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Oats: హెల్తీ ఫుడ్ అని రోజూ ఓట్స్ తింటున్నారా? ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి!

Oats Disadavantages: ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఓట్స్‌ని ఎక్కువగా తింటున్నారు. ఎందుకంటే ఓట్స్ వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అందుకే చాలా మంది ఓట్స్ తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అయితే ఓట్స్ తినడం వల్ల ఎన్ని రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో.. అలాగే ఎక్కువగా తింటే అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓట్స్‌ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే సమస్యల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 06, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:29 PM IST
Oats: హెల్తీ ఫుడ్ అని రోజూ ఓట్స్ తింటున్నారా? ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి!
Image Credit: Problems Caused By Eating Too Much Oats Know Full Details (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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