని శుద్ది చేసే గుణం..

Papaya Leaves Benefits: గుమ్మడి పండును మనం రెగ్యులర్ గా తింటూనే ఉంటాం. అయితే గుమ్మడి ఆకుల్లో కూడా బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇందులో మన శరీరానికి కావాల్సిన ఖనిజాలు, ఎంజైమ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇందులో మెడిసినల్ గుణాలు కూడా ఉంటాయి. కొన్నేళ్లుగా దీన్ని ఔషధాలు వినియోగిస్తున్నారు. ప్రధానంగా కాలేయ పనితీరును మెరుగు చేస్తుంది, ప్లేట్ లెట్స్ సంఖ్యను పెంచుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 28, 2026, 08:19 PM IST

Papaya Leaves: గుమ్మడి ఆకులతో కాలేయం క్లీన్‌.. రక్తాన్ని శుద్ది చేసే గుణం..

Papaya Leaves Benefits: డెంగీ ,మలేరియా వ్యాధి బారిన పడినప్పుడు ఈ గుమ్మడి ఆకులను వినియోగిస్తారు. ఇది ప్లేట్ లెట్ సంఖ్యను పెంచుతుంది. కాలేయ పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. గుమ్మడి ఆకుల్లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇందులో ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. చర్మ ప్రయోజనాలు అంతేకాదు హెయిర్ కేర్ లో కూడా ఈ గుమ్మడి ఆకులను వినియోగిస్తారు. ప్రధానంగా డయాబెటిస్, హైపర్ టెన్షన్ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు కూడా తీసుకోవచ్చు. గుమ్మడి ఆకులు రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

 ప్లేట్ లెట్స్ పెంచుతుంది..
 గుమ్మడి ఆకులు రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ప్లేట్ లెట్స్ సంఖ్యను పెంచుతుంది. ప్రధానంగా మలేరియా డెంగీ, చికెన్ గున్యా ఇన్ఫెక్షన్లు సోకినప్పుడు ఈ ఆకులను జ్యూస్ రూపంలో తీసుకుంటారు. అంతే కాదు ఇది బోన్ మ్యారో ఉత్పత్తికి కూడా సహాయపడుతుంది. 

 పుష్కలమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు..
 గుమ్మడి ఆకుల్లో ఇలాంటి ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు ఇందులో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఫ్రీ రాడికల్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నివారిస్తుంది. అంతేకాదు వయస్సురీత్యా వచ్చే వృద్ధాప్య సమస్యలను కూడా ఆలస్యం చేస్తుంది.

 జీర్ణ ఆరోగ్యం..
 గుమ్మడి ఆకుల్లో పప్పెయిన్‌, కైమోపప్పెయిన్‌ అనే ఎంజైమ్‌ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్య కూడా మంచి రెమిడీ. అంతేకాదు గుమ్మడి ఆకులు తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తిని తగ్గిస్తుంది. యాసిడ్ రీప్లెక్స్ నుంచి కూడా కాపాడుతుంది.

 యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు..
 గుమ్మడి ఆకుల్లో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉంటాయి. తద్వారా ఆస్తమా, ఆర్థరైటిస్ బాధపడుతున్న వారికి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాదు ఈ గుణాల వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు కూడా తోడ్పడుతుంది.

 షుగర్ కంట్రోల్..
 గుమ్మడి ఆకులు ఇన్సూలిన్‌ సెన్సిటివిటీని కూడా మెరుగు చేస్తుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది. ఇది డయాబెటిస్ వారికి కూడా మంచిది. అంతే కాదు కాలేయాన్ని డిటాక్సీఫై చేసే గుణాలు ఇందులో ఉన్నాయి. గుమ్మడి ఆకులతో తయారు చేసిన జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యాటీ లివర్, కామెర్ల సమస్యలు కూడా రావు.

 ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ కావాలంటే గుమ్మడి ఆకుల రసం తాగాల్సిందే. ఇందులో విటమిన్ ఏ, సీ, సీ ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరిచే గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. సీజనల్ జబ్బుల బారిన కాపాడుతుంది. ఇది చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. పిగ్మెంటేషన్, ఎగ్జిమా సమస్య నుంచి కాపాడుతుంది. ఇందులో యాంటీ మైక్రోబియన్ గుణాలు ఉంటాయి. గాయాలను నయం చేసే గుణం కూడా ఇందులో ఉంది.

Also Read: సహజంగా పింక్ గ్లో కావాలంటే స్ట్రాబెర్రీలు తప్పనిసరి! ఈ కారణాలు చూడండి..

Also Read: బద్రీనాథ్.. కేదార్‌నాథ్ మాత్రమే కాదు ఈ 48 ఆలయాలపై సంచలన నిర్ణయం.. నాన్‌ హిందువులకు నో ఎంట్రీ..!

 

