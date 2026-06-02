ENO Side Effects: తిన్న ఆహారం సరిగా అరగకపోయినా లేదా అసిడిటీ సమస్యలు వచ్చినా.. అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది “ENO”. ఇది వెంటనే చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసి రిలీఫ్ని ఇస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ENOని ఈజీగా వాడేస్తున్నారు. అయితే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అంటే పరవాలేదు కానీ.. తరుచుగా ENO వాడకం మాత్రం అనారోగ్యానికి దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మరి ENO రెగ్యులర్గా వాడితే వచ్చే సమస్యలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
''ENO'' అంటే ఏంటి?
''ENO'' అనేది ఒక యాంటాసిడ్ పౌడర్. ఇది సాధారణంగా గ్యాస్, అజీర్ణం, అసిడిటీ వంటి సమస్యలకు తక్షణ ఉపశమనాన్ని ఇవ్వడానికి వాడతారు. ఇది ముఖ్యంగా సోడియం బైకార్బోనేట్ (సొడా), సిట్రిక్ యాసిడ్, సోడియం కార్బోనేట్ వంటి పదార్థాలతో తయారవుతుంది. ఇది నీటిలో కలిపి తాగినప్పుడు అజీర్ణం వల్ల వచ్చే ఆమ్ల స్రావాన్ని తక్కువ చేస్తూ, కడుపులో హాయిగా అనిపించేలా చేస్తూ తాత్కాలిక, సత్వర ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
''ENO'' ఎక్కువగా వాడటం వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఇవే..
1. సోడియం అధికంగా చేరడం
ENOలో సోడియం అధికంగా ఉంటుంది. దీన్ని తరచూ తీసుకుంటే శరీరంలో సోడియం స్థాయి పెరిగి, హై బ్లడ్ ప్రెజర్ (రక్తపోటు) వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది.
2. కడుపు సమస్యలు
ENO తాగడం వల్ల తాత్కాలిక ఉపశమనం కలిగినా.. తరచూ వాడడం వల్ల శరీరం సహజమైన జీర్ణక్రియ మీద ఆధారపడకుండా పోతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక అజీర్ణం లేదా ఆమ్లవ్యాధికి దారితీయొచ్చు.
3. మూత్రపిండాలపై ప్రభావం
ENOలో ఉండే బైకార్బొనేట్ పదార్థాలు అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల మూత్రపిండాల పనితీరు దెబ్బతింటుంది. కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారికి ఇది ప్రమాదకరం.
4. అసిడిటీ సమస్యకు తక్షణ ఉపశమనం మాత్రమే ఇస్తుంది
ENO అసిడిటీ వల్ల వచ్చే లక్షణాలను తాత్కాలికంగా తగ్గిస్తుంది.. కానీ కారణాన్ని నివారించదు. కాబట్టి, దీర్ఘకాలంలో సమస్య తీవ్రం అవుతుంది.
ENO ఎప్పుడు వాడాలి..?
* ఒక్కసారిగా అజీర్ణం, అసిడిటీ ఏర్పడినప్పుడు వాడాలి.
* భోజనం తర్వాత ఒత్తిడిగా అనిపించినప్పుడు మాత్రమే వాడాలి.
ENO ఎప్పుడు, ఎవరెవరు వాడరాదు?
* రోజు వారీగా, ప్రతిసారి భోజనం తర్వాత వాడరాదు.
* గర్భవతులు, మూత్రపిండాల సమస్యలున్నవారు, హై బీపీ ఉన్నవారు వాడకూడదు.
