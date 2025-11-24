English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Pregnancy: పెళ్లైన 30 రోజుల్లోనే 2 నెలల గర్భవతి! ఇదెలా సాధ్యం..దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చిన డాక్టర్!

Pregnancy: పెళ్లైన 30 రోజుల్లోనే 2 నెలల గర్భవతి! ఇదెలా సాధ్యం..దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చిన డాక్టర్!

Pregnancy Week Calculator: కొందరు ఆడవాళ్లలో వివాహం తర్వాత కేవలం 30 రోజుల్లోపు గర్భం దాల్చిన విషయం ఇప్పుడు సంచలనం రేపుతుంది. అయితే నెల రోజుల్లో గర్భం దాల్చడం సాధ్యమేనా? అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 24, 2025, 05:56 PM IST

Trending Photos

Akkineni Amala: షాకింగ్‌ విషయం.. సమంతతో నాగచైతన్య విడాకులకు అక్కినేని అమల మద్దతు?
5
Amala Akkineni
Akkineni Amala: షాకింగ్‌ విషయం.. సమంతతో నాగచైతన్య విడాకులకు అక్కినేని అమల మద్దతు?
Hero Romance With Sister: చెల్లెలి వరుస అయిన ఆమెతో ఆన్ స్క్రీన్ రొమానస్ చేసిన టాలీవుడ్ టాప్ స్టార్..
7
Hero Romance With Sister
Hero Romance With Sister: చెల్లెలి వరుస అయిన ఆమెతో ఆన్ స్క్రీన్ రొమానస్ చేసిన టాలీవుడ్ టాప్ స్టార్..
School Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఇప్పుడే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పేరెంట్స్‌కు ముఖ్య గమనిక!
5
holiday
School Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఇప్పుడే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పేరెంట్స్‌కు ముఖ్య గమనిక!
Anasuya: చీరలో చందమామలా మెరిసిపోతున్న అనసూయ.. స్టన్నింగ్ లుక్ వైరల్..!
8
Anasuya
Anasuya: చీరలో చందమామలా మెరిసిపోతున్న అనసూయ.. స్టన్నింగ్ లుక్ వైరల్..!
Pregnancy: పెళ్లైన 30 రోజుల్లోనే 2 నెలల గర్భవతి! ఇదెలా సాధ్యం..దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చిన డాక్టర్!

Pregnancy Week Calculator: కొందరు ఆడవాళ్లలో వివాహం తర్వాత కేవలం 30 రోజుల్లోపు గర్భం దాల్చిన విషయం ఇప్పుడు సంచలనం రేపుతుంది. అయితే నెల రోజుల్లో గర్భం దాల్చడం సాధ్యమేనా? అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

పెళ్లైన తర్వాత కొందరు మహిళల శరీరంలో కొన్ని మార్పులు సంభవించవచ్చు. అదే విధంగా కొంతమంది పెళ్లైన నెల రోజుల్లోనే గర్భం దాల్చడం అనేవి జరుగుతూఉంటాయట. మరోవైపు పెళ్లైన చాలా రోజులకు కూడా కొందరు మహిళలు గర్భం దాల్చని పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. ఇటీవలే ఓ మహిళ ఆస్పత్రికి వెళ్లగా తనకు రెండు నెలల గర్భం అని వైద్యులు చెప్పారట. 

అయితే ఆ మహిళకు నెల క్రితమే వివాహం అయ్యిందట. పెళ్లైన తర్వాత భర్తతో పడకగదిలో తొలిసారి పంచున్నా.. కేవలం 30 రోజుల్లోనే నెలన్నర గర్భం ఎలా సాధ్యమంటూ ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది.

Also Read: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఇప్పుడే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పేరెంట్స్‌కు ముఖ్య గమనిక!

ఆ మహిళకు చేసిన స్కానింగ్ రిజల్ట్ ఆమెను గందరగోళానికి, షాక్‌కు గురి చేశాయి. అందులో ఆమెకు నెలన్నర గర్భం అని తేలింది. అయితే కేవలం 30 రోజుల్లో గర్భం దాల్చడం సాధ్యమేనా అంటూ అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి. అందుకు డాక్టర్ స్పందిస్తూ.. గర్భదారణ అనేది గర్భం దాల్చిన రోజు నుంచి లెక్కించరని.. మహిళలు తమ చివరి రుతుకాలం నుంచి గర్భదారణకు మొదటి రోజుగా లెక్కిస్తారని స్పష్టం చేశారు.

దీనినే గర్భధారణ వయస్సు అంటారు. అంటే.. గర్భధారణ పరీక్ష మీ చివరి ఋతుస్రావం తర్వాత 4 వారాల తర్వాత మాత్రమే నిర్ధారిస్తుందని డాక్టర్ ఒకరు చెప్పారు. కానీ మీరు మీ చివరి ఋతుస్రావం తర్వాత వారంలోనే గర్భం దాల్చినట్లు అవుతుంది. అయితే.. ఇది 4 వారాల తర్వాత మాత్రమే తెలుస్తుంది.

పిండం వయస్సు 1.5 నెలలు అని చూపిస్తే, ఆ స్త్రీ 1.5 నెలల క్రితం గర్భం దాల్చిందని అర్థం కాదు. అంటే ఆమె ఋతుస్రావం జరిగి దాదాపు ఆరు వారాలు గడిచిందని అర్థం. అంటే ఆ స్త్రీ పెళ్లి రాత్రి లేదా తన భర్తతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్న వెంటనే గర్భం దాల్చి ఉండవచ్చు.

దీని ప్రకారం ఆ స్త్రీ వివాహం అయిన నెలన్నర రోజుల్లోపు గర్భం దాల్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు నిర్ధారిస్తున్నారు. అందువల్ల వివాహం అయిన 30 రోజుల్లోపు మహిళలు గర్భం దాల్చే అవకాశం ఉందని కొందరు వైద్యులు అన్నారు.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొందరు వైద్యుల నుంచి సేకరించిన సమాచారం మాత్రమే. దీన్ని అనుసరించే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్యుడి సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఈ సమాచారాన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Cyclone Senyar IMD: బలంగా దూసుకొస్తున్న 'సెన్యార్' తుపాను..ఏఏ రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ప్రభావం..కోస్తా జిల్లాలకు తీవ్ర హెచ్చరిక!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Pregnancywoman pregnantPregnantdocotorIs Possible To Get Pregnant Within A Month

Trending News