/Best Independence Day Speech: స్టేజ్ దద్దరిల్లేలా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ స్పీచ్‌..

80th Independence Day Speech In Telugu: భారతదేశ వ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు అంబరాన్ని అంటుతున్నాయి.. ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా ప్రపంచ వేదికపై తనదైన ముద్ర వేసుకుంటున్న భారతదేశం.. భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినా ముందుకు సాగుతూనే ఉంది.. అద్భుతమైన నాయకత్వంతో దేశ యువత మంచి మంచి లక్ష్యాలతో ఉన్నత స్థానాల్లోకి ఎదుగుతున్నారు. స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు భారత్ ఎన్నో విజయాలు సాధించింది. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని.. ఈ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా.. ప్రతి ఒక్క యువతకు గుండెల్లో దేశభక్తి నిండేలా అద్భుతమైన ప్రసంగాన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ మీ ముందుకు తీసుకువచ్చింది..
దేశభక్తి ప్రసంగం ప్రారంభం..
నా ప్రియమైన ప్రజలారా.. ముఖ్యంగా దేశ యువతి యువకులారా.. అందరికీ 80 వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. స్వాతంత్రం వచ్చి 8 దశాబ్దాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా.. మన దేశం సాధించిన ప్రగతిని చూసి మనం ఎంతో గర్వపడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు వనరుల సమస్యలతో ఇబ్బంది పడి.. ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించిన మన దేశం.. ప్రస్తుతం అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో.. ఐటీ రంగాల్లో ప్రపంచ దేశాలకు దీటుగా నిలిచింది. సాంకేతిక విప్లవంతో పాటు డిజిటల్ ఇండియా, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో మనం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు సవాల్ విసురుతూ వెళ్తున్నాం..
అయితే.. ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా మన ప్రయాణం ఇంకా పూర్తి కాలేదని భావించవచ్చు.. మనం అధిరోహించాల్సిన శిఖరాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఆర్థిక అసమానతలతో పాటు నిరుద్యోగం, పేదరికం లాంటి సవాళ్లను మనమంతా సమిష్టిగా ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉందని సభాముఖంగా చెబుతున్నాను. దేశంలో గొంతుకలేని ప్రతి పేదవాడికి మెరుగైన వైద్యంతో పాటు విద్య అందినప్పుడే మన స్వాతంత్రానికి సార్థకత చేకూరుతుంది.
ప్రపంచంలో మరే దేశానికి లేని అతిపెద్ద బలం ఇప్పుడున్న మన యువత. ప్రతి ఒక్కరు తమ వంతు కృషి చేస్తూ.. ఆవిష్కరణలతో ముందుకొస్తే రాబోయే కొన్నేళ్లలోనే మన భారతదేశం 100% అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మార్చుకోగలుగుతాం.. కుల మత వర్గ ప్రాంతీయ విభేదాలను తొలగించి.. జాతీయ సమైక్యతను చాటితేనే దేశం అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు సాగుతుంది. స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహిస్తూ స్వయం సమృద్ధి భారత్ కలను నిజం చేస్తే తప్పకుండా భారత్ అభివృద్ధి చెందుతుంది.. అంతేకాకుండా మనమంతా కలిసికట్టుగా అడుగులు వేస్తే అసాధ్యం అన్నది ఏది ఉండదు.. జై హింద్, జై భారత్..
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