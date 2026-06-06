/Oats: హెల్తీ ఫుడ్ అని రోజూ ఓట్స్ తింటున్నారా? ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి!

Oats Side Effects: ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని చాలా మంది తమ రోజువారీ ఆహారంలో ఓట్స్ను చేర్చుకుంటున్నారు. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉండటంతో బరువు నియంత్రణకు, గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. అయితే ఏ ఆహారమైనా మోతాదుకు మించి తీసుకుంటే సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. ఓట్స్ను అధికంగా తినడం వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలు ఏమిటి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బరువు తగ్గడంలో, డయాబెటిస్ సమస్యతో బాధపడుతున్నవారికి ఓట్స్ ఒక వరం అనే చెప్పాలి. ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బరువు తగ్గడంలో చాలా సహాయపడుతుంది. ఇక రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా చేస్తుంది. ఆ విధంగా షుగర్ కంట్రోల్ చేయడంలో ఓట్స్ మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి. అయితే.. ఓట్స్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందట.
ఓట్స్లో పీచు పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ శరీరానికి మేలు చేస్తుంది కానీ, అధిక మొత్తంలో తీసుకుంటే జీర్ణశక్తిపై ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఓట్స్లో ఫైటిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోని క్యాల్షియం, జింక్, ఐరన్ వంటి ఖనిజాల శోషణను అడ్డుకుంటుంది. ఖనిజ లోపాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి మలబద్ధకం సమస్య తలెత్తే అవకాశం ఉంది. కొందరికి ఓట్స్ తినడం వల్ల అలెర్జీలు కూడా రావొచ్చు. చర్మంపై దద్దుర్లు, శ్వాస సంబంధమైన సమస్యలు, రియాక్షన్లకు దారితీయవచ్చు.
ఓట్స్ వల్ల బరువు తగ్గే అవకాశంతో పాటు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే.. చాలా మంది ఓట్స్ని ఉదయం పూట బ్రేక్ ఫాస్ట్గా తీసుకుంటారు. దీనివల్ల శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందవు. ఓట్స్లో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి, శరీరానికి అనవసరమైన పోషకాలు అంది బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. చాలా మంది రుచి కోసం ఓట్స్లో చక్కెర, తేనే లాంటి తీపి పదార్థాలను వాడుతారు. వాటివల్ల సమస్య మరింత ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ఓట్స్ను అధికంగా తీసుకునేవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. లేదంటే కొత్త సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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