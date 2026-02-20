Money Attract Plants: ఇంట్లో ఈ 7 మొక్కలు ఉంటే.. సిరిసంపదలకు కొదవ ఉండదు!

Plants Attract Money: ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని నింపి, ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించడంలో వాస్తు మొక్కలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని రకాల మొక్కలు కేవలం అందం కోసమే కాకుండా, ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తిని తొలగించి ఆర్థిక వృద్ధిని పెంపొందించడానికి కూడా సహాయపడతాయి. సంపదను, ప్రశాంతతను ఆకర్షించే ఆ 7 మొక్కలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తులసి మొక్క
హిందూ ధర్మంలో తులసికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీనిని ఇంటి ఆవరణలో లేదా బాల్కనీలో ఉంచడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలకు ఇది మంచి ఔషధం. ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం తులసి కోట వద్ద దీపం వెలిగిస్తే ఇంట్లో శాంతి నెలకొంటుంది.
మనీ ప్లాంట్
పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఇది ఆర్థిక శ్రేయస్సుకు చిహ్నం. వాస్తు ప్రకారం దీనిని ఇంటి ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచడం శుభప్రదం. దీనికి ఎక్కువ సంరక్షణ అవసరం లేదు, నీళ్లలో కూడా సులభంగా పెరుగుతుంది.
స్నేక్ ప్లాంట్
ఆధునిక గృహాలంకరణలో ఇది ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇది గాలిలోని మలినాలను తొలగించి, రాత్రిపూట కూడా ఆక్సిజన్ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది ఇంటికి సానుకూలతను తెస్తుంది. బెడ్రూమ్లో ఉంచడానికి ఇది ఉత్తమమైన మొక్క.
స్పైడర్ ప్లాంట్
సన్నని వేలాడే ఆకులతో ఇది చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి, మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. గాలిని శుద్ధి చేయడంలో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీనిని హ్యాంగింగ్ పాట్స్లో నాటడం వల్ల ఇంటికి కొత్త కళ వస్తుంది.
జాడే మొక్క
దీనిని 'ఫ్రెండ్షిప్ ట్రీ' లేదా 'లక్కీ ప్లాంట్' అని కూడా పిలుస్తారు. దీని మందపాటి ఆకులు సంపద ప్రవాహానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. దీనిని ఆఫీసు డెస్క్ లేదా ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఉంచడం వల్ల విజయం, అదృష్టం వరిస్తాయి.
ఘోస్ట్ ప్లాంట్
లేత తెలుపు లేదా గులాబీ రంగులో ఉండే ఈ మొక్క చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. వాస్తు ప్రకారం ఇది ఇంటికి శాంతిని, సమతుల్యతను చేకూరుస్తుంది. దీనికి సూర్యరశ్మి ఎక్కువగా ఉండాలి, నీరు తక్కువగా పోసినా సరిపోతుంది.
కలాంచో
రంగురంగుల పువ్వులతో పూచే ఈ మొక్క ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఇది ఇంట్లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించి ఆనందాన్ని పెంపొందించడంలో ఇది తోడ్పడుతుంది.
వాస్తు దోషాలను నివారించి, ఇంట్లో ప్రశాంతత నెలకొనాలంటే ఈ మొక్కలను సరైన దిశలో నాటడం మంచిది. అయితే, ఎండుతున్న మొక్కలను ఇంట్లో ఉంచకుండా ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్త వహించడం ముఖ్యం.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని మతవిశ్వాసాల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
Also Read: Ashraful Haque Bangladesh: "పాకిస్థాన్ మాయలో పడి నవ్వులపాలయ్యాం" బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు మాజీ అధికారి ఆవేదన!
Also Read: Snake Smuggling: పాముల్లో అరుదైనది..కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం..ఎలాంటి వారైనా దీని గురించి తెలిస్తే అంతే సంగతులు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook