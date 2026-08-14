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Best Independence Day Speech: స్టేజ్ దద్దరిల్లేలా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ స్పీచ్‌..

80th Independence Day Speech In Telugu: 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని.. చాలామంది స్టేజీలపై ప్రసంగించాలని అనుకుంటూ ఉంటారు.. ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న భారత్, యువతను ఉద్దేశించి వివిధ అంశాలపై ప్రసంగాలను చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఈ అద్భుతమైన స్పీచ్..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 14, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:05 PM IST
Best Independence Day Speech: స్టేజ్ దద్దరిల్లేలా 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ స్పీచ్‌..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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