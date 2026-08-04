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ఉద్యోగుల్లో పెరుగుతోన్న పైల్స్ ..కారణాలు.. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే..!!

Piles: రోజంతా డెస్కుల ముందు కూర్చోవడం వల్ల బరువు పెరగడమే కాదు.. పైల్స్ సమస్య కూడా తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. ఈ సమస్య ను తగ్గించుకునేందుకు ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి.. పైల్స్ రావడానికి గల కారణాలేంటి.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 04, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:13 PM IST
ఉద్యోగుల్లో పెరుగుతోన్న పైల్స్ ..కారణాలు.. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉద్యోగుల్లో పెరుగుతోన్న పైల్స్ ..కారణాలు.. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే..!!
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