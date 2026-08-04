/ఉద్యోగుల్లో పెరుగుతోన్న పైల్స్ ..కారణాలు.. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే..!!

Piles Cases in Employees: గంటల తరబడి కూర్చోవడం, జంక్ ఫుడ్ తినడం, ఒత్తిడి, టార్గెట్లు ఇవన్నీ కూడా ఉద్యోగుల జీవితంలో భాగమైపోయాయి. ప్రముఖ ఫిట్నెస్ కోచ్ విశ్వ భరత్, హెమరాయిడ్స్ రావడానికి ఇవే కారణాలని వివరించారు. ఈ రోజుల్లో బరువు పెరగడం, డయాబెటిస్ కంటే ఉద్యోగులలో హెమరాయిడ్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. 18 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారిలో హెమరాయిడ్స్ వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. అయినప్పటికీ, వారు ఈ సమస్య గురించి మాట్లాడలేక, సిగ్గుతో దాన్ని దాచిపెడుతున్నారు. అయితే, ఈ సమస్యను గుర్తించి చికిత్స చేయకపోతే పరిస్థితి మరింత దిగజారుతుందని అంటున్నారు. హెమరాయిడ్స్ అంటే ఏమిటి? దాని కారణాలు, తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకుందాం.
పైల్స్:
పైల్స్ అంటే మూత్ర నాళం లోపల లేదా వెలుపల ఉన్న సిరలలో వచ్చే వాపులు. ఇవి నొప్పి, దురద, రక్తస్రావానికి కారణమవుతాయి. ఈ సమస్య వస్తే, కూర్చోవడం, పడుకోవడం, చివరికి మూత్ర విసర్జన చేయడం కూడా కష్టంగా మారుతుంది.
ఉద్యోగులలో ఈ సమస్య ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తుంది?
డెస్క్ వర్కర్లు, ఐటీ ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఈ సమస్యకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఎక్కువ గంటలు కూర్చోవడం వల్ల కటి ప్రాంతంలో రక్త ప్రసరణ తగ్గుతుంది. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, జంక్ ఫుడ్లో ఫైబర్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల మలబద్ధకం వస్తుంది. పని ఒత్తిడి అనేది జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతాయి. అంతేకాకుండా, ఫోన్ వాడకం వల్ల 10 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సేపు టాయిలెట్లో కూర్చోవడం వల్ల హెమరాయిడ్స్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
హెమరాయిడ్స్ లక్షణాలు ఏమిటి?
మూత్రంలో రక్తస్రావం, దురద, నొప్పి.. వాపు అనేవి హెమరాయిడ్స్ ప్రధాన లక్షణాలు. కొన్నిసార్లు, ఇవి వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయి. అయితే, లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉంటే, వైద్య సహాయం అవసరం. చికిత్స తర్వాత కూడా, అవి 4 నుండి 5 వారాల పాటు గణనీయమైన అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తాయి. మీరు వాటిని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తే, శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవలసి రావచ్చు.
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
మొలలను నివారించడంలో పీచుపదార్థాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. అందువల్ల, పండ్లు, కూరగాయలు, ధాన్యాలు, పప్పులను క్రమం తప్పకుండా తినండి. పుష్కలంగా నీరు త్రాగండి. అలాగే, ప్రతి గంటకు లేచి కొద్దిసేపు నడవండి. మెత్తటి దిండును ఉపయోగించడం ఉత్తమం. టాయిలెట్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ వాడటం మానుకోండి. క్రమం తప్పని వ్యాయామం.. పీచుపదార్థాలు అధికంగా ఉండే ఆహారం కూడా మలబద్ధకాన్ని తగ్గించి, మొలలను నివారించడంలో సహాయపడతాయి.
ఇంటి వద్ద తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
డాక్టర్ ప్రిస్కప్షన్ లేకుండా దొరికే క్రీములు, ఆయింట్మెంట్లు తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. అయితే, లక్షణాలు తగ్గకపోతే, మీరు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. చికిత్సను ఆలస్యం చేయడం వల్ల పరిస్థితి మరింత తీవ్రమవుతుంది. అందువల్ల, మీకు ఈ సమస్య లేదా దాని లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి. మీరు ఇబ్బందిపడి వాటిని చెప్పకపోతే, పరిస్థితి మరింత తీవ్రం కావచ్చు.
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