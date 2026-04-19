Psychology Facts: బుర్రలో బారాన విషయం లేదు.. కానీ బిల్డప్ మాత్రం భారీగా.. సైకాలజీ ప్రకారం ఇలాంటి వ్యక్తుల మైండ్ సెట్ ఏంటో తెలుసా?

Psychology Facts: బుర్రలో బారాన విషయం ఉండదు.. కానీ బిల్డప్ మాత్రం విశ్వరూపం రేంజ్. పక్కనవాడి ఐడియాలను కాపీ కొడుతూ.. తియ్యటి మాటలతో ఇతరులను ముంచేయడం వీరికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య వంటిది. సొంత వ్యక్తిత్వం లేకున్నా.. పక్కనవాడి పల్లకీ మోస్తూ బానిస బతుకు గడిపే ఈ దానింగ్ క్రుగర్ మేధావుల అసలు రంగు ఎప్పటికైనా బయటకు వస్తుంది.. ఇలాంటి వారికి దూరంగా ఉండటమే మీ మెదడుకు ఆరోగ్యమని మానసిక విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 19, 2026, 09:40 AM IST

SSC Exams 2026: తెలంగాణ 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ డేట్ ఫిక్స్! ఆ రోజే ఫలితాలు.. ఏ వెబ్‌సైట్‌లో చూడాలంటే?
5
Telangana SSC Results 2026
SSC Exams 2026: తెలంగాణ 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ డేట్ ఫిక్స్! ఆ రోజే ఫలితాలు.. ఏ వెబ్‌సైట్‌లో చూడాలంటే?
DA 4 Percent Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 4శాతం డీఏ పెంపు ఖాయం? మీ జీతం ఎంత పెరుగుతుందో లెక్క చూడండి..!!
6
DA Increase
DA 4 Percent Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 4శాతం డీఏ పెంపు ఖాయం? మీ జీతం ఎంత పెరుగుతుందో లెక్క చూడండి..!!
Hyderabad: హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ కీలక ఆదేశాలు.. ఎండల తీవ్రతపై ప్రజలకు రెడ్ అలర్ట్ - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
5
Hyderabad heat wave alert
Hyderabad: హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ కీలక ఆదేశాలు.. ఎండల తీవ్రతపై ప్రజలకు రెడ్ అలర్ట్ - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
Pawan Kalyan Health Update: పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం గురించి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చిన వరుణ్ తేజ్!
5
Pawan Kalyan Health Update
Pawan Kalyan Health Update: పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం గురించి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చిన వరుణ్ తేజ్!
Psychology Facts: మనకు సమాజంలో రెండు రకాల మనుషులు కనిపిస్తుంటారు. కొందరు సైలెంట్ గా తమ పని తాము చేసుకుంటూ పోతుంటారు. మరికొందరు మాత్రం అడుగుదూరంలో ఉన్న గమ్యాన్ని అందుకోలేక..పక్కవాడి విజయాన్ని తమ అకౌంట్లో వేసుకుంటూ బిల్డప్ రాజాల్లా బతుకుతుంటారు. సైకాలజీ భాషలో చెప్పాలంటే.. వీరిని బోలో రామ్.. బిల్డప్ రామ్.. అని రకరకాలుగా అంటుంటారు. వీళ్లబుర్రలో  విశ్లేషణాత్మకమైన ఆలోచనలు ఏమీ ఉండవు.. కానీ ఇతరుల ఐడియాలను కాపీ కొట్టడంలో పీహెచ్‌డీలు చేస్తుంటారు. వీళ్లు మాటల కంటే..మౌనంతోనే మేడలు కట్టే రకం. ఎదుటివారిని తియ్యటి మాటలతో బురడీ కొట్టించి.. బతకడంలో దిట్టలు. ఇలాంటి వారిని చూసినప్పుడల్లా వీళ్లకి ఇంత నమ్మకం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. 

ఇలాంటి వ్యక్తుల వెనకున్న అసలు సైకాలజీని దానింగ్ క్రుగర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. అంటే ఎవరికైతే.. ఒక విషయం మీద చాలా తక్కువ అవగాహన ఉంటుందో.. వారే మాకు అన్ని విషయాలు తెలుసు.. అన్నింట్లో గ్రేట్, మహా మేధావులమని భ్రమపడుతుంటారు. వీరికి తమ అజ్నానం ఏంటో కూడా తెలియనంత భ్రమలో ఉంటారు. అందుకే పక్కవాడి తెలివితేటలు సొంత చేసుకునేందుకు ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయరు. ఒకరు కష్టపడిన బిజినెస్ ప్లాన్ లో, స్క్రిప్టో లేదా ఇతర విషయాల్లో చూసినప్పుు వీరికి దాన్ని కాపీ కొట్టడం కూడా చేతకాదు.. అది తమ సొంత ఆలోచనే అన్నట్లుగా బిల్డప్ ఇస్తుంటారు. వీరిలో క్రియేటివిటి అనేది జీరో. కానీ క్యూరేషన్ లో వేరు మామూలోరు కాదు. ఏ పనిలోనూ లోతు ఉండదు.. ఎప్పుడూ పైపై బిల్డప్ ఇస్తూ ఇతరుల నీడలో బతకడమే వీరి జీవిత పరమార్థం. 

ఇక వీరి మాటల గురించి ఎంత చెప్పకుంటే అంత తక్కువే. వీళ్లు ఎదుటి వ్యక్తిని పడగొట్టడానికి లవ్ బాంబింగ్ ..అనే సైకలాజికల్ ట్రిక్ ఉపయోగిస్తుంటారు. అంటే అవసరం ఉన్నప్పుడు అవతని వ్యక్తిని ఆశాకానికి ఎత్తుతుంటారు.. తియ్యటి మాటలతో వారిని లోబర్చుకోవడం వారి నైజం. నీ అంత గొప్పవాడు లేదు..నవ్ చెబితేనే నేను వింటాను అంటూ పక్కవాడి అహాన్ని సాటిస్ ఫై చూస్తూనే.. నెమ్మదిగా వారి నుంచి కావాల్సినవన్నీ లాగేస్తుంటారు. తీర అవసరం తీరిన తర్వాత..అదే వ్యక్తిని తొక్కేయడానికి వెనకాడరు. నిజానికి వీళ్ల లోపల తీవ్రమైన ఆత్మన్యూనత భారం ఉంటుంది. ఆ లోపాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు వేరే వేసే డ్రామాలు.. ఇచ్చే బిల్డప్ లు చూస్తే .. ఇతరులకు అసూయగా అనిపించినా.. సైకాలజీ తెలిసిన వాళ్లకు మాత్రం జాలి కలగక తప్పదు. 

Also Read: Ola Sona Weekend Offer: అక్షయ తృతీయ అదిరిపోయే ఆఫర్.. ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌పై ఏకంగా రూ. 50,000 డిస్కౌంట్.. డోంట్ మిస్..!!  

ఈ బానిస మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తులు ఎప్పటికీ ఇండిపెండెంట్ గా ఎదగలేరు. వీరు తమకంటూ ఓ స్వంత వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించుకోరు. ఎప్పుడూ ఎవరికో ఒకరు తొత్తులుగా ఉండటం.. లేదంటే ఎవరినో ఒకరిని అనుకరించడం ద్వారా మనుగడ సాగిస్తుంటారు. వీళ్లు వేసే ప్రతి అడుగులోనూ స్వార్థం ఉంటుంది. పక్కవాడు ఎదిగితే ఓర్వలేక.. ఎలాగైన వారిని తమ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవాలన్న కుటిల కుట్రతో చూస్తుంటారు. వీళ్లు ఇతరుల ప్రశంసల కోసం ఎంతవరకైనా దిగజారుతుంటారు. నిజమైన తెలివితేటలు లేని చోట కేవలం ట్రిక్కులు మాత్రమే పనిచేస్తుంటారు. ఈ ట్రిక్కులతో కొన్నాళ్లు నెట్టుకువస్తారు..కానీ నిప్పును ఎంతకాలం దాచలేము కదా.. వీరి అసలు బండారం బయటపడ్డ రోజు తప్పకుండా వస్తుంది. అప్పటి వరకు వీళ్లు తియ్యటి మాటల విషపూరిత బాణాలను వదులుతుంటారు. 

మానసిక విశ్లేషకులు చెబుతున్న ప్రకారం దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే.. బిల్డప్ ఇచ్చేవాడు ప్రతిఒక్కడూ మేధావి కాదు.. తియ్యగా మాట్లాడే ప్రతివాడూ మన శ్రేయోభిలాషి కాదు. ఎవరైతే తమ సొంత ఆలోచనలతో.. స్వయం కృషి, పట్టుదలతో ఎదుగుతారో వారికే గుర్తింపు ఉంటుంది. కాపీ కొడుతూ.. పక్కనవాళ్లను గిళ్లుతూ.. బతికే రకాలు కేవలం తాత్కాలిక బుడగలు మాత్రమే. 

మీ చుట్టూ ఉన్న ఇలాంటి అపరమేధావులు, బిల్డప్ రాయులు, కాపీ పేస్టు గాళ్లను గుర్తించి.. అలాంటి వారికి దూరంగా ఉండటం నేర్చుకోవాలంటున్నారు సైకాలజిస్టులు. మన దగ్గర తెలివి ఉంటే పక్కొడికి లొంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు.. మీ పాజిటివ్ ఎనర్జీని మీ ఎదుగుదలకు కోసం వాడుకోవాలి తప్పా.. ఇలాంటి గాలి బుడగులకు అప్పగించకూడదు. ఇదొక్కటి గుర్తుంచుకోండి.. సింహం ఒక్కటే వేటాడుతుంది.. కానీ గొర్రెలే గుంపుగా ఉంటూ.. పక్కవాటిని అనుసరిస్తుంటాయి. నిజజీవితంలో ఎదగాలంటే.. రాణించాలంటే ఇలాంటి కొన్ని విషయాలను బుర్రలో బుద్దిగా గుర్తుంచుకోవాలని మానసిక విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. 

Also Read:  Gold Rate Today: అక్షయ తృతీయ వేళ అదిరిపోయిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!  

 

 

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు.  

