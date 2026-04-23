Psychology Facts: నిజాయితీ నిలబెడుతుంది.. నిజాన్ని గెలిపిస్తుంది.. సత్యం వెంటే ఆయురారోగ్యాలు.. సైకాలజీ ఏం చెబుతుందంటే?

Psychology Facts: ఎదుటివారు కర్రతో కొడుతుంటే.. నేను పువ్వులతో కొడతానంటూ.. చివరికి పగిలేది నీ బుర్రే. వాడు కర్రతో కొడుతుంటే..నువ్ తల్వార్ తీస్తే ముల్లును ముల్లుతో తీసినట్లవుతుంది.. ఇదంతా ఎందుకంటే నేటి పరిస్థితులు ఆవిధంగానే ఉన్నాయి. నిజం నాలుగు గోడల నుంచి బయటకు వెళ్లే లోపు అబద్దం ప్రపంచాన్ని చుట్టేస్తుంది. ఆలస్యమైన నిజం నిజమవ్వక తప్పదు. నిజం నిప్పులాంటిది..అది అబద్దం వలే ఆకర్షణీయంగా కనిపించకపోవచ్చు.. కానీ జీవితాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. సాధారణంగా మన నిజాయితీ ఇతరుల కోసం అనుకుంటాం. కానీ సైకాలజీ ప్రకారం.. మన నిజాయితీ వల్ల అందరికంటే ఎక్కువగా లాభం పొందేది మనమే. నిజాయితీకి.. ఆయురారోగ్యాలకు ఉన్న సంబంధంలో ఏంటో తెలుసుకుందాం.
అబద్దం మెదడుకు భారం:
మనం ఒక అబద్ధం చెప్పామంటే.. 100 అబద్దాలను చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఆ 100 అబద్దాలను కవర్ చేసేందుకు మరో 1000 అబద్దాలు ఆడాల్సి వస్తుంది. సైకాలజీ ప్రకారం అబద్ధం చెప్పేటప్పుడు మన మెదడులోని ప్రీఫ్రంటల్ క్యారెక్స్ అనే భాగంపై విపరీతమైన స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే నిజం చెప్పడమనేది మెదడుకు సహాజమైన ప్రక్రియ. కానీ అబద్దమనేది ఒక సంక్లిష్టమైన చర్య. నిజాన్ని దాచి.. అబద్దాన్ని నిజంలా నమ్మించేందుకు మెదడు నిరంతరం కష్టపడుతూనే ఉండాలి. దీనివల్ల మానసిక అలసట పెరుగుతుంది. అదే నిజాయితీగా ఉన్నవారిలో ఈ అదనపు భారం ఉండదు.
స్ట్రెస్ హార్మోన్లు తగ్గుతాయి:
యూనివర్శిటీ ఆఫ్ నోట్రే డామ్ చేసిన ఒక పరిశోధన ప్రకారం.. ఎవరైతే రోజువారీ జీవితంలో అబద్ధాలు చెప్పడం మానేస్తారో.. వారిలో తలనొప్పి, గొంతు నొప్పి ఒత్తిడికి సంబంధించిన శారీరక సమస్యలు గణనీయంగా తగ్గుతాయట. మనం అబద్ధం చెప్పినప్పుడు శరీరంలో కోర్టిసాల్ అనే స్ట్రెస్ హార్మోన్ విడుదలవుతుంది. ఇది గుండె వేగాన్ని పెంచి.. ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. నిజాయితీగా ఉండటం వల్ల ఈ హార్మోన్ స్థాయిలు అదుపులో ఉండి.. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
Also Read: Psychology Facts: బుర్రలో బారాన విషయం లేదు.. కానీ బిల్డప్ మాత్రం భారీగా.. సైకాలజీ ప్రకారం ఇలాంటి వ్యక్తుల మైండ్ సెట్ ఏంటో తెలుసా?
నిజాయితీ అంటే ఒక గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసం:
నిజాయితీ గల వ్యక్తికి ఎవరికీ సమాధానం చెప్పుకోవాలనే భయం ఉండదు. ఈ నిర్భయత్వం వారిలో అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. సైకాలజీ ప్రకారం.. మన అంతరాత్మకు వ్యతిరేకంగా మనం ప్రవర్తించినప్పుడు మనపై మనకున్న గౌరవం తగ్గుతుంది. కానీ.. నిజాయితీగా ఉన్నప్పుడు మనపై మనకు గౌరవం పెరుగుతుంది. ఇది మానసిక దృఢత్వానికి దారితీస్తుంది.
సామాజిక సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి:
మనుషుల మధ్య నమ్మకం అనేది నిజాయితీ అనే పునాదిపైనే నిలబడుతుంది. నిజాయితీ గల వ్యక్తితో స్నేహం చేయడానికి లేదా వ్యాపారం చేయడానికి ఎవరైనా ఇష్టపడతారు. దీనివల్ల ఒంటరితనం దూరమై, ఆరోగ్యకరమైన సామాజిక సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. మనిషి ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా జీవించడానికి మంచి స్నేహాలు, బంధాలు కీలకమని సైకాలజీ చెబుతోంది.
నిజాయితీగా ఉండటం వల్ల తాత్కాలికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవ్వచ్చు.. కానీ అంతిమంగా గెలిచేది న్యాయమే. నిజాన్ని నమ్ముకున్న వాడు రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా నిద్రపోగలడు. ఆ ప్రశాంతతే మనకు అసలైన ఆరోగ్యం. కాబట్టి.. నిజాయితీ నిలబెడుతుంది.. నిజాన్ని గెలిపిస్తుంది అనేది కేవలం నినాదం కాదు.. అది ఆరోగ్యకరమైన జీవన సూత్రమని గుర్తించాలి.
Also Read: Donald Trump: ట్రంప్ నోటిదూలకు హద్దే లేదా? ఇండియన్స్ను నరకకూపాలంటూ పోస్ట్.. అంతేకాదు.. ఇంకా ఏం అన్నాడంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.