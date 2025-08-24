English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Be Careful: వీకెండ్ లో చాలామంది ఇంటి ఆహారం కాస్త బోర్ కొట్టి రెస్టారెంట్లకు వెళతారు. స్నేహితులతో లేదా కుటుంబంతో కలిసి భోజనం చేయడానికి ఇష్టపడతారు. రెస్టారెంట్లలో ఇంట్లో లేని ప్రత్యేక వంటకాలు రుచిగా దొరుకుతాయి. అందుకే చాలామంది రెస్టారెంట్ ఆహారాన్ని ఇష్టపడతారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 24, 2025, 02:25 PM IST

Interesting Fact: బీ అలర్ట్.. వీకెండ్ లో రెస్టారెంట్ కు వెళ్తున్నారా..? వీటిని గుర్తించలేకపోతే మీరు మోసపోతున్నట్లే..!

Stay Alert at Restaurants: వీకెండ్ లో చాలామంది ఇంటి ఆహారం కాస్త బోర్ కొట్టి రెస్టారెంట్లకు వెళతారు. స్నేహితులతో లేదా కుటుంబంతో కలిసి భోజనం చేయడానికి ఇష్టపడతారు. రెస్టారెంట్లలో ఇంట్లో లేని ప్రత్యేక వంటకాలు రుచిగా దొరుకుతాయి. అందుకే చాలామంది రెస్టారెంట్ ఆహారాన్ని ఇష్టపడతారు. కానీ కొన్ని రెస్టారెంట్లలో మోసాలు జరుగుతాయి. ఆహారం సరిగ్గా ఉండకపోవడం లేదా కలుషితమైన నీరు ఇవ్వడం వంటివి జరుగుతాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా కొన్ని రెస్టారెంట్లు వాటర్ బాటిల్స్ కోసం అదనంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాయి.

కస్టమర్లను మోసం చేస్తున్న రెస్టారెంట్లు..
ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) నిబంధనల ప్రకారం రెస్టారెంట్లు కస్టమర్లకు ఉచితంగా నీటిని అందించాలి. కానీ కొన్ని రెస్టారెంట్లు ఈ నీటిని ఇవ్వకుండా వాటర్ బాటిల్ కొనమని ఒత్తిడి చేస్తాయి. ఒక బాటిల్ ధర 20 రూపాయలు ఉంటే, అది 30 రూపాయలకు అమ్ముతారు. ఇది సరికాదని అడిగితే, కొనక తప్పదని చెబుతారు. 

ఈ నెంబర్ కి ఫిర్యాదు చేయండి..
ఇలాంటి సమస్య ఎదురైతే FSSAI టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-112-100 కు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. నిబంధనల ప్రకారం రెస్టారెంట్లు ఉచితంగా నీటిని ఇవ్వాలి. కస్టమర్ కోరితేనే బాటిల్ నీటిని ఇచ్చి, దాని ధర ఎంఆర్పీకి మించకూడదు.

కల్తీ ఆహారం వండుతున్నారు జాగ్రత్త.. 
రెస్టారెంట్లలో ఆహారం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొన్ని చోట్ల కల్తీ ఆహారం, ముఖ్యంగా మాంసాహారంలో సమస్యలు ఉంటాయి. అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నప్పటికీ, ఇంట్లో రుచికరమైన ఆహారం వండుకోవడం మంచిది. ఒకవేళ రెస్టారెంట్ కు వెళితే, నాణ్యమైన చోటుకే వెళ్లాలి. లేకపోతే అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకు రెస్టారెంట్ ఆహారం అలవాటు చేయకపోవడం మంచిది. ఎందుకంటే వారికి త్వరగా అనారోగ్యం వచ్చే అవకాశం ఉంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

