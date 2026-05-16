/Snake Attract Plants: ఇంట్లో ఈ చెట్లు ఉంటే పాముల ఎక్కడ ఉన్నా వచ్చేస్తాయి..పాములకు విపరీతంగా నచ్చే మొక్కలు!

Plants Attract Snakes: మన ఇంటి పెరట్లోని పచ్చని చెట్లు, మొక్కలు ఇళ్లకు ఎంతో అందాన్ని తీసుకొస్తాయి. అవి మనుషులకు మనశ్శాంతిని కలిస్తాయి. ఉదయాన్నే వికసించే పువ్వుల సువాసన, పచ్చని ఆకుల గుండా వీచే గాలి మనలోని ఒత్తిడిని, మనసులో ఆందోళనను తగ్గిస్తాయి. మనం ఎంతో ప్రేమతో పెంచే కొన్ని మొక్కలు మనకు మాత్రమే కాకుండా భూమిపై ఉన్న ఇతర జీవులకు కూడా ఆకర్షిస్తాయి. వాటి సువాసనతో జీవాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. కొన్ని రకాల పువ్వులు, దట్టమైన పొదల నుండి వెలువడే సువాసన అయస్కాంతంలా పాములను ఆకర్షిస్తుంది. అయితే ఎలాంటి మొక్కలు, పువ్వులు ఇంట్లోకి పాములను ఆకర్షిస్తున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గున్నెరా చెట్లు గొడుగు ఆకారంలో విశాలంగా పెరుగుతాయి. ఇవి గుబురుగా పెరగడం వల్ల వాటి కింద నీడ ఎక్కువగా ఉండడం సహా ఆ చెట్ల కింద ఎంతో చల్లగా ఉంటుంది. దీంతో నేల చల్లగా ఉన్నప్పుడు పాములు విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు వీలు ఉండదు. కానీ, గున్నెరా పువ్వుల దగ్గర వచ్చే కీటకాలు, తేనటీగలు, కప్పలు, బల్లులను పాములు వేటాడి తింటాయి. అందుకోసం పాములు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే మనుషుల సంచారం తక్కువగా ఉన్న చోట పాములు సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తుంటాయి.
మల్లెపువ్వుల సువాసన పాములను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది. మల్లె పువ్వులు ప్రధానంగా సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లో వికసించి వాటి సువాసనను గుబాళింపజేస్తాయి. అదే సమయంలో, పాములు కూడా ఆహారం కోసం బయటకు వస్తాయి. అందువల్ల, మల్లె పూల పొదలలో పాములు తరచుగా కనిపిస్తాయని కొందరు చెప్పే మాటల్లో లేదా మీరే స్వయంగా చూసే ఉంటారు. ఈ తీగల తేమ, చల్లదనం కూడా పాములను ఆకర్షిస్తాయి. అంతేకాకుండా, మల్లె పూల పొదలు దట్టంగా ఉంటాయి. ఇది కూడా పాములు అక్కడ ఉండేందుకు ఇష్టపడతాయి.
గంధపు చెట్లు సహజంగా చాలా చల్లగా ఉంటాయి. శీతల రక్త జీవులైన పాములు, తమ శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించుకోవడానికి ఈ చెట్ల వద్దకు వస్తాయి. గంధపు చెట్టు నుండి వెలువడే గంధపు వాసన పాములను ఆకర్షిస్తుంది. గంధపు మొక్కలు పెరిగే ప్రాంతం ఎల్లప్పుడూ తేమగా ఉంటుంది. ఇది పాములకు చాలా అనువైనది. గంధపు చెట్టు బెరడు మరియు దాని చుట్టూ ఉండే దట్టమైన ఆకులు, పాములు పగటిపూట నిద్రపోవడం సహా శత్రువుల నుండి దాక్కోవడానికి అనువుగా ఉంటాయి.
తీగల మొక్కలు గోడల మీద లేదా నేల మీద చాలా దట్టంగా పెరుగుతాయి. ఆ తీగలు ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకుని ఉంటాయి. పాములు ఈ దట్టమైన తీగల మధ్య కొరకగలవు. అంతేకాకుండా, ఈ తీగలు నేలపై సూర్యరశ్మి పడకుండా అడ్డుకుంటాయి, దీనివల్ల లోపల ఎప్పుడూ తేమగా, చల్లగా ఉంటుంది. ఇది పాములను ఆకర్షిస్తుంది. చిన్న కీటకాలు, బల్లులు, ఎలుకలు ఈ ఐవీ పొదల మధ్య నివసిస్తాయి. పాములు వాటిని వేటాడటానికి వస్తాయి. కాబట్టి, ఇలాంటి మొక్కలను ఇంటి చుట్టుపక్కల పెంచడం ఎంతో రిస్క్తో కూడుకున్న పని.
