DIY Besan: సబ్బులు, ఫేస్‌వాష్‌లు వాడను అందుకే స్కిన్‌ హెల్తీ.. మధు చోప్రా చెప్పిన మ్యాజికల్ ఉబ్తాన్ ఫేస్ ప్యాక్!

Priyanka Chopra Mother Shares A DIY Besan Pack: ఆరోగ్యకరమైన మెరిసే స్కిన్‌కు ఎక్కువ ఖర్చుపెట్టి  ఎలాంటి ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లోనే ఉండే వస్తువులతో సులభంగా గ్లోయింగ్‌ స్కిన్‌ పొందుతారు అని బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ ప్రియాంకా చోప్రా తల్లి ప్రముఖ డాక్టర్‌ మధు చోప్రా తెలిపారు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 7, 2026, 04:29 PM IST

 Priyanka Chopra Mother Shares A DIY Besan Pack: సహజమైన ఫేస్‌ప్యాక్‌తో ద్వారా మీ స్కిన్‌ టోన్‌ మెరుగవుతుంది. దీనికి ఎలాంటి క్లెన్సర్‌ అవసరం ఉండదు. మీ చర్మానికి ఇంట్లో ఉండే కొన్ని వస్తువులతో పునరుజ్జీవనం లభిస్తుందని ప్రియాంక చోప్రా అమ్మ డాక్టర్‌ మధు చోప్రా చెప్పారు. అంతేకాదు చర్మ ఆరోగ్యంగా మెరవడానికి ఆమె ఒక ఫేస్‌ప్యాక్‌ కూడా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేధికగా షేర్‌ చేసింది. ఆమెతోపాటు కూతురు ప్రియాంక చోప్రా కూడా ఈ ప్యాక్‌ వేసుకుంటుంద. ప్రధానంగా శనగపిండి,పసుపుతో ఈ ఫేస్‌ప్యాక్‌ రెడీ చేశారు. ఇవి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాయి.

మధు చోప్రా ఈ ఫేస్‌ప్యాక్‌ గురించి మాట్లాడుతూ తానెప్పుడూ ఫేస్‌వాష్‌, సబ్బులు ఉపయోగించలేదట. కేవలం డెడ్‌స్కిన్‌ తగ్గించడానికి స్క్రబ్‌ వాడతానంది ఆరోగ్యకరమైన స్కిన్‌, మచ్చలు, యాక్నే, పిగ్మంటేషన్‌ లేని చర్మానికి ఎల్లప్పుడూ కేవలం ఈ ఉబ్తాన్‌ మాత్రమే వాడుతుంద. ఏ చర్మ సమస్య ఉన్న నా కూతురు నేను ఈ ఉబ్తాన్‌ వాడతాం. దీంతో మచ్చలేని ఆరోగ్యకరమైన మెరిసే స్కిన్‌ పొందుతారు అన్నారు.

 

 

శనగపిండి, పసుపు ప్యాక్‌..
ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేధికంగా తాను తయారు చేసిన ఉబ్తాన్‌ వీడియో ఆమె పోస్ట్‌ చేశారు. డాక్టర్‌ మధు స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ DIY ఫేస్‌ ప్యాక్‌ వివరించారు. ఇందులో ఆమె రెండు టేబుల్‌ స్కూన్స్‌ శనగపిండి ఒక గిన్నెలో తీసుకున్నారు. అందులో మీగడా, పసుపు, పెరుగు వేసి బాగా మిక్స్‌ చేశారు. ఇందులో వాడిన పసుపు మంట, ఇన్‌ఫెక్షన్‌, యాక్నే, పసుపు తగ్గిస్తుందన్నారు. ఇందులో ఆమె చల్లిని పాలను వాడారు. ఇది డ్రై స్కిన్‌ సమస్యవారికి ఎఫెక్టీవ్‌గా పనిచేస్తుందన్నారు. ఈ ఫేస్‌ ప్యాక్‌ వేసుకున్న ఓ 20 నిమిషాల తర్వాత ముఖం వాష్‌ చేయాలి. ఈ ప్యాక్‌ కంటి కింద భాగంలో అప్లై చేయకూడదన్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ చర్మం సున్నితంగా ఉంటుంది.

ఇక సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు పసుపు వాడకూడదు. దానికి బదులుగా నిమ్మ రసం వాడాలి. ఇందులో యాంటీ సెప్టిక్‌, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉండవు. కేవలం విటమిన్‌ సీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒక వేళ కొంతమందికి డైరీ ఉత్పత్తులు పడవు. అంటే మీగడా వాడే బదులు కాస్త టమాట రసం లేదా బంగాళ దుంప రసం వాడాలి. దీంతో మ్యాజికల్‌ ప్యాక్‌ రెడీ అవుతుంది. (Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

